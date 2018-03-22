Савченко доскакалась: Революция гiдности взяла ее в клещи, - "СП"

06:41 23.03.2018 Приведет ли арест бывшей наводчицы и национальной героини к свержению режима Порошенко



Алексей Полубота





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Богдан Безпалько

Владимир Корнилов



В четверг, 22 марта, депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко была лишена депутатской неприкосновенности. На пороге здания СБУ она обратилась к сторонникам со скрытым призывом к акциям протеста. "Власть свой выбор сделала, теперь выбор за вами", - заявила недавняя национальная героиня Украины.



Савченко задержали прямо в Раде. Как сказал генпрокурор Украины Юрий Луценко, у следствия есть доказательства, что она планировала теракт в здании парламента.



По информации "Интерфакс-Украина", за разрешение привлечь ее к уголовной ответственности на пленарном заседании в четверг проголосовал 291 депутат при 226 минимально необходимых. За согласие парламента на задержание и арест Савченко высказались 277 депутатов, этого хватило.



Во время голосования Надежда Савченко находилась в зале заседаний и наблюдала за процессом, после чего накинула на плечи пальто и покинула Раду. Она вышла на прилегающую к парламенту площадь Конституции. Там в это время уже митинговали ее сторонники и противники. Если для одних она продолжает оставаться "героем Украины", то другие обвиняли ее в зраде.



Два года назад, когда ее обменяли на россиян Евгения Ерофеева и Александра Александрова, Савченко была национальным героем, освобождение которого приветствовал не только президент Украины Петр Порошенко, но и многие европейские лидеры.



Станет ли теперь Савченко снова "узником совести", но теперь уже в родной Украине? И как отразится ее арест на и без того шаткой политической ситуации в "незалежной"? Ведь российские политологи не раз уже говорили, что ситуация на Украине - это бочка с порохом, которая ждет своей искры, чтобы взорваться.



- Действительно, Савченко остается большой головной болью для режима Порошенко, - говорит политолог Виталий Третьяков. - И в этом плане решение обменять ее на российских узников было абсолютно правильным, как я и предполагал в свое время на сайте "Свободная пресса". Притом, что она не является типичной зоологической "бандеровкой", для которой главный принцип - русофобия. Она по-своему понимает интересы Украины. Не случайно выступила за переговоры с ДНР и ЛНР.



Последствия ее ареста могут быть самыми неожиданными. Но я не могу назвать себя знатоком внутриукраинской ситуации, поэтому не могу и предсказать, начнется ли очередной майдан в Киеве и чем он закончится.



Очевидно, что единственный способ киевских властей обезопасить себя от Савченко - убрать ее из сферы публичной политики. Удастся ли им это - посмотрим.



- За последние годы в Киеве было уже немало "искр", - говорит директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов. - Можно вспомнить, сколько шума недавно наделал Саакашвили. В принципе в истории с Савченко киевская власть поставлена в более неудобную ситуацию, чем та, в которую ее поставил "Михо".



Когда Савченко уехала в Европу, в Киеве начали резко возбуждать уголовные дела против нее, настраивать негативно общественное мнение. Я так понимаю, Порошенко как раз надеялся, что таким образом запугает бывшую наводчицу и вынудит остаться этаким диссидентом в Европе.



Но она вернулась. Давать ей теперь реальный тюремный срок проблематично, поскольку таким образом в неудобное положение будут поставлены западные спонсоры киевского режима. Я думаю, на самом деле, Порошенко пока не знает, что ему делать с Савченко.



"СП": - Насколько такой противоречивый деятель, как Савченко может найти поддержку в массах на Украине?



- Да, у Савченко есть некоторые противоречивые высказывания. Но в целом она высказывается вполне в духе украинских националистов. С одной стороны, она не побоялась озвучить некоторые и до того известные факты о сущности Майдана образца февраля 2014 года. Вопреки официальной "украинской историографии" она утверждала, что это именно лидеры Майдана-2014 отдали приказ стрелять по протестующим, а отнюдь не Янукович.



