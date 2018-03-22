Британцы о деле Скрипаля: Это так удобно, когда говорят, что во всем виноваты русские, - Д.Асламова

11:36 23.03.2018 Наш спецкор Дарья Асламова побывала в знаменитых лондонских клубах и послушала, что их завсегдатаи думают о трагедии в Солсбери



ДАРЬЯ АСЛАМОВА



Паб Mill в Солсбери оцеплен полицией и наглухо заколочен. Специалисты приступили к сбору материалов, способных пролить свет на отравление.Паб Mill в Солсбери оцеплен полицией и наглухо заколочен. Специалисты приступили к сбору материалов, способных пролить свет на отравление.



ЭХО ВЕЛИКОЙ ИМПЕРИИ



Нужно выглядеть как леди. Джинсы запрещены. Из обуви желательно закрытые туфли, но в Лондоне так холодно. Сойдут и сапоги.



Я, признаться, взволнована. О клубе "Реформа" на Пэл-Мэл, основанном в 1836 году, я читала еще в детстве. Именно здесь заключил свое знаменитое пари Филеас Фогг из романа Жюля Верна "Вокруг света за 80 дней". Здесь снимали фильмы о Джеймсе Бонде "Умри, но не сейчас" и "Квант милосердия". Членами клуба были Уинстон Черчилль (причем дважды уходил со скандалом и возвращался), Герберт Уэллс, Вильям Теккерей и множество лордов, знатных особ и знаменитостей. В клубе все равны. Недавно принц Чарльз (тоже член клуба) забыл заказать столик в ресторане и не смог поужинать. Хоть и принц, но для него свободного места не нашлось.



Здание "Реформы" - трехэтажное римское палаццо. Все здесь воплощение скорее французской, чем английской роскоши. Блистающие золотом залы с колоннами, потолки с витражами, библиотеки с каминами и глубокими креслами. Время здесь будто остановилось. Запах старых книг и старой кожи. Запах великой империи, которой больше нет. С портретов грозно смотрят государственные мужи, которые именно здесь, в клубе, принимали решения мировой важности. Интересно, что бы они сказали о нынешнем британском парламенте, где скачут и визжат плохо причесанные люди.



Разговаривать можно только вполголоса, у мобильных телефонов надо выключить звук, фотографировать нельзя, и даже диктофон в публичных местах запрещен. В клубе можно провести целый день и даже заночевать.



ДО ВОЙНЫ ДЕЛО НЕ ДОЙДЕТ



Меня пригласил сюда знаменитый английский журналист из газеты Independent Ким Сенгупта. Он – индус по крови, но больший британец, чем сами британцы. Сдержанный, благовоспитанный и осторожный. Бесшумно скользят официанты. Вдруг я вижу в меню "пирог с почками", который знаю только по романам Агаты Кристи. Детский восторг! Я просто обязана его попробовать! Вина, по счастью, французские, из клубного виноградника в Бордо.



Сначала мы ведем светскую беседу, но тут выясняется, что мы оба работали в одних и тех же горячих точках. Югославия, Косово, Ирак, Мали, Сирия. Словом, "бойцы вспоминают минувшие дни". Но горячей точкой стал теперь и маленький английский городок Солсбери.



- Я не думаю, что история с обвинением России по делу Скрипалей продлится долго, - говорит господин Сенгупта. – Нет доказательств. Когда англичане заявили о химической атаке, французы, к примеру, отнеслись к этому скептически. Все дружно выразили солидарность, но это просто дипломатическая вежливость. Если бы президент Франции Макрон действительно думал, что русские отравили Скрипалей, он бы тут же отменил свой предстоящий визит в Москву. Министр иностранных дел Германии также настаивает, что это только русско-британское дело. Англичане с такой изумляющей стремительностью обвинили Россию, что насторожился даже Евросоюз. В сущности, в Европе никто не хочет прямой конфронтации с Россией. Безусловно, есть страны, такие, как Польша, Швеция, прибалтийские государства, которые всегда будут агрессивны по отношению к России. Они увидят для себя новые возможности в этом скандале. Но все это пройдет. История уже сходит с первых полос газет. Даже Литвиненко забыли, хотя в его деле как минимум был мотив. Литвиненко постоянно досаждал России, писал книги, работал на Березовского. Но в деле Скрипаля нет никакого мотива. Вы приводите мне аргументы в пользу версии, что Скрипалей "убрали" Ми-5 и Ми-6. Я не убежден. Я не думаю, что Великобритания хочет начать войну с русскими. Это такая маленькая страна.



СМЕХОТВОРНЫЕ ПОЛИТИКИ



- Горячую войну, разумеется, нет. А вот холодную – с огромным удовольствием, втравив в нее как можно больше держав, - замечаю я.



- Британия сейчас слаба и готовится к "Брекситу". Весь этот шум, поднятый англичанами, направлен прежде всего на внутреннюю политику. Премьер-министр Тереза Мэй – очень слабый политик. И есть люди, которые хотят ее заменить: Борис Джонсон (Боже, помоги нам!), министр обороны Гэвин Уильямсон...



- Этот самовлюбленный мальчик, который заявил, что русские должны "заткнуться и отойти"? Он хотя бы раз был на войне? Видел, как убивают людей? Этот ваш министр обороны.



- Он смехотворен. Он ведет себя как школьник и вообще ни разу не сталкивался с настоящей жизнью. Вы не представляете, как Уильямсона на следующий день после его дурацкого заявления распяли английские газеты! Его просто превратили в посмешище. Нет, я не поставлю его на одну доску с Джонсоном. Борис был неплохим журналистом, и он не трус. Работал в горячих точках.



- Однако, скверный политик.



