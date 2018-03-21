|"Пусть мир и согласие царят на древней благодатной кыргызской земле!". Президент Жээнбеков поздравил земляков с Ноорузом
12:58 22.03.2018
Сооронбай Жээнбеков поздравил кыргызстанцев с праздником Нооруз
Бишкек. 21 марта. КирТАГ – Президент Сооронбай Жээнбеков поздравил кыргызстанцев с праздником Нооруз.
"Этот весенний праздник народов Востока издревле отмечается как начало возрождения природы, духовного очищения человека и общества.
Наш народ встречает Нооруз добрыми помыслами, благими намерениями. И в 2018 году мы наметили перед собой большие цели по дальнейшему развитию страны.
Уверен, что праздник Нооруз принесет дружному и сплоченному народу Кыргызстана большие успехи на пути свершений!
Убежден, что мы честным, упорным и созидательным трудом достигнем поставленной цели – построим сильное и процветающее государство, которым будут гордиться наши потомки.
Пусть в каждый дом, каждую семью Нооруз принесет счастье и благополучие!
Пусть мир и согласие царят на древней благодатной кыргызской земле!
Да будет светлым путь суверенного Кыргызстана!
С праздником Нооруз!"