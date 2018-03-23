Да здравствует абдрахмановщина! Памяти главы правительства КирАССР, - А.Тузов

08:16 23.03.2018 За то, что он не допустил голодомора в нашей республике, отказался сдавать хлеб подчистую в сталинские закрома, первого главу правительства советского Кыргызстана Юсупа АБДРАХМАНОВА (1901-1938) сняли с высокого поста и исключили из Компартии. В 1933–м это означало политическую смерть. Конечно, тут же придумали политярлык "абдрахмановщина" и стали его лепить на кого ни попадя, в первую очередь, конечно, на самого Юсупа. А на днях на международной научной конференции в БГУ имени Карасаева ее участники с гордостью называли себя абдрахмановедами.



Феномен Юсупа

Нынешний научный форум в Бишкекском государственном университете "Юсуп Абдрахманов - лидер народа" ходатайствует о посмертном привоении Абдрахманову высшего звания Героя Кыргызской Республики.

- Это звание посмертно уже присвоено выдающимся деятелям Исхаку Раззакову, Абсамату Масалиеву, Дооронбеку Садырбаеву. Юсуп Абдрахманов - фигура из того же замечательного ряда. Только вдумайтесь: в марте 1927 года на первом учредительном съезде Советов Киргизстана была принята Декларация об образовании Киргизской Автономной Республики и впервые было сформировано самостоятельное собственное национальное правительство. Председателем его всего лишь в 26–летнем возрасте был избран Абдрахманов. Он блестяще справился со своими обязанностями, - рассказал "Вечернему Бишкеку" один из главных абдрахмановедов Доолотбек Сапаралиев, профессор Кыргызско–Турецкого университета "Манас".

В письмах Сталину от мая 1925 года, ноября 1929–го и от апреля 1930–го Абдрахманов последовательно отстаивал идею преобразования Киргизской автономной области в автономную, а затем и союзную республику.

Может, за эту настойчивость Сталин его и возненавидел, задаются вопросом историки.

Тем более, как рассказывала "ВБ" дочь Абдрахманова Ленина Юсуповна (1936–2017), однажды отец вел в Москве заседание то ли Центрального исполнительного комитета СССР, то ли Всероссийского ЦИК, а Сталин опоздал.

- Никому нельзя опаздывать, товарищ Сталин, - сделал Юсуп замечание.

- Да, дисциплина для всех, - мрачно согласился диктатор. И явно затаил обиду.

А еще смелость - ежедневная! - Абдрахманова была в следующем. Первый председатель Совета народных комиссаров (премьер–министр по–нынешнему) Киргизской АССР он в кроваво–расстрельные годы посмел ежедневно вести предельно откровенные дневниковые записи, которые в буквальном смысле стоили ему жизни.

Много лет спустя обнародовали трагический архивный документ, протокол судебного заседания от 4 ноября 1938–го. На том судебном заседании Абдрахманов отказался от всех выбитых под пытками признаний в антисоветской деятельности. И тогда ему задали вопрос: "Но дневник же этот вы писали?". Конечно, имелось в виду, что уже это - достаточное основание для расстрела.

Все началось, когда 29 августа 1928–го Абдрахманов взял толстую общую тетрадь и каллиграфически вывел на первой страничке, "Совершенно секретно. Дневник Абдрахманова Юсупа".

Совсем молодой, 26–летний, премьер горько сетует: "Друзей много, но по существу каждый из нас в отдельности одинок. Но более одинокого, чем я, пожалуй, не найти. Люди думают, что они одерживают победу над сюрпризами жизни. Я думаю, что жизнь, издеваясь над человеком, приводит его к концу. Борьба - не победа, лишний прожитый день - не радость".

И обращается к собственным поденным запискам: "Моему дневнику... Ты отныне мой единственный, верный и молчаливый друг. Храни мои секреты, а когда меня не станет, рассказывай кому угодно и что угодно".



Гарун аль–Рашид в красноармейской шинели

Словно легендарный багдадский халиф Гарун аль–Рашид, Абдрахманов в простой солдатской шинели однажды заночевал в чайхане в Базар–Коргоне. Представился красноармейцем–калмыком, не понимающим ни по–кыргызски, ни по–узбекски, нарочно говорил только по–русски. Не стесняясь "ничего не понимающего" незнакомца, базар–коргонские аксакалы стали громко ругаться. Мол, советская власть - это власть мошенников. Только большевики заставляют дехкан собирать хлопок из–под снега и конфискуют вату из одеял, чтобы выполнить план по сбору белого золота. Такого, дескать, не делали ни кокандские ханы, ни петербургские белые цари!

Абдрахмановский дневник - кладезь потрясающих подробностей истории Кыргызстана. Вот он описывает свою поездку в Ош, Узген и Джалал–Абад и с горечью сетует: "Нет единого Кыргызстана. И не будет. И не надо, чтобы на юге все говорили только на кыргызском, а не по–узбекски. А надо добиться, чтобы все жили по–человечески".

А умиравшие страшной голодной смертью на улицах Фрунзе и Токмака казахские беженцы, у которых отобрали скот и хлеб ради фантастических планов индустриализации и коллективизации? Абдрахманов пишет в своих дневниках и об этом.

Или описание авиаперелета в начале роковых 1930–х: смотрел Юсуп с высоты птичьего полета и не узнавал сотни километров горных просторов. Напрочь исчез скот, который испокон веков пасся рядом с юртами. Обобществили...

