Китайская армия: скрытая угроза, - А.Шлындов

06:23 23.03.2018 Под боком у России появилась армия мирового уровня



Москве необходимо принимать во внимание растущие амбиции Пекина



В рамках реализации программы модернизации Народно-освободительной армии Китая (НОАК), рассчитанной на период до 2035 года, военно-политическому руководству страны удалось достичь весьма впечатляющих результатов. Какие же выводы должна из всего этого сделать Российская Федерация? Попробуем в этом разобраться.



"ПУСТЬ РАСЦВЕТАЮТ 100 ЦВЕТОВ"



За последние 15 лет – отрезок времени, в ходе которого процесс модернизации военной организации КНР был наиболее интенсивным, – Китай достиг поразительных результатов: был создан мощный оборонно-промышленный комплекс (ОПК), разработаны и освоены самые передовые военные технологии, обеспечившие кардинальное изменение облика НОАК, которая из армии, типичной для стран третьего мира, по своим боевым возможностям вышла на уровень самых передовых в военном отношении держав современности, а по некоторым показателям даже заняла лидирующие позиции. При этом обращает на себя внимание тот факт, что модернизация военной организации страны осуществлялась комплексно, ее этапы были тщательно продуманы и просчитаны. Переоснащению НОАК на современные образцы вооружения и военной техники (ВВТ) предшествовало формирование передовых научных и конструкторских школ, отбор и анализ передовых разработок и технологий создания и производства ВВТ в мире, оснащение ОПК новейшим оборудованием. Параллельно изучались военные концепции ведущих стран и с их учетом разрабатывались собственные, совершенствовалась система управления как вооруженными силами (ВС), так и всей военной организации государства.



На первом этапе было осуществлено общее сокращение ВС, высвободившее значительные финансовые ресурсы для экономического развития страны, которое имело мощный мультипликативный эффект по всем направлениям, характеризующим комплексную мощь государства, таким как качество демографических ресурсов, размеры ВВП, уровень развития науки и образования, промышленного и сельскохозяйственного производства, внедрения инноваций и передовых технологий и т.д.



Это позволило планомерно расширять масштабы реформирования военной организации КНР, увеличивать ее глубину, постепенно наращивать военный бюджет страны, расширять поставки нового ВВТ в войска, повышать их качественный уровень. Примечательно, что во исполнение традиционного китайского лозунга "Пусть расцветают 100 цветов" на первых порах создавалась избыточная номенклатура ВВТ, которые выпускались ограниченными партиями. После их испытаний в войсках отбирались лучшие образцы и налаживалось их массовое производство и поставки в ВС.



По масштабам принятия на вооружение нового и глубоко модернизированного ВВТ НОАК значительно превосходит любую из передовых военных держав, включая США и Россию.



Следует обратить внимание, что довольно существенное сокращение численности личного состава Сухопутных войск (СВ) НОАК компенсируется значительным повышением их мобильности и боевых возможностей при сохранении ведущей роли и значения в проведении широкомасштабных операций на сухопутных театрах военных действий (ТВД). На базе соединений ВДВ, морской пехоты, аэромобильных частей отрядов спецназа в НОАК создаются силы быстрого реагирования.



Особое внимание китайское военное руководство придает усилению ударного потенциала СВ. По количеству основных боевых танков и стоящих на вооружении боевых бронированных машин НОАК превосходит ВС любой из стран НАТО, включая США. Учитывая возможности китайского ОПК, уже в самое ближайшее время Китай по этому показателю обгонит и Россию. По маневренности, огневой мощи и защищенности китайские основные танки (ОТ) и боевые бронированные машины (ББМ) не уступают лучшим зарубежным аналогам. По количеству и качеству ствольной и реактивной артиллерии КНР в самое ближайшее время сравняется с Россией. Необходимо учитывать, что крупнокалиберные реактивные системы залпового огня (РСЗО), стоящие на вооружении НОАК, обладают большей дальностью стрельбы, чем российские. При этом новые образцы таких РСЗО оснащены управляемыми снарядами повышенной точности, что фактически приравнивает их к высокоточному оружию (ВТО).



Китай разработал и наладил серийное производство высокоточных тактических баллистических ракет, сопоставимых по боевым возможностям с российскими системами типа "Искандер". Количество таких систем в СВ НОАК планомерно увеличивается.



Значительно повышается численность и боевая эффективность средств ПВО Сухопутных войск НОАК. Уверенно сокращается их отставание по количеству и качеству армейской авиации.



