Президент Жээенбеков знает куда вложить деньги кыр-мигрантов, - "ВБ"

08:13 23.03.2018 Деньги мигрантов в экономику республики

Эксперты обсудили пути реализации предложений президента КР Сооронбая Жээнбекова об инвестиционном участии трудовых мигрантов Кыргызстана в экономике республики. Дискуссия проходила в рамках круглого стола, организованного клубом региональных экспертов КР "Пикир".

На сегодня, по официальным данным, около семисот тысяч кыргызстанцев находятся в трудовой миграции. Подавляющее большинство из них работают на территории государств ЕАЭС, в частности Российской Федерации и Казахстана.

Экспорт труда, признают аналитики, на сегодня является одним из самых эффективных средств поддержания экономики государства, учитывая, что денежные переводы трудящихся за пределами страны граждан составляют около двух миллиардов долларов в год, или порядка 40 процентов ВВП страны.

Считается, что любой трудовой мигрант, перечисляющий деньги в свою страну, по умолчанию становится инвестором ее экономики. Однако большая часть этих финансов идет вовсе не на запуск производственных предприятий и создание рабочих мест.

- Исследований о реальных вкладах в экономику КР со стороны мигрантов не проводилось. Но понятно, что в основном эти средства идут на поддержание их семей, - заявила представитель аппарата президента Айнура Уметова в ходе обсуждения.

Она отметила: для того чтобы средства мигрантов "работали", а не просто тратились на потребление, нужно повышать финансовую грамотность граждан.

Комментируя инициативу президента по привлечению средств мигрантов в экономические проекты Кыргызстана, председатель комитета ТПП КР, экономист Кубат Рахимов отметил, что для ее реализации необходимы определенные условия.

- Не надо думать, что завтра сто тысяч более или менее успешных мигрантов "возьмут под козырек" и начнут вкладывать в экономику КР. Этого не будет. Все должно происходить естественным путем, когда правительство начнет заниматься реальной экономикой и создаст привлекательные инвестиционные условия, люди сами начнут инвестировать, - уверен эксперт.

По его словам, пока что можно говорить лишь о том, как увеличить эффективность имеющихся поступлений. А полноценное инвестиционное участие мигрантов станет возможным лишь в случае принятия государством комплексной системы мер, направленной на развитие трудоемких и экспортоориентированных секторов.

Сопредседатель клуба региональных экспертов "Пикир" Джумакадыр Акенеев предложил предоставлять трудовым мигрантам льготы для открытия производств в нашей стране. Заместитель министра экономики Данияр Иманалиев в свою очередь сообщил, что правительство рассматривает возможность привлекать трудовых мигрантов для продвижения отечественной продукции за рубежом. Однако, отметил он, вместе с этим Кыргызстану необходимо развивать производственную инфраструктуру в регионах.

- Мы собираемся реализовывать соответствующие проекты по трем направлениям: сельское хозяйство, текстильная промышленность и туризм. Речь идет о строительстве убойных цехов, логистических центров, технополисов и придорожной туристической инфраструктуры, - пояснил замминистра.

Помимо прочего, участники дискуссии обозначили способность банковской системы предоставить инструменты для привлечения денег граждан в финансово–кредитную систему и их аккумулирования для инвестиционных целей, например, через создание инвестиционных фондов. Для этого, считают аналитики, важно поддерживать стабильность отечественной финансовой системы.



Александра ВАСИЛЬКОВА.

23.3.18 Источник - Вечерний Бишкек

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