Алюминиевые огурцы на брезентовом поле... Сотни тысяч туркмен добровольно выгнали на "зеленый" субботник

17:30 22.03.2018 В Туркменистане сотни тысяч человек вышли на массовую озеленительную акцию



В Туркменистане в Ахалском велаяте прошла массовая озеленительная акция по случаю праздника Новруз, сообщает газета "Нейтральный Туркменистан".



Помимо посадки новых деревьев, по всей стране были проведены работы по уходу за уже существующими насаждениями.



Здесь, в долине "Nowruz ýaýlasy" на площади 15 гектаров высажены тутовые деревья, на 5 гектарах – плодовые культуры.



В целом по стране в еваре приняли участие 377 тысяч 572 человека, высажено более 445 тысяч 130 деревьев. По Ашхабаду количество участников акции составило 45 тысяч 672, высажено 198 тысяч 220 саженцев. В велаятах на озеленительные работы вышли 331 тысяча 900 человек, которые посадили 246 тысяч 911 деревьев, а также провели работы по уходу за уже имеющимися насаждениями.



Согласно Постановлению президента Гурбангулы Бердымухамедова во время озеленительной кампании 2018 года будет высажено 3 миллиона деревьев: 1,5 миллиона на территории между этрапами Ак бугдай и Бахерденским Ахалского велаята и столько же саженцев лиственных, хвойных, плодовых деревьев и винограда – в окрестностях велаятских административных центров и городов. Источник - ca-news.org

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