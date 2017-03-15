Дело - труба. Газификация Астаны, - Петр Своик

11:40 23.03.2018 Когда дело - труба



Инициатива президента по газификации Астаны - тест на способность правительства обеспечить это нужное и населению, и экономике начинание



Уж коль скоро мы с вами взялись комментировать социальные инициативы президента (см. "Ипотека против девальвации" и "Заслуженный пинок", "Время" от 8.3., 15.3.2017 г.), завершим обзор самым крупным и важным начинанием - газификацией Астаны с попутным охватом Караганды, а после - Кокшетау и Петропавловска.



В самом деле, даже странно получается: доля Казахстана по разведанным запасам нефти составляет 3,2% от общемировых. Это немало, а по газу хотя и чуть меньше - 1,5%, но тоже значительна. И при этом (аккуратно не станем наступать на больную мозоль неспособности обеспечить собственный рынок отечественными ГСМ) газификацией охвачена меньшая часть нашей территории. Причем за все-таки газифицированные запад и юг мы должны благодарить еще товарищей времен Советского Союза: именно при них построили магистральные газопроводы Средняя Азия - Центр (отсюда газификация прилегающих районов и перевод на газ даже ТЭЦ в Атырау и Уральске) и Бухара - Урал (отсюда перевод на газ Актюбинской ТЭЦ). И еще газопровод Бухара - Шымкент - Тараз - Бишкек - Алматы (отсюда строительство газовой Жамбылской ГРЭС - некогда лучшей в Союзе электростанции, чистенькой и экономичной). А вот для ТЭЦ в южной столице - при всем ужасном алматинском смоге - газа уже элементарно не хватило: и по дебету бухарских месторождений, и по пропускной способности трубы. Более того, в суверенные времена на ЖГРЭС приходилось использовать мазут - ее электроэнергия стала самой дорогой по себестоимости.



И здесь надо сделать одно отступление, которое многих удивит. Вот оно: своего газа для газификации у нас… нет. Да, газа добывается относительно много, но он попутный. Более всего дает Карачаганакское газоконденсатное месторождение, но вся продукция перекачивается в Оренбург. Были и остаются планы по строительству собственного перерабатывающего завода, но… пока экспортируем сырье. Остальной газ - нефтяной, его частично закачивают обратно в пласты для лучшего извлечения нефти, частично сжигают на газотурбинных электростанциях, в последние годы построенных на всех значимых месторождениях. Большой роли в энергобалансе страны эти ГТЭС не играют, но энергообеспеченность нефтедобытчиков и их экономику существенно улучшают.



Короче, газа для закачки в магистральные или хотя бы местные трубопроводы Казахстан не имеет. Пожалуй, только за двумя исключениями. Это Амангельдинское месторождение в Жамбылской области, удачно расположенное вблизи трассы газопровода из Узбекистана до Алматы, на него в начале 90-х возлагали надежды восполнить дефицит, вложили деньги, обустроили, оно работает, но проблемы не решает - добавляет свои 5%, и то хорошо.



И это МАЭК - Мангистауский атомно-энергетический комплекс, который на самом деле… газовый. Да, не удивляйтесь, атомный реактор последние полвека, даже когда еще работал, к энергообеспечению города Актау отношения не имел - он только опреснял воду. Собственно же электроснабжение и отопление (а теперь уже и опреснение) обеспечиваются двумя входящими в МАЭК обычными ТЭЦ, работающими на добываемом на полу­острове газе.



Но отсутствие газодобычи - никакая не проблема, отечественного газа для собственной газификации вполне достаточно. По происхождению это туркменский и узбекский газ, но он становится нашей законной собственностью и как плата за транзит, и как замещение перекачиваемого из Карачаганака в Россию газокондесата. Были бы трубы - и можно газифицировать хоть всю страну. Во всяком случае, для бытового снабжения, а может быть, и для попадающихся на пути ТЭЦ - это уже вопрос переговоров, а также экономической и экологической целесообразности.



Так вот, для снятия дефицита по южной зоне возникла правильная идея соединить обе западные и южную магистрали перемычкой Бейнеу - Бозой - Шымкент, и такой газопровод уже построили. Вернее, там еще нужно достраивать компрессорные станции и многое другое, но физически труба уже есть, и она работает. Чему в немалой степени поспособствовали китайцы. Тем, что повели сначала одну, потом вторую, теперь и третью нитку магистральных газопроводов уже к себе. Опять это не наш, а тот же туркменский и узбекский газ, но опять через Казахстан, только не по западу, а по югу. С соответствующей нашей возможностью брать себе физические объемы как плату за транзит. Причем нужная именно нам трубопроводная перемычка Бейнеу - Шымкент становится частью китайского "великого газового пути".



И вот отсюда-то (спасибо китайцам!) появляется также возможность протянуть магистраль из района Кызылорды через Караганду в Астану и далее в Кокшетау - Петропавловск.



Да, путь некороткий и недешевый, но… Тут и возникает главный вопрос к правительству. Как это все время получается, что если нефть или газ нужно откачать куда-нибудь за границу, то и деньги находятся и все бойко строится, а вот если для себя (опять аккуратно не станем напоминать, что с НПЗ и ГСМ для собственного рынка то же самое)?..



Ведь не секрет, что планы газификации центра и севера существуют не первый десяток лет. Был проект протянуть трубу из района Челябинска (город Карталы), от того же трубопровода Бухара - Урал с подключением и тюменского газа. Тогда газ в Астану пришел бы через Петропавловск - Кокшетау. Просчитывались и варианты запитаться на собственной территории от транзитных газопроводов на западе. Но все получалось как-то дорого.



И вот инициатива президента, основанная на менее протяженном маршруте. Посмотрим, как правительство с этим справится.



Петр СВОИК, Алматы Источник - Время

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