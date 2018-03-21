В Кабуле взорвана навруз-демонстрация шиитов - 32 погибших

16:33 22.03.2018 Число погибших при взрыве во время празднования Навруза в столице Афганистана достигло 32



Число жертв атаки смертника в столице Афганистана, произошедшей в среду, 21 марта достигло 32 человек погибшими и 52 ранеными, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство здравоохранения страны.



Взрыв прогремел неподалеку от госпиталя Алиабад и Кабульского университета между 11 и 12 часами по местному времени. Смертник подорвал себя в толпе людей, которые направлялись к шиитскому мавзолею в связи с празднованием праздника наступления весны и нового года - Навруза.



В настоящее время правоохранительные органы продолжают расследование атаки.

Ранее представители движения "Талибан" опровергли свою причастность к нападению. Впоследствии ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Источник - ca-news.org

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