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Субмарина ВМС США Hartford, отрабатывая учебную атаку РФ, наглухо вмерзла в лед Арктики (видео)
20:51 22.03.2018

Собиравшаяся отработать удар по России американская подлодка застряла во льдах

Американская подводная лодка Hartford потерпела фиаско в арктических льдах, отрабатывая один из сценариев ударов по России.

В марте экипаж американской атомной подводной лодки Hartford отрабатывал один из сценариев нанесения ударов по России с помощью стелс-технологии и новейших крылатых ракет. В рамках учений субмарина должна была всплыть и нанести "удар" по противнику, однако она не смогла этого сделать из-за арктических льдов, сообщает "Россия 24".

"Учения проводились для оценки оперативной готовности американских вооруженных сил в Арктике, расширения опыта в регионе, улучшения понимания арктической среды и дальнейшего развития отношений с другими службами, союзниками и организациями-партнерами", – сообщает издание U.S. Navy Currents magazine в Facebook.

В комментариях к этому посту отметились несколько россиян, которые пытались уточнить толщину льда и заявили, что об инциденте с Hartford написали множество СМИ, поэтому они хотели бы получить более подробную информацию.

Ранее группа сенаторов США призвала госсекретаря Рекса Тиллерсона начать диалог с Москвой после заявлений российского лидера Владимира Путина о новом оружии.


Источник - Взгляд
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