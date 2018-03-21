Вдохновение Верещагина. Живопись и война по-туркестански

00:59 23.03.2018 Вдохновение Верещагина

совершенно новая техника письма, брутальность красок и смелость изображения



Геннадий Животов

Мартина Черковская



С 7 марта по 15 июля в Третьяковской галерее (Новая Третьяковка, Крымский Вал, 10, залы 60?62, проезд ст. м. "Парк Культуры", "Октябрьская"), проходит выставка картин Василия Васильевича Верещагина (1842?1904). В экспозиции выставки - около 500 экспонатов: 180 живописных, 120 графических работ, 97 произведений декоративно-прикладного искусства, а также различные архивные документы и фотографии.



Масштабность, яркость, выразительность, глубочайшая детализация, экспрессия! Вам что-нибудь говорят эти громкие определения? Точнее, напоминают ли они вам о работах такого великого и тотально русского художника, как Верещагин? Он учился мастерству живописи в Европе, а точнее - закончил Академию художеств во Франции, однако не это само по себе делает даже высокопрофессионального художника великим. "Но что же тогда делает?" - спросите вы. И я вам отвечу: только стремление к правдивости и конкретное проецирование реальности на холст, которое так любил Василий Васильевич. Ну, не мог этот человек нарисовать то, чего не видел "вживую", чего не ощущал и не пропускал через свое "чувствилище" художника! Можно ли было так изобразить овеянную страхом землю во время войны, не побывав на ней именно в то время, когда вокруг свистели пули и лилась кровь? Или так нарисовать богатого киргизского охотника с соколом, что просматривается любая деталь его костюма, вплоть до заправленного в широкие шаровары нарядного халата с традиционным узором! Думаете, Верещагин придумывал свои картины? Конечно же, нет! Только вплотную пообщавшись, только потрогав или попробовав на вкус деталь своего будущего шедевра, он мог приступить к работе, в которой ценители прекрасного могут сразу же заметить четкую и жесткую форму его стиля и манеры письма.



Уже одно то, что Верещагин объездил все "горячие точки" своего времени, участвовал во всевозможных сражениях, держал оружие на поле боя, как профессиональный воин, - говорит о том, что им владело не просто желание донести до современников всю правду и масштабность происходящего, а нужда во вдохновении, необходимость в обретении стремления показывать жизни и смерти людей, города и пейзажи. Да, именно оно, одиннадцатибуквенное слово с таким глубоким заложенным в нем смыслом: ВДОХНОВЕНИЕ. Война вдохновляла Верещагина, словно муза; словно прекрасная, но злая ведьма, она манила его своими чарами, чарами разрушений и алой крови, жертвами и сгустками туманов, оставленных выстрелами пушек. Ради этого художник бесконечное количество раз срывался с места, кидался, словно в омут головой, в эти ужасные сражения, держа оружие в одной руке, а кисточку с мольбертом - в другой. Да, возможно, сейчас звучит это с ноткой романтики, но представьте, каково это: побывать на войне, увидеть, как убивают твоего товарища, с которым ты еще утром спорил о том, кто первый доест свою тарелку пшенной каши, а через час - тащишь его бездыханное окровавленное тело на себе и корчишься от поглощающих тебя слез и тошноты. Даже звучит не очень, не правда ли? Он и погиб на войне, на Русско-японской войне, в возрасте 62 лет, вместе с адмиралом Макаровым, когда броненосец "Петропавловск" подорвался на мине на внешнем рейде Порт-Артура.



Делая свои выставки подобием современных шоу, Верещагин достиг известности по всей Европе, им восхищались не просто как талантливым художником, но и как самым настоящим новатором в мире искусства! Совершенно новая техника письма, брутальность красок и смелость изображения - все это было так не похоже на стиль его современников-сооте­чественников, что люди сразу выделили молодого художника-любителя из толпы мастеров-профессионалов. И знаете, не зря выделили - ведь природные алмазы тоже даются нам без фешенебельности и прекрасного блеска. Только со временем и при помощи огранки они начинают сиять и переливаться бриллиантовыми огнями!



Очень многое можно еще сказать про этого необычного человека - и не просто многое, а целую уйму слов и предложений, которые все равно не смогут в полной мере описать все таланты Верещагина! Именно поэтому лучше всего увидеть и насладиться броскостью, яркостью и буйством красок на картинах, написанных маслом, в Третьяковской галерее, зай­ти туда и понять "да, этот человек был действительно великим, и это не какие-то слова, а самая настоящая правда". Мы видим войны того времени глазами Верещагина, и это навсегда будет так. Великими "запросто", "влегкую" не становятся, про обычных художников не пишут книги, не устраивают выставки их работ в самых авторитетных и престижных галереях мира! Только по этой причине следует войти в прекрасный мир незабываемого художника по имени Василий Васильевич Верещагин.



Записала Мартина Черковская Источник - Завтра

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