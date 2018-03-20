 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 22.03.2018
15:19  Таджик Исхак Рахгузар возглавил афганскую провинцию Балх
14:23  УкрРада лишает мандата депутатку "Пулю" (Н.Савченко). Как российскую шпионку, террористку и гос-заговорщицу
13:05  Осадок политтехнологий. Как семь предвыборных кампаний сформировали Россию, - Глеб Павловский
13:02  "С дырочкой в левом боку...". Fitch опубликовал рейтинг недораззорившихся казахстанских банков
12:58  "Пусть мир и согласие царят на древней благодатной кыргызской земле!". Президент Жээнбеков поздравил земляков с Ноорузом
12:39  Кредитуй, не кредитуй... ЕвразБанк выделил на "инвест-проекты" (прокорм трайбо-элиты) Киргизии еще $50 млн
12:12  Пенсия для кыр-мигранта в России, - "ВБ"
12:09  Израиль признал уничтожение ядерного реактора в Сирии в 2007 году
11:54  Китайские фермеры расширяют свои владения в Таджикистане, - "РО"
11:48  Альянс с троллями. Европа нашла с кем бороться, - А.Бартош
11:40  Россия тайно помогла Венесуэле запустить криптовалюту, чтобы уклониться от санкций США, - Саймон Шустер
11:07  "Русские немцы". И там чужие, и тут не свои, - Sueddeutsche Zeitung
11:01  Газопроводные войны, - Джонатан Стерн
10:58  Боевые роботы, или как одолеть Россию и Китай на поле боя, - Джефф Беккер
10:50  Оралманы и келинки. Казахстанское кино уходит к партизанам, - О.Малышева
10:47  Что мешает НАТО победить в войне с Россией, - А.Халдей
10:20  Скорее, родной! Геологи обнаружили мощнейший плюм – вертикальный поток магмы под Йеллоустоном
09:57  Волоколамский бунт в Подмосковье. Доведенные экологией жители отпинали главу района Гаврилова и обматерили губернатора Воробьева
09:56  Экс-кыр-депутата Осмоналиева обвиняют в коррупционном зачислении студентов
08:59  В Узбекистане сконалась Народная артистка СССР первая на Востоке женщина-дирижер Дильбар Абдурахманова
08:56  В Узбе ничего не меняется... Хокимият Каттакургана не отправлял погибшую учительницу Еникееву на уборку дороги
08:45  "Россия и Узбекистан: новые возможности экономического и гуманитарного сотрудничества" - конференция в Новосибирске, 27/03 (анонс)
08:35  Россия хаво йуллари. Почему авиакомпании Центральной Азии боятся "Аэрофлота" и Ко
08:23  Китай стягивает свои ВМС к Тайваню. Зачем? - В.Скосырев
06:49  РосУченые создали прибор, который управляет желаниями человека
00:48  Укр-олигархи заканчивают доедать свою страну, - А.Цуканова
00:41  К эвакуации готовы. Потоп добрался до Северо-Казахстанской области
00:37  Судьба человека. Как чех Маречек руководил Семиреченскими коммунистами (история)
00:12  В Таджикистане придумали, что носить женщинам. Нет мини-юбкам и галошам!
Среда, 21.03.2018
23:08  Зачем казахстанские актеры снялись в идиотской рос-кино-клюкве "Золотая орда"?
23:02  Скончался от рака известный казахстанский политик и политолог Нурлан Еримбетов
20:56  Судьба Восточной Гуты решена, - Е.Крутиков
20:45  Аркадаг поручил военным и медикам разводить верблюдов
20:03  Российские ракеты атаковали цели в Турции. Во что грозят перерасти события в Сирии, - З.Караев
18:36  Казахстанский БТА-банк К.Ракишева пытается реанимировать свои Московские проекты
15:16  Трагедия русскоязычных детей Латвии, - К.Боярс
15:12  Скрипаля отравили английские спецслужбы, - расследование Д.Асламовой
15:11  Буров бьют! Черные дни для белого меньшинства в ЮАР, - И.Титов
15:07  Красота страшная сила - 5 самых известных топ-моделей из Узбекистана
15:05  24 медали! Даже ослабленная сборная России едва не выиграла Паралимпиаду
09:40  Пес попутал. Почему и как Кыргызстан из "островка демократии" превращается в "остров невезения"
09:36  Кыргызкам разрешили самостоятельно хаджировать в Мекку
09:34  Елбасы совершил наурыз-блиц-визит в Самарканд
09:33  Диссернет обвинил в плагиате пятерых матерых таджикских ученых
08:59  Президент Мьянмы У Тхин Чжо подал в отставку. Старика подвело здоровье
08:24  17 кг "Слез Аллаха". Жидко-героиновую ОПГ разгромили в Киргизии, - "ВБ"
08:13  Ядовитый Солсбери. Скрипаль был не первым..., - А.Соколов
07:50  Сирийский капкан. С чем предстоит столкнуться Турции в курдском Африне, - Т.Ахметов
07:32  Мутное дело. КазСуд засекретил процесс по обвинению казачьего атамана из Уральска в педофилии
07:17  Развал Сирии – лишь вопрос времени, - А.Шарковский
07:14  Россия и Китай не станут копировать ракету Маска, - А.Комраков
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
УкрРада лишает мандата депутатку "Пулю" (Н.Савченко). Как российскую шпионку, террористку и гос-заговорщицу
14:23 22.03.2018