При этом продолжает утверждать, что она за Майдан. Кроме того, Савченко гордится тем, что является "ветераном АТО". И при этом утверждает, что те, кто развязал войну в Донбассе - преступники.











То есть ей бы неплохо определиться хотя бы для себя - она герой или соучастник преступления. При этом, как я понимаю, сама Савченко не особенно озабочено этими противоречиями. Как, собственно, и украинское общество, по крайней мере, его "майданутая" часть. Эти люди, не очень вдумываясь в суть происходящего, продолжают "скакать" за Евромайдан. И сама Савченко в какой-то мере выражает настроения той часть украинского общества, которая готова хоть завтра выйти на площадь. Это те люди, которые считают, что "есть у революции начало, нет у революции конца".



"СП": - В этом смысле Савченко опасна для Порошенко?



- Да, не случайно, так усиленно ее пытаются нейтрализовать в политическом смысле. Правда, это может привести к обратному результату. Как раз популярность Савченко на Украине вырастет.



- Для того чтобы произошел революционный взрыв, должны сложится определенные условия, - считает член Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Богдан Безпалько. - А их нет, и я не уверен, что в ближайшем будущем они появятся. Пока что мы наблюдаем попытки выдавить Савченко из медийного и политического пространства. Какую-то часть обывателей удастся убедить, что она готовила переворот и вообще предатель.



Савченко пыталась заниматься социальным популизмом, но поскольку она не политик, то и делала это весьма неумело. Теперь число ее сторонников, видимо, еще сократится.



"СП": - Тем не менее, протестный потенциал на Украине растет.



- Сейчас Украина, по сути, бессубъектная территория, на которой осуществляется управление извне. Для того чтобы возникла реальная революционная ситуация, необходимо, чтобы была критическая масса граждан, обладающих определенной идеологией, готовых жертвовать многим, включая жизнь, за эту идеологию. При этом должно быть четкое видение, как государство должно развиваться. Ничего этого нет на Украине. Собственно и Майдан 2013−2014 годов не был революцией. Это была хорошо организованная манипуляция обществом с целью смены украинской элиты на прозападную.



Сейчас же ситуация такова, что Порошенко подмял под себя властный олимп, медийное пространство. Он превратил войну в Донбассе в способ осуществления собственных бизнес-операций. При этом именно война отличный повод оправдывать все неудачи в экономике и ухудшение уровня жизни в стране.



К тому же не стоит преувеличивать влияние Савченко на население Украины, как, впрочем, и всех политиков.



"СП": - Почему?



- Сейчас украинцы в большинстве своем дистанцировались от политики. Кто-то занимается выживанием за счет собственного подсобного участка в деревне. Почти треть мужчин и 27% женщин готовы уехать из страны для того, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. В основном это люди образованные, имеющие высококвалифицированные специальности в возрасте от 20 до 40 лет. То есть самые активные и образованные украинцы не верят в перспективы своей страны и никаких революций совершать не собираются.



Следовательно, у Савченко не будет мощной народной поддержки. А без нее режим Порошенко, опекаемый Западом, свергнуть невозможно.



"СП": - Тем не менее, есть в украинском обществе националистическая прослойка, которая недовольна Порошенко и хотела бы его свергнуть. Не могут ли эти националисты, многие из которых уже имеют боевой опыт, сплотиться вокруг Савченко?



- Мне кажется, что как раз националистов попытаются натравить на Савченко и ее сторонников. Да, они недовольны Порошенко, но еще меньше им нравится идея Савченко "договориться с Донбассом". Именно к Порошенко они предъявляют претензии, что он не ведет войну более активно, что так и не сумел договориться с Западом о массовых поставках современного вооружения, не поднял зарплаты военным до обещанных 30 тысяч гривен в месяц и т. д.



Но если нет иного способа остановить бессмысленную войну - значит, нужно попытаться договориться с Донбассом. Конечно, никаким националистам это не понравится.

22 марта 18 Источник - svpressa.ru

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