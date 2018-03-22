Террористы-джихадисты захватили заложников в Требе (юг Франции), троих уже расстрелял

17:12 23.03.2018 Неизвестный захватил заложников на юге Франции, есть погибшие



Неизвестный мужчина взял в заложники несколько посетителей супермаркета в департаменте Од на юге Франции. Одновременно в результате стрельбы в том же регионе был ранен полицейский.



Полицейский получил огнестрельное ранение в плечо в городе Каркассон. Неизвестный открыл огонь по группе полицейских, возвращавшихся в отделение после дежурства.



Вскоре после этого появилась информация о захвате заложников в супермаркете Super U в городке Треб, в восьми километрах от Каркассона.



"Полиция проводит спецоперацию в районе [супермаркета] Super U в Требе", - сообщил официальный "Твиттер" местных властей.



По сообщению представителей служб безопасности, ЧП с захватом заложников произошло около 11:15 по местному времени в супермаркете Super U, где были слышны выстрелы.



В настоящее время район проведения операции оцеплен сотрудниками правоохранительных органов, въезд в Треб заблокирован.



Министр внутренних дел Франции Жерар Колон заявил, что срочно отправляется на место происшествия.



В жандармерии сообщили, что в результате происшествия в Требе предположительно погибли два человека.



"К сожалению, у нас есть предварительная информация о двух жертвах, но мы не можем пригласить врача на место для проверки", - цитирует представителя жандармерии Жана-Валери Леттермана телеканал BFM TV.



По меньшей мере один человек погиб, заявил в эфире телеканала мэр Треба Эрик Менасси. По его словам, еще один человек был ранен, однако его состояние неизвестно.



Мэр также сообщил, что в настоящее время мужчина, захвативший заложников, находится в помещении магазина наедине с офицером полиции - все заложники отпущены. Однако спецоперация пока не завершена.



Ранее сообщалось, что захвативший заложников якобы заявил о своей причастности к запрещенной в России экстремистской группировке "Исламское государство" (ИГ).



По словам очевидцев, мужчина называл себя "воином ИГ", сообщал французский телеканал BFM TV.



Премьер-министр Франции Эдуар Филипп назвал ситуацию в Требе серьезной. "Информация, которая у нас есть, позволяет думать, что речь идет о теракте", - заявил он в эфире BFM TV.



Дело в связи с захватом заложников открыто антитеррористическим подразделением прокуратуры Франции.



По информации телеканала BFM TV, мужчина, захвативший заложников, требует освобождения Салаха Абдеслама - главного подозреваемого в организации терактов в Париже в 2015 году.



Салах Абдеслам был арестован в Бельгии 18 марта 2016 года. Французские прокуроры считают, что он сыграл ключевую роль в парижских атаках.



По версии следствия, он отвез трех смертников к стадиону "Стад де Франс", и возможно, сам должен был совершить нападение в другом месте, но по неизвестной причине не сделал этого.



Как сообщала французская прокуратура, на одном из допросов он рассказал следователям, что собирался подорвать себя у стадиона, но в последний момент передумал.



Предположительно, Абдеслам также арендовал машину VW Polo, найденную у концертного зала "Батаклан" в Париже.



Брат Салаха Брахим Абдеслам был одним из смертников, подорвавших себя в кафе на бульваре Вольтера в Париже.



Теракты в Париже произошли 13 ноября 2015 года. В результате скоординированной серии атак возле стадиона "Стад де Франс", нападений на несколько ресторанов и концертный зал "Батаклан" погибли 130 человек и более 350 получили ранения Источник - bbc.com

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