Лишение неприкосновенности Савченко. Онлайн

Дело Надежды Савченко рассматривают в парламенте

Надежду Савченко сегодня лишают неприкосновенности. Сначала рассматривает вопрос регламентный комитет, а потом зал парламента. Онлайн-трансляция доступна на Корреспондент.net.

Народного депутата Надежду Савченко лишают неприкосновенности в Верховной Раде.

Онлайн-трансляция доступна на Корреспондент.net.

Текстовая трансляция

13:44 ВСЕ! РАДА СНЯЛА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ С САВЧЕНКО! РАЗРЕШИЛА ПРИВЛЕЧЬ ЕЕ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ И АРЕСТОВАТЬ!

13:43 Наконец-то обсуждение закончилось! Голосуют!

13:33 Савченко снова выступает, теперь про законы, за которые депутатам нужно голосовать. Говорит, что нужно создать конституционный конвент, кторый напишет новую конституцию, а потом эту конституцию принять на референдуме.

13:19 Воля Народа тоже за. Теперь еще будут народные депутаты выступать. Слишком затянутая процедура, все хотят попиариться, хотя и так понятно, что голоса есть.

13:15 Радикальня пратия тоже поддержит представление, как и Народный Фронт.

13:03 Самопомощь говорит, что так баловаться с безопасностью нельзя. Еще один интересный тезис - теперь дискредитирован любой протест в стране, протестующих сразу назовут предателями.

13:01 Блок Петра Порошенко тоже будет голосовать за. При этом в БПП напоминают, что Савченко завела в парламент Юлия Тимошенко, сделав №1 своего партийного списка. Самой Тимошенко в зале нет.

12:58 Батьківщина, которая и завела Савченко в парламент, будет голосовать за снятие неприкосновенности, и называет операцию спецслужб блестящей.

12:55 Теперь выступление от представителей фракций.

12:50 Савченко не отрицает видео, которое показали в Раде, говорит, что специально дала записать себя на камеру.

12:48 "Единственное зло, которое не дает мира Украине, - это украинская власть", говорит Савченко. По ее мнению, украинская власть не отличается от российской.

12:47 Савченко назвала парламент "гнилой ямой".

12:45 Теперь выступление Савченко - должно быть весело.

Начало оправдывает ожидания: "Сейчас вс**тесь".

12:42 А вот и полное видео, которое подготовили в ГПУ.

12:38 Луценко утверждает, что офицеры ВСУ остановили теракт. И благодарит СБУ.

12:36 Заканчивает Луценко поэтично, признает, что он не юрист, а физик, и рассказывает о "черной дыре", в которую засосало половину страны.

12:33 Видео закончилось. Луценко его комментирует. По его словам, Рубан и Савченко, в сговоре с руководителями ДНР, и с оружием от россиян, планировали массовые убийства. Причем связь с боевиками, по мнению Луценко, подтверждается фразой Савченко "Парни говорят, меняйте власть".

12:29 Теперь демонстрируют видео, как Рубан вез оружие.

12:27 Показывают, как Савченко и Рубан испытывают винтовку на полигоне военной части в Хмельницком. Винтовку изготовили в ДНР.

