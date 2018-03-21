"Пусть мир и согласие царят на древней благодатной кыргызской земле!". Президент Жээнбеков поздравил земляков с Ноорузом

12:58 22.03.2018 Сооронбай Жээнбеков поздравил кыргызстанцев с праздником Нооруз



Бишкек. 21 марта. КирТАГ – Президент Сооронбай Жээнбеков поздравил кыргызстанцев с праздником Нооруз.



"Этот весенний праздник народов Востока издревле отмечается как начало возрождения природы, духовного очищения человека и общества.

Наш народ встречает Нооруз добрыми помыслами, благими намерениями. И в 2018 году мы наметили перед собой большие цели по дальнейшему развитию страны.



Уверен, что праздник Нооруз принесет дружному и сплоченному народу Кыргызстана большие успехи на пути свершений!



Убежден, что мы честным, упорным и созидательным трудом достигнем поставленной цели – построим сильное и процветающее государство, которым будут гордиться наши потомки.



Пусть в каждый дом, каждую семью Нооруз принесет счастье и благополучие!



Пусть мир и согласие царят на древней благодатной кыргызской земле!



Да будет светлым путь суверенного Кыргызстана!



С праздником Нооруз!" Источник - kyrtag.kg

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