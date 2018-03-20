УкрРада лишает мандата депутатку "Пулю" (Н.Савченко). Как российскую шпионку, террористку и гос-заговорщицу

14:23 22.03.2018 Лишение неприкосновенности Савченко. Онлайн



Дело Надежды Савченко рассматривают в парламенте



Надежду Савченко сегодня лишают неприкосновенности. Сначала рассматривает вопрос регламентный комитет, а потом зал парламента. Онлайн-трансляция доступна на Корреспондент.net.



Народного депутата Надежду Савченко лишают неприкосновенности в Верховной Раде.



Онлайн-трансляция доступна на Корреспондент.net.



Текстовая трансляция



13:44 ВСЕ! РАДА СНЯЛА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ С САВЧЕНКО! РАЗРЕШИЛА ПРИВЛЕЧЬ ЕЕ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ И АРЕСТОВАТЬ!



13:43 Наконец-то обсуждение закончилось! Голосуют!



13:33 Савченко снова выступает, теперь про законы, за которые депутатам нужно голосовать. Говорит, что нужно создать конституционный конвент, кторый напишет новую конституцию, а потом эту конституцию принять на референдуме.



13:19 Воля Народа тоже за. Теперь еще будут народные депутаты выступать. Слишком затянутая процедура, все хотят попиариться, хотя и так понятно, что голоса есть.



13:15 Радикальня пратия тоже поддержит представление, как и Народный Фронт.



13:03 Самопомощь говорит, что так баловаться с безопасностью нельзя. Еще один интересный тезис - теперь дискредитирован любой протест в стране, протестующих сразу назовут предателями.



13:01 Блок Петра Порошенко тоже будет голосовать за. При этом в БПП напоминают, что Савченко завела в парламент Юлия Тимошенко, сделав №1 своего партийного списка. Самой Тимошенко в зале нет.



12:58 Батьківщина, которая и завела Савченко в парламент, будет голосовать за снятие неприкосновенности, и называет операцию спецслужб блестящей.



12:55 Теперь выступление от представителей фракций.



12:50 Савченко не отрицает видео, которое показали в Раде, говорит, что специально дала записать себя на камеру.



12:48 "Единственное зло, которое не дает мира Украине, - это украинская власть", говорит Савченко. По ее мнению, украинская власть не отличается от российской.



12:47 Савченко назвала парламент "гнилой ямой".



12:45 Теперь выступление Савченко - должно быть весело.



Начало оправдывает ожидания: "Сейчас вс**тесь".



12:42 А вот и полное видео, которое подготовили в ГПУ.



12:38 Луценко утверждает, что офицеры ВСУ остановили теракт. И благодарит СБУ.



12:36 Заканчивает Луценко поэтично, признает, что он не юрист, а физик, и рассказывает о "черной дыре", в которую засосало половину страны.



12:33 Видео закончилось. Луценко его комментирует. По его словам, Рубан и Савченко, в сговоре с руководителями ДНР, и с оружием от россиян, планировали массовые убийства. Причем связь с боевиками, по мнению Луценко, подтверждается фразой Савченко "Парни говорят, меняйте власть".



12:29 Теперь демонстрируют видео, как Рубан вез оружие.



12:27 Показывают, как Савченко и Рубан испытывают винтовку на полигоне военной части в Хмельницком. Винтовку изготовили в ДНР.



12:22 На видео видно, как Савченко сама соглашается совершить теракт в качестве смертницы. Говорит, - "Герои не умирают, не умерла там, умру тут".



12:16 Савченко смотрит видео с улыбкой.



12:15 На видео Савченко говорит, что все руководство страны нужно убирать физически, в один день, а армий и полиция должны в это время удержать порядок в стране, чтобы не было хаоса. Дальше происходит обсуждение, когда именно совершить нападение, предлагается вариант - когда президент обращается с посланием к Раде. Мол тогда в парламент приезжает все руководство страны. Савченко рисует план парламента.



12:10 Савченко рассказывает о своих переговорах с Захарченко. Главарь ДНР якобы просил отдать ему секретаря СНБО Александра Турчинова.



12:05 Фильм таки запустился. В фильме показываются переговоры Савченко с офицерами ВСУ, которые якобы действовали по указанию СБУ.



12.00 Это смех. Парубию не понравилось качество видео, и он попросил его перезапустить. А пока Луценко отвечает на вопросы.



11:58 Видео наконец-то запустилось. Савченко отошла от трибуны. Говорят материалов на Савченко насобирали больше 70 Гигабайт материалоов.



11:54 Савченко стоит прямо напротив трибуны, за которой выступает Луценко. Гипнотизирует его?



11:52 Видео пока не запустилось, Луценко снова говорит.



11:49 Теперь Луценко предлагает посмотреть 20 минут видео.



11:47 Луценко утверждает, что в ноябре 2017 года, когда первая партия оружия прибыла с ДНР стало понятно, что все это не просто бредовые разговоры, а реальный заговор.



11:46 Луценко говорит, что Рубан и Савченко были уверены в том, что офицеры ВСУ с ними за одно. Но на самом деле они сотрудничали с СБУ, поэтому сейчас их не привлекают к ответственности.



11:44 По словам Луценко, в 2017 году Рубан и Савченко решили организовать государственный переворот. Савченко якобы сама вербовала военных, которые сразу же после того, как Савченко на них вышла сообщили об этом СБУ.



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11:27



А дальше СБУ уже начала свою операцию, следственные действия против Рубана.



11:42 Слово дали Луценко. Он обещает показать фильм.



11:40 Парламент начинает рассматривать дело Савченко.



Теперь очередь парламента.



Регламентный комитет дал согласие на снятие неприкосновенности с Савченко, следствие против нее и арест.



Сначала регламентный комитет Рады рассмотрит претензии к Надежде Савченко, которую подозревают в планировании терактов и покушении на первых лиц государства.



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20 марта 2018, 21:07



Генеральная прокуратура просит снять депутатский иммунитет с Савченко, разрешить начать следствие против нее и провести арест.



Генпрокурор Юрий Луценко заявляет, что у него есть показания офицера ВСУ о том, что нардеп Савченко вербовала офицеров для совершения терактов в центре Киева, а также аудио- и видеозаписи этих разговоров.



Луценко рассказал, что в 2017 году "Рубан и Савченко вступили в сговор с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, планировали широкомасштабную террористическую атаку на центр столицы, где сосредоточены административные и жилые дома".



"Офицеры Брезень, Захарченко, Лящ и Кот получили лично от нее предложение совершать теракты", – добавил Луценко.



Также Луценко завил, что к передаче оружия депутату Надежде Савченко на оккупированной территории причастны российские военные.



Напомним, Савченко заявила, что люди из окружения президента должны были ликвидировать ее – и потому готовили провокацию и подстрекали ее на организацию "переворота".



Она утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести в заблуждение власть – и осмеять ее. По словам нардепа, она никогда бы не взорвала гранаты в Верховной Раде, если бы там были невинные люди.



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По окончании голосования Н.Савченко была задержана сотрудниками СВУ прямо в здании Рады. Сопротивления при задержании не оказывала. Источник - korrespondent.net

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