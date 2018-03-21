"С дырочкой в левом боку...". Fitch опубликовал рейтинг недораззорившихся казахстанских банков

13:02 22.03.2018 Fitch Ratings-Москва/Лондон-15 марта 2018 г.



Fitch Ratings опубликовало обзор казахстанских банков за 4 кв. 2017 г. с ключевыми данными из регулятивной финансовой отчетности банков и раскрываемой информации, полученными главным образом из таких источников, как Национальный банк Республики Казахстан ("НБРК") и Казахстанская фондовая биржа. Обзор за 4 кв. 2017 г. включает данные в форматах pdf и xlsx, графики и комментарии Fitch и охватывает 29 из 32 банков сектора, на которые приходится 99,8% активов банковской системы страны.

Финансовое оздоровление банковского сектора продолжилось в 4 кв. 2017 г. Казкоммерцбанк ("ККБ") получил 65 млрд. тенге нового капитала от Группы "АЛМЭКС", мажоритарного акционера Народного Банка Казахстана. Кроме того, Евразийский банк, Цеснабанк, АТФБанк и Банк ЦентрКредит получили долгосрочные субординированные кредиты под низкую процентную ставку от НБРК на общую сумму 410 млрд. тенге и в результате отразили в отчетности существенный доход от переоценки по справедливой стоимости, который был частично использован для формирования резервов.

В то же время в 4 кв. 2017 г. менее крупный Bank RBK столкнулся с финансовыми трудностями, не выполнив обязательств по депозитам. Финансовая устойчивость и ликвидность Bank RBK были впоследствии восстановлены за счет сочетания мер по реструктуризации долга и взносов капитала от НБРК и акционеров банка. Qazaq Banki по сообщениям задерживал клиентские платежи в 1 кв. 2018 г. и рассматривает планы по повышению финансовой устойчивости.

Получение капитала ККБ и Bank RBK было основной причиной улучшения показателя основного капитала в секторе до 17% от активов, взвешенных по риску, на конец 2017 г. по сравнению с 15% на конец 3 кв. 2017 г., в то время как доходы от переоценки по справедливой стоимости у получивших поддержку банков были частично нивелированы существенными отчислениями в резервы под обесценение кредитов. Показатель общего капитала улучшился более существенно, до 22% с 16%, отчасти ввиду включения банками субординированных кредитов, полученных от НБРК, в дополнительный капитал по номинальной, а не по справедливой стоимости.

Согласно планам НБРК, получившие поддержку банки будут использовать новый капитал для создания дополнительных резервов и регулятивных вычетов из капитала до конца 2022 г. В то же время Fitch полагает, что предоставленная поддержка капиталом, тем не менее, может быть недостаточной для покрытия всех потребностей банков в резервировании.

Неработающие кредиты сократились до 12% от кредитов в секторе на конец 2017 г. по сравнению с 16% на конец 3 кв. 2017 г., главным образом в результате списания кредитов у ККБ. Без учета ККБ неработающие кредиты сократились с 12% до 8%, хотя банки продолжают откладывать признание проблем с качеством активов, и уровень потенциально рисковых кредитов остается высоким у многих кредитных организаций.

Доходность на средний капитал в секторе в годовом выражении составила 15% в 4 кв. 2017 г. в сравнении с убытком в годовом выражении в 44% от среднего капитала в 3 кв. 2017 г. Положительное влияние на прибыльность в 4 кв. 2017 г. в определенной мере оказали доходы от переоценки по справедливой стоимости по субординированному долгу, полученному от НБРК, хотя это частично было нивелировано отчислениями в резервы под обесценение.

Кредиты банков сократились на 5%, а депозиты – на 3% в 4 кв. 2017 г. в номинальном выражении. С корректировкой на изменение обменного курса и разовые статьи, корпоративные кредиты без учета репо выросли на 5%, в то время как розничные кредиты продемонстрировали более низкий рост на уровне 2%, на фоне более низких процентных ставок. В то же время скорректированный показатель роста фондирования юридических лиц сократился на 2,5%, а средства физических лиц выросли лишь на 1,5%. Позиции ликвидности продолжили укрепляться у большинства банков, поскольку ликвидные активы были на высоком уровне и составили 44% от обязательств сектора на конец 2017 г. (на конец 3 кв. 2017 г.: 42%). Источник - nomad.su

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