- Да, он ведет себя как клоун. Это печально, что двух самых важных министров Ее Величества – иностранных дел и обороны – мир не воспринимает всерьез. Они много говорят и оскорбляют, но однажды им придется предъявить доказательства в деле Скрипалей. И если они у них есть, ситуация изменится.



ОТКУДА ВЗЯЛСЯ ЯД?



- Они опоздали, - замечаю я.



- Что вы имеете в виду?



- Они согласились предъявить образцы яда в Организацию по запрещению химического оружия. И что дальше? Это может быть целая коллекция ядов. Но кто докажет, что образцы взяты с тела или одежды жертвы, а не из химической лаборатории в Портон Дауне? И где доказательства того, что яд произведен в России? - иду в наступление я. - В прошлом году брат Ким Чен Ына был отравлен в малайзийском аэропорту британским ядом VX. Представьте себе, если бы Малайзия обвинила Великобританию в преступлении или в утрате контроля над отравляющими веществами? Или возьмем историю с японской сектой "Аум Синрике" в 1990-е годы. При массовой атаке в токийском метро использовался зарин, но отдельных членов организации травили все тем же английским ядом VX. Однако японцы не предъявляли никаких обвинений Великобритании. Потому что это абсурд. Если известна формула яда, его могут произвести в любой стране.



- Что ж, журналисты просто обязаны быть скептиками, - замечает господин Сенгупта. - А в Англии особенно, после так называемого "иракского досье".



ОЛИГАРХОВ НЕ ТРОНУТ



- А теперь о русских олигархах. Меня не волнует, что с ними случится. Но если докажут, что их деньги неправедные, эти деньги должны быть возвращены России. Это будет справедливо.



- Я думаю, что никто не тронет русских олигархов. Они спонсировали избирательную кампанию консерваторов. Есть вполне легальные способы. Одна дама из России заплатила 160 000 фунтов, чтобы сыграть в теннис с Борисом Джонсоном. Другая – 30 000 фунтов за ланч с министром обороны. Когда в эфире популярной передачи Джонсону задали вопрос о спонсировании его избирательной кампании российскими олигархами, он ответил, что прежде чем обвинять, надо иметь ясные доказательства коррумпированности этих олигархов. На что ведущий резонно возразил, что в таком случае прежде чем обвинять Россию, надо тоже представить убедительные доказательства.



Единственный резон, почему в Лондон приезжают русские, арабские, китайские, африканские олигархи, – это безопасность их активов. Если у русских начнут отбирать деньги, отсюда побегут все. А перед "Брекситом" это крайне нежелательная ситуация. Английская экономика просто рухнет.



ПРОМЫТЫЕ МОЗГИ



Знаменитый английский клуб Frontline посещает куда менее помпезная публика, чем "Реформу". В основном, здесь тусуются журналисты. Сюда меня приводит мой коллега Майкл, с которым я знакома уже лет 25. Мы не виделись с ним семь лет, но перемены разительные. Я всегда считала Майкла образцом английской порядочности, хладнокровия, благоразумия и логики. Но тут он начинает нести такое, что я не верю своим ушам!



- Понимаешь, есть доказуемые и не доказуемые преступления. Но это не значит, что не доказуемые преступления не должны быть наказаны, - горячится Майкл. - Если все указывает на вероятного преступника, государство должно принять меры.



- Это то, что ваша премьер-министр Тереза Мэй называет highly likely ("с высокой вероятностью")?



- Да. Мы знаем, что только русским выгодно это преступление, тем более после убийства вашими агентами Литвиненко. И после того, как вы сбили малайзийский самолет.



- У тебя есть доказательства?



- Нет. Но это наиболее вероятная версия.



- Так вот засунь себе эту версию в заднее место! - сдерживаться уже нет сил. - То же самое тебе посоветует сделать любой честный английский судья!



Боже мой, что случилось с англичанами?! - думаю я про себя. - Где презумпция невиновности? Где знаменитая английская система правосудия? Обвинять целые государства на основании highly likely – это само по себе преступление! Это подрыв основ международного права! А уж тем более обвинять сразу же после преступления и без всякого расследования.



- Это был первый день, когда я стал гордиться своим премьер-министром и министром иностранных дел", - с пафосом говорит Майкл.



- Это был день позора Великобритании! – восклицаю я.



- На тебя просто влияет пропаганда Russia Today.



- Назови мне хоть одну фэйковую новость, которую запустила RT? Ну, хоть одну?



На лице у Майкла появляется брезгливо-снисходительное выражение, означающее "Это все знают. Что тут обсуждать?"



- Да ты просто стал отъявленным русофобом!



Еще немного, и я выцарапаю Майклу глаза. И это мой старый друг! Из осторожности мы переходим на спокойные семейные темы.



* * *



Ночью я иду к своему отелю и все еще не могу успокоиться. Что значит "вероятный преступник"? Если у клуба Frontline завтра найдут изнасилованную и задушенную девочку, то согласно теории Майкла его могут арестовать с аргументами, что он "теоретически мог это сделать". А потом ему предъявят 24-часовой ультиматум: он должен доказать, что он этого не делал, в противном случае его арестуют как убийцу. Бред? Абсурд? Но ведь именно такой логике следует английское правительство.



На улице у бара напротив стоят курильщики. Я стреляю у мужиков сигаретку, чтобы успокоиться. Но слишком взволнована, и через пять минут мы уже ведем бурное обсуждение событий в Солсбери.



- Успокойся! Не все так думают, как твой приятель, - говорит один из собеседников. – Мой отец при Советах работал по контракту на Сахалине и всегда говорил, что русские – отличные ребята. Да, русофобия у нас сейчас кругом. Это же так удобно, когда во всем виноваты русские. Источник - КП

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