РАСТУЩАЯ РОЛЬ АВИАЦИИ И ФЛОТА



Одну из главных ролей в современных боевых действиях китайское руководство отводит авиации, которая наряду с высокоточными ракетными комплексами грунтового базирования становится основным ударным средством в сетецентрических войнах. При этом основу самолетного парка авиации НОАК уже в краткосрочной перспективе будут составлять многофункциональные истребители 4-го поколения и их дальнейшие модификации. Следует ожидать, что китайские специалисты в течение трех-четырех лет смогут скопировать поставленные из России истребители Су-35. Истребители же 5-го поколения собственной разработки будут поступать ограниченными партиями и предназначаться главным образом для психологического воздействия на противника, но в ограниченных случаях будут применяться для противодействия его аналогичным машинам. По общему количеству стоящих на вооружении самолетов 4-го, 4+, 4++ поколения НОАК уже сейчас превосходит ВС РФ, что обеспечивает китайской авиации возможность на Дальневосточном ТВД достичь абсолютного господства в воздухе.



Китай значительно опережает Россию по численности беспилотных летательных аппаратов (БЛА). В НОАК уже приняты на вооружение комплексы с БЛА, способные решать как разведывательные, так и ударные задачи. Китайскому ОПК в относительно короткие сроки удалось разработать и наладить производство аналогов российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300 и ее модификаций. В течение максимум трех-пяти лет китайцы смогут скопировать и поставленные из России ЗРС С-400Э "Триумф", способные поражать баллистические ракеты средней дальности.



В области противоспутникового оружия КНР догнала Россию и США. Китайские ракеты могут поражать космические объекты как на низких, так и на высоких орбитах.



В Военно-морских силах (ВМС) НОАК беспрецедентно быстрыми темпами идет наращивание численности современных боевых кораблей. По их количеству Китай уверенно вышел на первое место в мире, опередив не только Россию, но и США.



При нынешних темпах производства боевых кораблей Китай уже в обозримой перспективе обойдет США и по их общему тоннажу, став крупнейшей военно-морской державой современного мира, способной проводить широкомасштабные операции в любых, даже самых отдаленных районах мирового океана. Для обеспечения действий ВМС НОАК в Поднебесной уже сейчас строятся самые крупные в мире суда комплексного снабжения, создается довольно разветвленная сеть военно-морских баз и пунктов материально-технического обеспечения, получившая в соответствующих китайских документах обозначение "Нить жемчуга".



Первостепенное значение китайское военно-политическое руководство придает развитию ракетных войск НОАК. Довольно быстрыми темпами осуществляется наращивание группировки баллистических ракет малой, средней и стратегической дальности, происходит улучшение их тактико-технических характеристик. На часть баллистических ракет указанных классов устанавливаются боевые блоки в обычном оснащении. Китайским конструкторам впервые в мире удалось создать высокоточную баллистическую ракету большой дальности (1500–2000 км), предназначенную для поражения авианесущих кораблей и авианосных ударных групп (аналогичная советская ракета Р-27К имела дальность около 900 км - "НВО"). В ближайшей перспективе планируется завершить работы по созданию противокорабельной ракеты с дальностью поражения 3000 км. Ее гиперзвуковая боевая часть будет способна преодолевать самую совершенную систему ПРО.



Подразделения Сухопутных войск НОАК располагают современными противотанковыми средствами. Фото с официального сайта НОАК

Подразделения Сухопутных войск НОАК располагают современными противотанковыми средствами. Фото с официального сайта НОАК



Китайские военные теоретики считают, что комплексное, согласованное по времени применение сухопутных войск, авиации, военно-морских сил и ракетных войск, главным образом ракет средней и малой дальности, в обычном оснащении будет иметь мультипликативный боевой эффект, позволяя сломить даже самую мощную оборонительную систему.



"ПУП ЗЕМЛИ" С ЯДЕРНОЙ ДУБИНОЙ



В настоящее время Китай не имеет крупных группировок войск (сил) в приграничных с Россией регионах. Наши государства уверенно развивают добрососедские дружественные отношения в рамках так называемого "доверительного стратегического партнерства". По многим вопросам современного мирового развития Москва и Пекин имеют близкие или одинаковые позиции, что обеспечивает им возможность предпринимать согласованные действия во внешней политике. Не подлежит сомнению то, что Россия должна и впредь делать все возможное для дальнейшего укрепления равноправных и взаимовыгодных отношений со своим великим соседом. Для этого на современном историческом этапе имеются все необходимые предпосылки.



