 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 22.03.2018
17:30  Алюминиевые огурцы на брезентовом поле... Сотни тысяч туркмен добровольно выгнали на "зеленый" субботник
17:24  "Песец" и "Трампогон". На сайте МО РФ vote.mil.ru заканчивается голосование по выбору названия новым видам рос-оружия
16:33  В Кабуле взорвана навруз-демонстрация шиитов - 32 погибших
15:19  Таджик Исхак Рахгузар возглавил афганскую провинцию Балх
14:23  УкрРада лишает мандата депутатку "Пулю" (Н.Савченко). Как российскую шпионку, террористку и гос-заговорщицу
13:05  Осадок политтехнологий. Как семь предвыборных кампаний сформировали Россию, - Глеб Павловский
13:02  "С дырочкой в левом боку...". Fitch опубликовал рейтинг недораззорившихся казахстанских банков
12:58  "Пусть мир и согласие царят на древней благодатной кыргызской земле!". Президент Жээнбеков поздравил земляков с Ноорузом
12:39  Кредитуй, не кредитуй... ЕвразБанк выделил на "инвест-проекты" (прокорм трайбо-элиты) Киргизии еще $50 млн
12:12  Пенсия для кыр-мигранта в России, - "ВБ"
12:09  Израиль признал уничтожение ядерного реактора в Сирии в 2007 году
11:54  Китайские фермеры расширяют свои владения в Таджикистане, - "РО"
11:48  Альянс с троллями. Европа нашла с кем бороться, - А.Бартош
11:40  Россия тайно помогла Венесуэле запустить криптовалюту, чтобы уклониться от санкций США, - Саймон Шустер
11:07  "Русские немцы". И там чужие, и тут не свои, - Sueddeutsche Zeitung
11:01  Газопроводные войны, - Джонатан Стерн
10:58  Боевые роботы, или как одолеть Россию и Китай на поле боя, - Джефф Беккер
10:50  Оралманы и келинки. Казахстанское кино уходит к партизанам, - О.Малышева
10:47  Что мешает НАТО победить в войне с Россией, - А.Халдей
10:20  Скорее, родной! Геологи обнаружили мощнейший плюм – вертикальный поток магмы под Йеллоустоном
09:57  Волоколамский бунт в Подмосковье. Доведенные экологией жители отпинали главу района Гаврилова и обматерили губернатора Воробьева
09:56  Экс-кыр-депутата Осмоналиева обвиняют в коррупционном зачислении студентов
08:59  В Узбекистане сконалась Народная артистка СССР первая на Востоке женщина-дирижер Дильбар Абдурахманова
08:56  В Узбе ничего не меняется... Хокимият Каттакургана не отправлял погибшую учительницу Еникееву на уборку дороги
08:45  "Россия и Узбекистан: новые возможности экономического и гуманитарного сотрудничества" - конференция в Новосибирске, 27/03 (анонс)
08:35  Россия хаво йуллари. Почему авиакомпании Центральной Азии боятся "Аэрофлота" и Ко
08:23  Китай стягивает свои ВМС к Тайваню. Зачем? - В.Скосырев
06:49  РосУченые создали прибор, который управляет желаниями человека
00:48  Укр-олигархи заканчивают доедать свою страну, - А.Цуканова
00:41  К эвакуации готовы. Потоп добрался до Северо-Казахстанской области
00:37  Судьба человека. Как чех Маречек руководил Семиреченскими коммунистами (история)
00:12  В Таджикистане придумали, что носить женщинам. Нет мини-юбкам и галошам!
Среда, 21.03.2018
23:08  Зачем казахстанские актеры снялись в идиотской рос-кино-клюкве "Золотая орда"?
23:02  Скончался от рака известный казахстанский политик и политолог Нурлан Еримбетов
20:56  Судьба Восточной Гуты решена, - Е.Крутиков
20:45  Аркадаг поручил военным и медикам разводить верблюдов
20:03  Российские ракеты атаковали цели в Турции. Во что грозят перерасти события в Сирии, - З.Караев
18:36  Казахстанский БТА-банк К.Ракишева пытается реанимировать свои Московские проекты
15:16  Трагедия русскоязычных детей Латвии, - К.Боярс
15:12  Скрипаля отравили английские спецслужбы, - расследование Д.Асламовой
15:11  Буров бьют! Черные дни для белого меньшинства в ЮАР, - И.Титов
15:07  Красота страшная сила - 5 самых известных топ-моделей из Узбекистана
15:05  24 медали! Даже ослабленная сборная России едва не выиграла Паралимпиаду
09:40  Пес попутал. Почему и как Кыргызстан из "островка демократии" превращается в "остров невезения"
09:36  Кыргызкам разрешили самостоятельно хаджировать в Мекку
09:34  Елбасы совершил наурыз-блиц-визит в Самарканд
09:33  Диссернет обвинил в плагиате пятерых матерых таджикских ученых
08:59  Президент Мьянмы У Тхин Чжо подал в отставку. Старика подвело здоровье
08:24  17 кг "Слез Аллаха". Жидко-героиновую ОПГ разгромили в Киргизии, - "ВБ"
08:13  Ядовитый Солсбери. Скрипаль был не первым..., - А.Соколов
07:50  Сирийский капкан. С чем предстоит столкнуться Турции в курдском Африне, - Т.Ахметов
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Афганистан   | 
В Кабуле взорвана навруз-демонстрация шиитов - 32 погибших
16:33 22.03.2018

Число погибших при взрыве во время празднования Навруза в столице Афганистана достигло 32

Число жертв атаки смертника в столице Афганистана, произошедшей в среду, 21 марта достигло 32 человек погибшими и 52 ранеными, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Взрыв прогремел неподалеку от госпиталя Алиабад и Кабульского университета между 11 и 12 часами по местному времени. Смертник подорвал себя в толпе людей, которые направлялись к шиитскому мавзолею в связи с празднованием праздника наступления весны и нового года - Навруза.

В настоящее время правоохранительные органы продолжают расследование атаки.
Ранее представители движения "Талибан" опровергли свою причастность к нападению. Впоследствии ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Источник - ca-news.org
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1521725580
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  