"Буревестник", "Пересвет" и "Посейдон". Выбраны названия для новейшего российского оружия

06:09 23.03.2018 Новый российский подводный беспилотный аппарат, новейшая крылатая ракета и боевой лазерный комплекс получили названия по итогам голосования на сайте Минобороны России.



Беспилотник назвали "Посейдон", крылатую ракету с ядерной энергоустановкой – "Буревестник", боевой лазерный комплекс – "Пересвет", сообщается на сайте Минобороны.



За вариант "Пересвет" для лазерного комплекса проголосовали 40,8% опрошенных. Вариант "Василиск" набрал 30,6% голосов, "Блик" – 28,5%.



Беспилотный подводный аппарат, который может быть оснащен как обычными, так и ядерными боеприпасами, большинство решило назвать "Посейдоном" (36,9%). Немногим меньше набрали варианты "Аврора" (32,5%) и "Прибой" (30,5%).



Самым популярным вариантом названия для новейшей крылатой ракеты стал "Буревестник" – 34,3% голосов. За "Пальмиру" проголосовали 33% опрошенных, за "Сюрприз" – 32,5%.



Отметим, что до недавнего времени в голосовании лидировали другие названия. Так, боевой лазерный комплекс предлагалось назвать "Горынычем", подводный беспилотник - "Карасем", а ракету - "Императором", или "Монархом".



1 марта по инициативе президента России Владимира Путина, высказанной им в ходе ежегодного Послания Федеральному собранию, на официальном сайте Минобороны был запущен специальный сервис для сбора предложений названий новейших российских стратегических вооружений: беспилотного подводного аппарата, крылатой ракеты с малогабаритной ядерной энергетической установкой и боевого лазерного комплекса.



Все присланные варианты были учтены и проанализированы. В результате на голосование было выдвинуто по 50 наиболее популярных названий.

22 марта 2018

Алексей Ласнов Источник - vz.ru

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