12:22 На видео видно, как Савченко сама соглашается совершить теракт в качестве смертницы. Говорит, - "Герои не умирают, не умерла там, умру тут".

12:16 Савченко смотрит видео с улыбкой.

12:15 На видео Савченко говорит, что все руководство страны нужно убирать физически, в один день, а армий и полиция должны в это время удержать порядок в стране, чтобы не было хаоса. Дальше происходит обсуждение, когда именно совершить нападение, предлагается вариант - когда президент обращается с посланием к Раде. Мол тогда в парламент приезжает все руководство страны. Савченко рисует план парламента.

12:10 Савченко рассказывает о своих переговорах с Захарченко. Главарь ДНР якобы просил отдать ему секретаря СНБО Александра Турчинова.

12:05 Фильм таки запустился. В фильме показываются переговоры Савченко с офицерами ВСУ, которые якобы действовали по указанию СБУ.

12.00 Это смех. Парубию не понравилось качество видео, и он попросил его перезапустить. А пока Луценко отвечает на вопросы.

11:58 Видео наконец-то запустилось. Савченко отошла от трибуны. Говорят материалов на Савченко насобирали больше 70 Гигабайт материалоов.

11:54 Савченко стоит прямо напротив трибуны, за которой выступает Луценко. Гипнотизирует его?

11:52 Видео пока не запустилось, Луценко снова говорит.

11:49 Теперь Луценко предлагает посмотреть 20 минут видео.

11:47 Луценко утверждает, что в ноябре 2017 года, когда первая партия оружия прибыла с ДНР стало понятно, что все это не просто бредовые разговоры, а реальный заговор.

11:46 Луценко говорит, что Рубан и Савченко были уверены в том, что офицеры ВСУ с ними за одно. Но на самом деле они сотрудничали с СБУ, поэтому сейчас их не привлекают к ответственности.

11:44 По словам Луценко, в 2017 году Рубан и Савченко решили организовать государственный переворот. Савченко якобы сама вербовала военных, которые сразу же после того, как Савченко на них вышла сообщили об этом СБУ.

ПО ТЕМЕ

Домогательства и гранаты. Что говорит СавченкоСюжетДомогательства и гранаты. Что говорит Савченко
11:27

А дальше СБУ уже начала свою операцию, следственные действия против Рубана.

11:42 Слово дали Луценко. Он обещает показать фильм.

11:40 Парламент начинает рассматривать дело Савченко.

Теперь очередь парламента.

Регламентный комитет дал согласие на снятие неприкосновенности с Савченко, следствие против нее и арест.

Сначала регламентный комитет Рады рассмотрит претензии к Надежде Савченко, которую подозревают в планировании терактов и покушении на первых лиц государства.

ПО ТЕМЕ

Проект сюрреализма . Как Савченко оправдываетсяСюжет"Проект сюрреализма". Как Савченко оправдывается
20 марта 2018, 21:07

Генеральная прокуратура просит снять депутатский иммунитет с Савченко, разрешить начать следствие против нее и провести арест.

Генпрокурор Юрий Луценко заявляет, что у него есть показания офицера ВСУ о том, что нардеп Савченко вербовала офицеров для совершения терактов в центре Киева, а также аудио- и видеозаписи этих разговоров.

Луценко рассказал, что в 2017 году "Рубан и Савченко вступили в сговор с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, планировали широкомасштабную террористическую атаку на центр столицы, где сосредоточены административные и жилые дома".

"Офицеры Брезень, Захарченко, Лящ и Кот получили лично от нее предложение совершать теракты", – добавил Луценко.

Также Луценко завил, что к передаче оружия депутату Надежде Савченко на оккупированной территории причастны российские военные.

Напомним, Савченко заявила, что люди из окружения президента должны были ликвидировать ее – и потому готовили провокацию и подстрекали ее на организацию "переворота".

Она утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести в заблуждение власть – и осмеять ее. По словам нардепа, она никогда бы не взорвала гранаты в Верховной Раде, если бы там были невинные люди.

----------------------------

По окончании голосования Н.Савченко была задержана сотрудниками СВУ прямо в здании Рады. Сопротивления при задержании не оказывала.

Источник - korrespondent.net
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1521717780
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  