Тем не менее высшее российское руководство должно держать в уме то, что Китай уже сейчас являясь довольно сложным партнером, по мере укрепления своей комплексной мощи будет наращивать жесткость в отстаивании и продвижении своих национальных интересов. Надо учитывать и национальные особенности политического мышления китайской нации.



Исторически сложилось так, что Китай позиционировал себя по отношению к другим сопредельным государствам как метрополию, рассматривая их как своих вассалов. Такое мировосприятие отражено в иероглифическом написании названия этой страны, которое означает "серединное государство" – "пуп земли".



Китайцам, особенно представителям элитарных слоев общества, свойственна стратагемность мышления, особенно в политике и военном деле. Это означает поэтапное, рассчитанное на длительный период неуклонное движение к поставленной стратегической цели. Стратагемность проявляется не только в древних китайских трактатах и политических учениях, но и в какой-то мере присутствует в народном фольклоре, пословицах. Некоторые из таких китайских пословиц известны в России. В оборот наших СМИ вошла одна из них: "Малыми шагами к поставленной цели". Китайцы умеют ждать и сохраняют в своей исторической памяти события прошлого, когда Китай подвергался насилию и унижениям со стороны западных стран, среди которых была и Россия. Стратегическое планирование в Китае осуществляется не на годы и даже не на десятилетия, а на сотни лет вперед.



ОТ ДРУЖБЫ ДО НЕНАВИСТИ – ОДИН ШАГ



Территориальный вопрос между КНР и Россией на официальном уровне считается разрешенным. Но в некоторых китайских СМИ, а также в научной, околонаучной и даже военной среде продолжаются дискуссии о незаконности и унизительности для Китая прежних договоренностей о территориальном размежевании с Россией.



Несмотря на то что китайско-российские отношения развиваются под знаком "стратегического партнерства", немалая часть китайских экспертов продолжает настаивать на том, что 1,5 млн квадратных километров китайской территории были аннексированы царской Россией, а советский подход к вопросу о государственной границе был неравноценным. Это говорит о том, что территориальные претензии к нашей стране положены "под сукно" и на определенном этапе исторического развития могут быть выдвинуты вновь.



В связи с этим необходимо иметь в виду, что китайское восприятие хода времени существенно отличается от нашего. Представители западной цивилизации, к которой мы относимся, воспринимают ход времени как линейный процесс, исключающий повторение событий. Мы считаем, что время уходит безвозвратно и "в одну и ту же реку дважды войти нельзя". Китайцы же воспринимают время как движущееся по кругу, что в ходе исторического процесса предопределяет повторение событий. То есть вторую серию "великой дружбы" между Пекином и Москвой китайцы считают лишь одним из эпизодов вечного круговорота времени, не исключая на одном из его витков обострения отношений и даже вооруженного конфликта с Россией, как это неоднократно случалось в прошлом. Здесь следует вспомнить, как период "великой дружбы" закончился вооруженными конфликтами на острове Даманском и в районе Жаланашколя в Казахстане.



Крутые повороты, резко изменяющие привычную картину мира, не раз случались в истории, вопреки, казалось бы, самым реалистическим и объективным прогнозам специалистов. Ну как здесь не вспомнить высказывание участника Отечественной войны 1812 года генерал-майора В.Е. Вяземского, который говорил, что, если бы кто-нибудь утверждал во времена египетской экспедиции Бонопарта, что нам придется воевать с французами в пределах российской территории, его бы посчитали больным, находящимся в бредовом состоянии в период горячки.



Другой пример непредсказуемости хода исторического процесса. В период зрелого социализма диссидент Андрей Амальрик за предсказание о грядущем развале Советского Союза был заключен в психиатрическую больницу. И хотя Амальрик несколько ошибся в дате и причинах крушения "советской империи" (он утверждал, что СССР падет под натиском Китая), в главном он оказался прав: "Союз нерушимый" распался, хотя и в силу причин внутреннего характера.



