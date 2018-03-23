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За стали. Россия и Китай вместе поборются в ВТО с американскими пошлинами, - "Къ"
06:29 23.03.2018

Основными жертвами торговой войны, которую объявил 1 марта почти всему миру Дональд Трамп, могут в итоге оказаться Россия и Китай. Вашингтон приостановил введение пошлин на сталь и алюминий против почти всех основных партнеров, кроме Москвы и Пекина, фронт борьбы с которым, наоборот, резко расширился. Россия продолжает попытки повлиять на ситуацию через ВТО - по данным "Ъ", уже 23 марта совет организации рассмотрит запрос, объединив его с аналогичным от Китая. Но, даже если спор в ВТО начнется, его перспективы неясны, поскольку США используют те же аргументы, что и РФ, например, в торговом конфликте с Украиной.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер на слушаниях в финансовом комитете Сената 22 марта заявил, что объявленные Дональдом Трампом 1 марта пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%) "будут поставлены на паузу" для ЕС, Австралии, Аргентины, Бразилии и Южной Кореи. Еще в начале марта Дональд Трамп говорил также об исключениях для Канады и Мексики на период переговоров. Из заявлений Дональда Трампа и министра финансов США Стивена Мнучина следует, что исключения могут получить страны, которые готовы убирать торговые барьеры для товаров из США или увеличивать взносы в НАТО (предлагался порог 2% от ВВП страны-участницы альянса).

Министр торговли США Уилбур Росс, о введении пошлин на импорт китайских товаров, 22 марта (цитата по "Интерфаксу")

Уверен, это решение приведет к переговорам, а не битвам.
"Россия и Китай на это рассчитывать не могут и пытаются повлиять на ситуацию через ВТО: 23 марта совет по товарной торговле организации проведет первое в 2018 году заседание, в ходе которого по запросу Китая и России будут обсуждаться пошлины США. Также совет рассмотрит, например, ограничения по импорту в США рыбы и морепродуктов (вопрос поднят Китаем и РФ), а также практики торговых ограничений в РФ (запрос от ЕС и США). Совет собирается трижды в год, причем в 2017 году, как следует из повесток заседаний, РФ дважды - в июне и ноябре - единолично поднимала вопрос относительно расследований США, которые привели к введению пошлин.

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В Минэкономики уточнили "Ъ", что Россия и на этот раз инициировала обсуждение вопроса сама, отдельно от Китая, а секретариат ВТО объединил просьбы - "это обычная практика в аналогичных случаях". "Наша позиция близка к позиции многих других членов ВТО: мы считаем, что меры США по ограничению ввоза стали и алюминия не соответствуют правилам и должны быть приведены в соответствие с ними",- пояснили в министерстве. Собеседники "Ъ" среди металлургов уверены, что градус дискуссии "в этот раз должен быть высоким".

По оценкам Минторга США, отраслевых ассоциаций и Альфа-банка, импорт стальной продукции в США в 2017 году составлял около 35 млн тонн, алюминия - 6 млн тонн. Крупнейший поставщик стали (16% за девять месяцев 2017 года) и алюминия (свыше 50%) - Канада. Также в импорте стали значимые доли (7–13%) у Бразилии, Южной Кореи, РФ и Евросоюза, в импорте алюминия - у России, Китая и ОАЭ (примерно по 10%). Пошлины могут негативно сказаться на американских активах Evraz, НЛМК и ТМК. Две первые компании ежегодно поставляют из РФ на свои заводы в США и Канаде около 2 млн тонн слябов. Также пошлины затронут "Северсталь", которая поставляет в США холодный прокат, и "Русал", экспортирующий в США около 10% продукции (3,95 млн тонн первичного алюминия в 2017 году).

Исполнительный директор ассоциации "Русская сталь" Алексей Сентюрин пояснил "Ъ", что обращения в ВТО в 2017 году были призваны зафиксировать озабоченность предполагаемыми мерами, чтобы учитывать мнение РФ при проведении расследований США. Теперь же, по словам господина Сентюрина, РФ выходит с инициативой по оспариванию решения, присоединиться могут и другие страны, говорит он. В "Русской стали" подчеркнули, что исходно о намерении оспорить пошлины в ВТО заявляли ЕС, Япония, Южная Корея и другие страны. В Минэкономики, впрочем, уточняют, что совет занимается мониторингом выполнения соглашений ВТО и "это пока не суд, а скорее способ привлечь внимание к важной торговой проблеме".

Формально начало спора на уровне ВТО должно строиться так: направляется запрос на консультации, если за 60–65 дней стороны не могут договориться, направляется запрос на формирование панели арбитров для рассмотрения дела в органе по разрешению споров при ВТО. "После этого надо запасаться терпением и миллионами долларов на судебные расходы: разбирательство будет идти в среднем три-пять лет",- говорит один из источников "Ъ". Усугубить ситуацию может ЕС, начав в ответ на действия США спецзащитное расследование по импорту стали в страны союза, чтобы защитить своих производителей (РФ поставляет в ЕС 9–12 млн тонн стали в год примерно на $4 млрд).

Да и перспективы разбирательства неоднозначны. США, вводя пошлины, апеллирует к вопросам национальной безопасности. Но, отмечает партнер Mayer Brown Николай Мизулин, сейчас Украина оспаривает в ВТО ограничения, применяемые Россией к транзиту товаров в направлении Средней Азии, и в этом споре Москва ссылается как раз на соображения национальной безопасности. Поэтому в споре на площадке ВТО России будет сложно оспорить аналогичную аргументацию США в отношении импорта стали и алюминия, считает юрист. Другие страны, добавляет он, усилили свои переговорные позиции за счет обещаний и подготовки ответных мер по экспорту из США, и Россия также должна подготовить такой список.

Анатолий Джумайло

23.03.2018

Источник - kommersant.ru
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