Еще страшнее признания Юсупа. Типа: "Я - солдат ленинской партии, все это обобществление нужно ради партии, ради коммунизма". Или: "Приходила сестра, такой близкий мне человек, просила помочь арестованному мужу". Юсуп не знает и не хочет знать, за что арестовали несчастного - "у нас зря не сажают". Знал бы он, что и его самого точно так же арестуют и никто из бывших высокопоставленных друзей (кого еще не успеют арестовать) тоже не заступится. Даже этих фрагментов дневника было достаточно, чтобы предъявить Абдрахманову в 1938–м обвинение в антисоветских настроениях. Их сняли только в 1958–м, когда Юсупа посмертно реабилитировали "по государственной линии".

Но в силе оставались обвинения по партийной линии, что "Абдрахманов Ю.А. находился в связи с крупной троцкисткой Натансон Марией Яковлевной".

В реальности она была не крупной, а миниатюрной, очень красивой золотоволосой дамой, давней подругой Владимира Маяковского и участницей его объединения коммунистов–футуристов.

Марию Натансон за троцкизм исключил "из рядов" XV съезд ВКП(б). Даже своего сына, упомянутого в абдрахмановском дневнике, хулиганистого Левку, Муся Натансон назвала "в честь великого пророка Октябрьской революции Льва Давыдыча Троцкого, верного ленинского соратника и сподвижника".

Весь рукописный "дневник Абдрахманова Юсупа" и посвящен златовласой Марии. После исключения из партии Сталин сослал Мусю в Среднюю Азию. В Ташкенте Мария и познакомилась с председателем СНК Киргизской АССР Абдрахмановым. То была не любовная интрижка, а "большая любовь и дружба двух молодых пламенных коммунистов".



Эрогенная эпоха

Благодаря Мусе Натансон, давней подруге Владимира Маяковского, Юсуп стал вхож в ближайшее окружение великого поэта. Очень близкие отношения связывали Абдрахманова с Лилей Брик, возлюбленной и музой поэта.

Маяковский однажды презентовал Юсупу для его супруги Гульбахрам шикарные золотые женские часики. При аресте и обыске в 1937–м подарок поэта чекисты изъяли. Куда дели, неизвестно. Присвоил кто–нибудь, дело житейское.

В 1988 году - тридцать лет спустя после государственной реабилитации - дочь Абдрахманова, Ленина Юсуповна, обратилась с очередным письмом о полной реабилитации отца. К XIX Всесоюзной конференции КПСС. Партреабилитация была необходима, потому что Абдрахманова продолжали шельмовать в солидных талмудах по истории партии как главу якобы антинародной кампанейшины. Продолжали тщательно прятать и его дневниковые записи - в качестве "вещдока".

В последний день 1988 года последовало решение: полная реабилитация великого Юсупа! Вскоре Ленине Юсуповне из КГБ с извинениями (хотя что может извинить злодейскую казнь отца) вернули бесценный дневник. О золотых часиках, подарке Маяковского, речи, правда, не было.

Неизвестно как, но "совершенно секретный" дневник попал в лапы НКВД–НКГБ уже к 1934 году. На партфорумах озвучивали горькие рассуждения и грубо издевались.

- Вот был такой предсовнаркома соседней республики Абдрахманов. Мы нашли его антисоветский дневник, где он писал, что жаль, мол, погибающий старый хозяйственный уклад. Еще жалко ему, подлецу, было, что жесткий план по сбору хлопка и хлеба спускали, - вещал один из партбоссов на конференции в Таджикистане.

В начале 30–х Абдрахманову докладывали, что колхозники Чуйской долины начали пухнуть от голода. Каждый день на улицах Фрунзе умирали десятки казахов, которые добрели в город с Курдая. Братские могилы рыли прямо у нынешнего парка Фучика. Ну и не поднялась у Юсупа рука подписать приказы о конфискации, чтобы выполнить фантастические планы по сдаче продовольствия. Результат: обвинен в мягкотелости и враждебности к советской власти.

В конце 80–х, после полной реабилитации, дневник Абдрахманова был издан, но только наполовину. Страницы любовной лирики оставили по–прежнему в тайне.

...Корреспонденту "Вечернего Бишкека" повезло: благодаря Ленине Абдрахмановой и ее внучатому племяннику Астемиру Абдрахманову удалось прочитать дневник великого Юсупа полностью. Замечательная, мастерская проза о его любви к златовласке Марии. Еще везение: в Центргосархиве на улице Токтогула однажды среди описей архивных дел чудом попалось тонюсенькое личное дело - Натансон Мария Яковлевна, экономист промышленной секции Госплана Киргизской АССР.

Все смешалось в личной жизни той эпохи. Юсуп и Мария до безумия любили друг друга. Мария уважала юсуповскую жену Гульбахрам и передавала приветы для детишек, "милых абдрахманчиков". Лиля Брик все холоднее относилась к Маяковскому и откровенно провозглашала своим "главным другом" Юсупа. Маяковский хмурился и ревновал к Юсупу, но подарил не только часы его жене Гульбахрам, но и роскошные бритвенный и письменный приборы отцу семейства. По этике нового социалистического быта необычной "семьи втроем" Маяковского и Бриков никакие публичные проявления ревности не допускались.

Все когда–нибудь кончается, и непременно трагически. Не так давно Ленина и Астемир Абдрахмановы сделали удивительное открытие. Нашли кинокадры, на которых запечатлены в крематории у гроба Маяковского три близких ему человека: Лиля, Осип и Юсуп.

Юсупа и главную героиню его дневника Марию расстреляли почти одновременно. Его - на спецполигоне НКВД в Чон–Таше, ее - в одном из северных концлагерей.



Александр ТУЗОВ

23.3.18 Источник - Вечерний Бишкек

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