"Это только начало...". Трамп ввел торговые ограничения в отношении Китая

20:47 22.03.2018 Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о торговых ограничениях в отношении Китая. Об этом сообщает The Hill.



Трамп уверен, что торговля США с Китаем привела к серьезному дефициту американской экономики.



По его словам, введенные пошлины на импортные китайские товары могут нанести ущерб китайской экономике в размере $60 млрд.



"Это - первая [мера] из множества", - подчеркнул Трамп.



Ранее сообщалось, что США задумались об инвестиционных ограничениях против Китая. Источник - gazeta.ru

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