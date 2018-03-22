 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ну как не порадеть... Михаил Путин (племяш) получает супер-вкусную должность завхоза "Газпрома"
06:32 23.03.2018

Михаил Путин займется хозяйством "Газпрома"

Дальний родственник президента войдет в правление госкомпании

Михаил Путин, зампред правления СОГАЗа и двоюродный племянник президента РФ Владимира Путина, может стать новым членом правления "Газпрома". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Михаил Путин является "дальним родственником" Владимира Путина, но "они фактически не общаются". В составе правления "Газпрома" Михаил Путин может занять пост зампреда правления по хозяйственной части, который вакантен после кончины Александра Козлова в прошлом году.

Совет директоров "Газпрома", как следует из сообщения компании, сегодня рассмотрел вопрос с повесткой "О М. Е. Путине". Как отмечает "Интерфакс", подобная формулировка всегда сопутствует вопросам о кадровых решениях. По словам собеседников "Ъ" в отрасли, речь идет о Михаиле Путине, который является двоюродным племянником президента РФ Владимира Путина и сейчас занимает пост зампреда правления СОГАЗа. До прихода в СОГАЗ, в 2004–2007 годах, Михаил Путин, медик по образованию, возглавлял медицинское управление "Газпрома".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Михаил Путин "действительно является дальним родственником президента". "Мне не известно о том, что у них есть какое-то общение, то есть фактически они не общаются. Но какое-то дальнее родство действительно есть",- сказал господин Песков.

Михаил Путин, вероятнее всего, займет позицию зампреда правления "Газпрома" по хозяйственной части - это сейчас единственная вакантная позиция в правлении компании. Ранее ее долгие годы, с 2005 года, занимал Александр Козлов, скончавшийся в декабре 2017 года.

Юрий Барсуков
22.03.2018,

Источник - kommersant.ru
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