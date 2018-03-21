Таджик Исхак Рахгузар возглавил афганскую провинцию Балх

15:19 22.03.2018 В афганской провинции Балх вступит в должность новый губернатор



Новый губернатор афганской провинции Балх Исхак Рахгузар сегодня официально вступит в свою должность. Кроме того, будет назначен новый глава провинциальной полиции, сообщает TOLOnews со ссылкой на местных чиновников.



Таким образом, окончательно будет разрешен политический конфликт между центральным правительством в Кабуле и бывшим губернатором Балха Аттой Мухаммад Нуром, который продолжается с декабря прошлого года. Исхак Рахгузар входит в число ближайших соратников Нура.



Накануне во время выступления в честь Навруза в Мазари-Шарифе, административном центре Балха, Нур заявил, что договорился с Кабулом по спорным вопросам. Он также отметил, что сам предложил трех кандидатов, из которых центральное правительство выбрало нового губернатора.



Рахгузар ранее уже занимал пост губернатора Балха – в период временного правительства Хамида Карзая. Затем стал начальником провинциальной полиции. После был выбран депутатом парламента страны от партии "Исламское общество Афганистана" (ИОА), членом которой является и Нур.



Напомним, что в декабре 2017 года президент Афганистана Ашраф Гани отправил Нура в отставку и вместо него назначил Мухаммада Дауда. Однако Нур отказался складывать полномочия. В свою очередь ИОА начало переговоры с администрацией президента и с центральным правительством в Кабуле по согласованию условий, на которых прежний губернатор покинет пост добровольно.



Провинция Балх населена, преимущественно, этническими таджиками. Нур и Рахгузар являются представителями как раз этого народа. После смерти в 2014 году вице-президента Мохаммада Касим Фахима, считавшегося самым влиятельным политическим деятелем таджикской общины Афганистана, влияния Нура внутри этой общины и в стране в целом значительно возросло. На сегодняшний день он считается одним из самых авторитетных политиков на севере Афганистана. Некоторые западные издания даже называли Нура "Королем севера Афганистана". См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - fergananews.com

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