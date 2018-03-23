Союз с Ираном и РФ теряет для Турции значение, - И.Субботин

06:18 23.03.2018 Следующая операция Анкары ознаменует фактический конец торга по переделу Сирии



Турция теряет стимул сохранять активность в рамках альянса с Россией и Ираном. Такой вывод делают в экспертной среде, отмечая, что дальнейшие операции протурецких сил в Сирии к востоку от уже захваченного ими Африна будут свидетельствовать: зоны влияния участников триумвирата фактически сформировались. Продолжение военной активности подконтрольных Анкаре сил на востоке никто не исключает.



"Операции Турции продолжатся до тех пор, пока Манбидж, Эль-Камышлы, Айн-эль-Араб и Рас-эль-Айн не будут полностью освобождены от террористов", – заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в одном из последних выступлений. Манбидж, который находится в 100 км от уже взятого протурецкими силами Африна и который остается под наблюдением американских военных советников, будет, наиболее вероятно, следующей целью Турецкой Республики. Эрдоган, впрочем, отрицает, что с США есть какие-то точные договоренности по поводу этого района. "Мы сказали, что достигли понимания, которое главным образом состоит в том, что ситуация в сирийском Манбидже и на востоке реки Евфрат стабилизируется, – заявил президент. – Мы сказали, что достигли понимания, а не соглашения".



Планы Турции по проведению операции в Манбидже подтвердил и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выступая на круглом столе в агентстве Anadolu. "После того как отряды народной самообороны (курдские военные формирования, которые турецкое руководство считает террористическими. – "НГ") покинут сирийский Манбидж, обеспечивать безопасность и управлять им будут местные жители", – сказал Чавушоглу. По его словам, если не удастся реализовать план по Манбиджу, то единственным путем будет вооруженная борьба с террористами. Публично турецкое руководство отрицает, что хочет оставить уже захваченные территории на севере Сирии под своим контролем. Так, вице-премьер Турции Бекир Боздаг отверг идею, что турецкие военные должны присутствовать в Африне "на постоянной основе". "Как мы говорили, мы не будем оставаться там на постоянной основе, мы не оккупанты", – цитирует Боздага газета Daily Sabah. Вице-премьер пояснил, что после стабилизации Турция намерена оставить отбитые у сирийских курдов земли "реальным хозяевам".



В турецкой экспертной среде указывают на то, что многое будет зависеть от того, какой политики будут придерживаться американцы. "Проблема Манбиджа – самая главная, – заявил "НГ" политолог, доцент Университета экономики и технологий TOBB в Анкаре Тогрул Исмаил. – Турция не хочет туда двигаться, но если американцы не выполнят условия, которые касаются того, что силы "Демократического союза" (наиболее влиятельная партия сирийских курдов. – "НГ") должны перейти на восток от реки Евфрат, думаю, эта операция будет проведена. Мне кажется, Турция будет проводить антитеррористическую операцию вдоль своей границы – очищать эти территории от террористических групп с целью предотвратить создание искусственной государственной структуры под влиянием других стран, нерегиональных". Эксперт напоминает, что на территории Ирака также возможна турецкая операция – в сотрудничестве с центральным иракским правительством или без него, в одностороннем порядке.



"Продвижение Турции на восток упирается в первую очередь в отношения с американцами, – подтвердил "НГ" эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Антон Мардасов. – Были предпосылки, чтобы Анкара и Вашингтон достигли компромиссного решения по Манбиджу, по поводу вывода отрядов народной самообороны, но это было при Рексе Тиллерсоне (которого президент США уволил в середине марта. – "НГ"). Какую политику продолжит Майкл Помпео – неизвестно. Американская позиция по поводу сирийских курдов пока до конца не ясна. Здесь накладывает отпечаток и то, какую линию изберет Анкара накануне выборов 2019 года". По мнению аналитика, не исключено, что турецкое руководство попытается наладить контакт с властями Соединенных Штатов.



"По Манбиджу договоренности между Турцией и США могут свестись к тому, что там будет усилен арабский компонент, – полагает Мардасов. – Также он может быть объявлен нейтральной территорией, но тем не менее Турция хочет сформировать буферную зону вдоль своей границы для предотвращения диверсий".



В то же время эксперт считает: Анкара постепенно теряет стимул сохранять активность в рамках тройственного альянса с Россией и Ираном. Успех ее возможной военной операции на северо-востоке Сирии будет означать окончательное формирование зоны влияния Турции, полагает Мардасов. Он отмечает: вмешательства Турции может потребовать ситуация в сирийской провинции Идлиб, где сохраняется оппозиционная инфраструктура. "Демаркация границ завершается, эти территории Турция застолбила за собой, – отмечает Мардасов. – После этого она может постепенно нормализовать свою внешнюю политику и урегулировать все вопросы с Вашингтоном. Кстати, для всех был бы неожиданным шаг со стороны американцев, к которому призывает ряд аналитиков. В западной экспертной среде говорят: раз все требуют, чтобы американцы вышли из Сирии, то давайте выйдем, и пусть они там делают, что хотят. К этому никто не готов: такой шаг осложнил бы жизнь всем, потому тогда восстановление территорий ляжет на те страны, которые продолжают оставаться в Сирии".

Игорь Субботин

23.03.2018 Источник - Независимая газета

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