Российскому политическому и военному руководству необходимо иметь в виду, что высказывание Дэн Сяопина о том, что "Китай должен вести себя тихо, не высовываться", не следует понимать в буквальном смысле. Находясь в Китае, автор этой работы познакомился с профессором Пекинского университета. В ходе одного из многочисленных разговоров последнему был задан вопрос: какой смысл заложен в вышеназванном высказывании автора китайских реформ? Старый профессор, по этическим соображениям не будем называть его имя, на этот вопрос ответил следующим образом: Дэн Сяопин, будучи хорошо знакомым с древними китайскими текстами, довольно точно процитировал слова одного из таких трактатов, который повествовал о событиях тысячелетней давности, когда китайские феодальные царства вели бесконечные междоусобные войны. Одно из них, потерпев поражение от более сильного соседа, терпело всяческие унижения, но делало все возможное, чтобы не провоцировать его. Тем временем оно накапливало силы, выжидая удобный момент для взятия реванша и наказания обидчика. По прошествии нескольких лет бывший победитель, увязнув в войне с другим царством, серьезно ослаб. В результате были созданы благоприятные условия для успешной атаки на него, чем и воспользовался бывший побежденный.



САМИМ ВЫРАБАТЫВАТЬ ПРАВИЛА



По мере усиления Китая нарастают и его амбиции. Шаг за шагом он расширяет зону своих национальных интересов. Становясь второй сверхдержавой современного мира, Китай будет выжидать удобное время, чтобы заявить об этих интересах с позиций накопленной силы.



30 июля 2017 года на одном из китайских полигонов, находящихся в автономном районе Внутренняя Монголия, состоялся закрытый военный парад, посвященный 90-летию НОАК, на котором высшему китайскому руководству были продемонстрированы все новейшие образцы китайской военной техники и вооружения. Парад принимал лично председатель КНР, генеральный секретарь ЦК КПК, председатель Центрального военного совета (ЦВС) КНР Си Цзиньпин. По завершении парада он выступил с речью, в которой заявил, что страна нуждается в сильной армии как никогда прежде. Си Цзиньпин призвал превратить НОАК в военную силу мирового уровня, отметив, что "НОАК способна одержать победу над любым противником, защитить государственный суверенитет Китая и интересы его развития".



Несмотря на заявленную секретность указанного мероприятия, в китайских СМИ это событие было широко освещено, что было воспринято мировым сообществом как знак того, что Китай готов не только отстаивать, но и продвигать свои национальные интересы в масштабах всей планеты, и делать это он намерен с использованием всех доступных средств, включая военные. Как заявил накануне состоявшегося в ноябре 2013 года визита в Пекин вице-президента США Джо Байдена председатель КНР Си Цзиньпин, "Китаю пора превратиться в страну, которая сама вырабатывает правила, а не просто следует чужим".



Кроме того, нам необходимо учитывать, что население Китая после отмены ограничений рождаемости будет расти более высокими темпами, что делает его демографическую экспансию фактически неизбежной. Россия, имеющая протяженную границу с Китаем, может стать объектом такой экспансии. Как известно, берут там, где ближе. Вопрос состоит только в том, каким формам ее осуществления будет отдан приоритет.



Российскому политическому руководству следует принимать во внимание влияние американского фактора в российско-китайских отношениях. США делают и будут делать все возможное, чтобы оторвать Китай от России. На определенном этапе Вашингтон может предложить Пекину приемлемые для него условия раздела сфер влияния в мире, в качестве платы за это потребовав отхода КНР от политики дружбы с Россией.



Основой такой договоренности может стать высказанная в ходе вышеупомянутого визита Джо Байдена в Пекин готовность США отказаться от однополярной модели мироустройства и перейти к биполярному миру. Как писал в своей книге "Следующие сто лет" Дж. Фридман: "Если бы американцы, европейцы и китайцы объединили свои усилия с целью уничтожения России, русский вопрос был бы, наконец, решен".



ВЫВОДЫ ДЛЯ РОССИИ



На основании анализа итогов модернизации НОАК, баланса наступательного и оборонительного ВВТ в ее составе, изучения китайских военно-стратегических концепций, характера проводившихся военных учений можно сделать вывод, кто рассматривается в качестве потенциального противника. Безусловно, на современном этапе в качестве противника номер один выступает Вашингтон и его союзники в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Этому способствуют сами США, причисляя КНР, как и Россию, к странам, представляющим угрозу американским национальным интересам.



Политическое и военное руководство России в долгосрочном планировании должно учитывать следующие моменты, напрямую затрагивающие жизненно-важные интересы нашей страны, и прежде всего сохранение ее территориальной целостности.



