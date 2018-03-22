Ушел из жизни известный казахстанский адвокат Серик Сарсенов

15:05 23.03.2018 Серик Камбарович скончался в больнице после продолжительной болезни



Известный адвокат Серик Сарсенов скончался в больнице в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В Алматинской городской коллегии адвокатов сказали, что похороны пройдут предположительно завтра, 24 марта.



29 декабря 2017 Серику Сарсенову исполнилось 65 лет.



Адвокат известен по многим громким делам. Он защищал журналиста Сергея Дуванова (осужденного за педофилию), экс-судью Кульпаш Утемисову (признанную виновной в вынесении неправосудного решения), руководителя Федерации бокса Серика Калиева и его водителя Андрея Пескова (приговоренных к 25 годам за покушение на жизнь президентского свата Аскара Кулибаева) и пограничника Владислава Челаха (получившего пожизненное заключение за убийство 15 человек на погранзаставе).



Последнее дело было самым громким. После того, как рядового Челаха осудили на пожизненное заключение, самого Серика Сарсенова пытались лишить адвокатской лицензии и даже завели уголовное дело. Вскоре дело прекратили за отсутствием лица, подлежащего уголовному преследованию. Источник - Tengrinews.kz

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