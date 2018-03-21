Facebook за 2 дня потерял лицо и $65 млрд. Данные 50 млн подписчиков сети могли быть использованы в политических целях

06:36 23.03.2018 Популярная социальная сеть Facebook понесла самый ощутимый имиджевый и экономический ущерб с момента своего создания: за два неполных дня ее капитализация уменьшилась на $65 млрд. Котировки обрушились на фоне скандала, разразившегося после того, как выяснилось, что личные данные более 50 млн пользователей Facebook оказались в распоряжении фирмы Cambridge Analytica, сотрудничавшей с предвыборным штабом Дональда Трампа. Информацию о пользователях помогал собирать ученый со связями в РФ. Кроме того, стало известно, что своего поста лишился топ-менеджер Facebook, призывавший раскрыть данные о том, как российские власти пытались повлиять на американских избирателей. Конгрессмены требуют вызвать основателя Facebook Марка Цукерберга на допрос.



Конгрессмены хотят из первых уст услышать, каким образом социальная сеть могла быть использована для манипуляции мнением пользователей из США накануне президентских выборов 2016 года. В Конгрессе подозревают, что на предпочтение избирателей смогли повлиять как представители штаба Дональда Трампа, так и российские власти. Обеспокоенность законодателей, уже начавших готовиться к намеченным на ноябрь промежуточным выборам в Конгресс, вызвали расследования, проведенные американскими и британскими СМИ.



Из первого расследования стало известно, что данные более 50 млн пользователей Facebook из США оказались в распоряжении британской консалтинговой фирмы Cambridge Analytica, специализирующейся на исследовании Big Data (большие данные), политической психометрии и проведении избирательных кампаний в интернете. В совет директоров Cambridge Analytica входит бывший главный советник Дональда Трампа Стивен Бэннон, а среди ее ключевых инвесторов числится один из крупнейших доноров его кампании мультимиллионер Роберт Мерсер. На сайте Cambridge Analytica сказано, что работа с пользователями соцсетей помогла нынешнему президенту США обойти кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Компания, в частности, предлагает услуги по выстраиванию стратегии персонализированной политической агитации на основе анализа профайлов избирателей, пользующихся соцсетями. Среди ее клиентов были политические силы, выступавшие за "Брексит".



С чего начался скандал вокруг Cambridge Analytica

С чего начался скандал вокруг Cambridge Analytica



Личные данные пользователей Facebook, как следует из публикаций, Cambridge Analytica собрала через приложение, разработанное при участии научного сотрудника Кембриджского университета Александра Когана. Приложение, позволявшее пользователям заработать небольшое количество денег за прохождение персонализированных тестов, скачивали миллионы людей по всему миру. Разработчик утверждает, что не знал, как Cambridge Analytica распорядится собранной им информацией.



Александр Коган (также известен под фамилией Спектр) родился в Молдавии, до восьми лет жил в России, после чего его семья переехала в США. В Кембридже он заведует лабораторией просоциального поведения и благополучия. Неоднократно участвовал в научных мероприятиях в России. В 2014 году читал лекции в Санкт-Петербургском госуниверситете. В ходе одной из них (запись выложена в "ВКонтакте") ученый на русском языке рассказывает о возможностях созданной им программы: "Какую информацию мы можем скачать? Почти все, что ты делаешь в Facebook. Сколько тебе лет, где ты живешь, список твоих друзей и друзей твоих друзей. Мы можем узнать, что тебе нравится и что нравится твоим друзьям. Можем прочитать личные сообщения, обычно мы читаем 3 тыс. сообщений каждого человека. Можем скачать все фотографии". "Facebook знает тебя лучше, чем любой человек в твоей жизни,- говорил Александр Коган.- Я могу узнать сто фактов о тебе, не задав ни одного вопроса".



Александр Коган во вторник не ответил на запрос "Ъ" о комментарии. В Facebook заверили, что прекратили сотрудничество с Cambridge Analytica. Из американских СМИ следует, что предвыборный штаб Дональда Трампа заплатил за услуги этой фирмы более $15 млн.



Президент холдинга "Минченко Консалтинг" политтехнолог Евгений Минченко пояснил "Ъ", что в цифровой кампании Дональда Трампа сыграла роль "далеко не только Cambridge Analytica". Работа же с пользователями Facebook позволяла распространять адресную рекламу, заточенную под определенные группы избирателей.



Так, например, афроамериканцам показывали ролики, на которых Хиллари Клинтон критически высказывается о чернокожих.



Facebook еще раз проверит российское вмешательство в "Брексит"

Facebook еще раз проверит российское вмешательство в "Брексит"



Из второго расследования стало известно, что своего поста лишился директор Facebook по информбезопасности Алекс Стамос, требовавший раскрыть данные о том, как на американских избирателей при помощи политической рекламы пытались повлиять российские власти. Напомним, в ноябре в Конгрессе прошли слушания с участием представителей Facebook, Twitter и Google. Вице-президент Facebook Колин Стретч тогда сообщил, что эксперты выявили 3 тыс. примеров политической и социальной рекламы общей стоимостью $100 тыс., оплаченной обладателями поддельных аккаунтов, в реальности якобы работающих на находящееся в Санкт-Петербурге и близкое к властям РФ Агентство интернет-исследований. Алекс Стамос же якобы был готов поведать миру о гораздо большем масштабе злоупотреблений со стороны российских структур, однако руководство Facebook, опасаясь имиджевых потерь, не позволило ему это сделать.



Избежать потерь все же не удалось: за два неполных дня капитализация Facebook уменьшилась на $65 млрд, а акции подешевели более чем на 12%. "Я думаю, что для Facebook история еще не закончена",- предполагает в беседе с "Ъ" консультант ПИР-Центра Олег Шакиров. По его словам, последние скандалы подрывают доверие к соцсети, которая недостаточно надежно защищает персональные данные и не в состоянии огородить пользователей от манипуляций.



Елена Черненко, Екатерина Мареева



21.03.2018 Источник - kommersant.ru

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