Во-первых, имея в своем ядерном арсенале достаточно большое количество баллистических ракет малой, средней и промежуточной дальности, Китай под прикрытием угрозы их применения может совершить широкомасштабную агрессию против России с применением обычных средств, для легализации которой попытается использовать фейковую информацию, распространенную мировыми СМИ о якобы имеющих место в России притеснениях китайского национального меньшинства и необходимости его спасения. Такая уловка была использована Китаем для нападения на Вьетнам в 1979 году.



Во-вторых, обладая достаточным количеством тяжелых и сверхтяжелых транспортных самолетов и имея развитую сеть скоростных железных дорог, Китай, используя намного более короткое, чем у России, транспортное плечо, может значительно опередить ее по времени и масштабам переброски войск, развернув в приграничных районах мощные группировки сил вторжения, многократно превосходящие наши войска (силы), дислоцированные в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, в живой силе и ВВТ. При этом на направлениях главных ударов командование НОАК может сосредоточить мощные ударные группировки с большим количеством основных танков и боевых бронированных машин для прорыва обороны наших войск и быстрого продвижения вглубь российской территории с главной задачей до завершения переброски российских войск (сил) на ТВД перерезать Байкало-Амурскую и Транссибирскую железнодорожные магистрали – основные и, к сожалению, единственные транспортные артерии, связывающие западные и восточные части территории РФ. Одновременно китайское командование может попытаться организовывать диверсии на Байкало-Амурской и Транссибирской магистралях.



В-третьих, военному руководству России следует принимать во внимание тот факт, что Китай, обладая на ТВД многократным превосходством над Россией в количестве современных боевых самолетов, попытается обеспечить полное господство в воздухе своей авиации, что, безусловно, облегчит выполнение поставленных перед НОАК боевых задач.



Какие меры должны быть приняты политическим и военным руководством нашей страны для нейтрализации вышеперечисленных угроз?



По мысли автора данного материала первым и главным условием сохранения территориальной целостности России в ее нынешних границах является ускоренное экономическое развитие восточных регионов страны и их демографическое освоение. При этом на решении указанных задач необходимо сосредоточить все имеющиеся у нас силы и средства, и решить их мы должны в относительно короткие сроки. История отвела нам на это максимум 25–30 лет.



Мы ни при каких условиях не должны позволять компактного расселения китайцев на нашей территории, создания так называемых чайна-таунов и тем более образования каких-либо автономных районов (территорий).



Также мы должны воссоздать разрушенную в 90-е годы систему подготовки мобилизационных ресурсов в масштабах всей страны, а значит, и в ее восточной части.



Нам необходимо существенно нарастить пропускную способность Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, серьезно увеличить скорость и интенсивность движения составов. Важное внимание необходимо уделить развитию военно-транспортной авиации. В интересах увеличения ее грузоподъемности целесообразно возобновить производство тяжелых самолетов типа Ан-22 и Ан-124.



Учитывая возможность диверсионных рейдов отрядов сил специального назначения НОАК и действий ее авиации, нужно усилить противодиверсионную защиту и противовоздушное прикрытие указанных железнодорожных магистралей.



Необходимо существенно увеличить нашу аэродромную сеть в глубине территории Сибири и Дальнего Востока с тем, чтобы можно было рассредоточить на ней не только имеющуюся, но и прибывающую с запада страны авиацию.



В глубине восточной части страны требуется создать достаточный казарменный фонд и всю необходимую инфраструктуру для обеспечения жизнедеятельности прибывающих из западных районов страны войск, а также построить дополнительные защищенные командные пункты, склады вооружения и военной техники, боеприпасов, амуниции и продовольствия.



Существует острая необходимость наращивания в восточной части территорий России сил и средств ПВО/ПРО, учитывая при этом, что для истощения их боезапаса на начальном этапе боевых действий может быть применено большое количество БЛА и переоборудованных в БЛА выведенных из боевого состава морально и физически устаревших самолетов.



При выполнении всех вышеперечисленных мер нашему политическому и военному руководству необходимо отдавать себе отчет в том, что решающая роль в обеспечении эффективной обороны Сибири и Дальнего Востока принадлежит тактическому ядерному оружию (ТЯО), без которого, как нам представляется, удержать восточную часть нашей территории, мягко говоря, будет чрезвычайно трудно.



Об авторе: Александр Васильевич Шлындов – кандидат исторических наук, профессор Академии военных наук, полковник в отставке, заведующий отделом журнала "Проблемы Дальнего Востока"



23.03.2018 Источник - НВО

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