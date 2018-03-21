Кредитуй, не кредитуй... ЕвразБанк выделил на "инвест-проекты" (прокорм трайбо-элиты) Киргизии еще $50 млн

12:39 22.03.2018 Кредит имени Бельянинова и Асрандиева

Экономику Кыргызстана вновь поддержал Евразийский банк развития. Он предоставил Российско–Кыргызскому фонду развития кредитную линию на 50 миллионов долларов.

Такое соглашение подписали глава ЕАБР Андрей Бельянинов и председатель правления РКФР Эркин Асрандиев. Предусмотрено, что выделяемые средства пойдут на финансирование как инвестиционных проектов, реализуемых в Кыргызстане фондом, так и его целевых программ через коммерческие банки КР.

- Взаимодействие двух международных институтов развития окажет содействие развитию и модернизации экономики Кыргызской Республики, а также создаст предпосылки для углубления экономической интеграции государств–участников ЕАБР, - считает Андрей Бельянинов.

Напомним, что в число этих стран входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. ЕАБР был учрежден в январе 2006 года с целью содействия устойчивому экономическому росту стран–участниц и расширению взаимных торгово–экономических связей.

Успешно заявил о себе и Российско–Кыргызский фонд развития с капиталом в размере 500 миллионов долларов. Он был образован в 2014 году для содействия, как заявлено, экономическому сотрудничеству между КР и РФ, модернизации и развитию экономики Кыргызстана, эффективному использованию им возможностей евразийской экономической интеграции. Поддержку фонда получают инициативы, предусматривающие создание новых рабочих мест, повышение конкурентоспособности приоритетных отраслей. К их числу отнесены агропромышленный комплекс, швейная и текстильная, обрабатывающая, горнодобывающая и металлургическая промышленность, транспорт, жилищное строительство, торговля, а также развитие предпринимательства и инфраструктуры. В настоящее время с финансовым участием РКФР, в нашей республике уже реализуются проекты на сумму свыше 250 миллионов долларов.

В сентябре 2016 года ЕАБР и РКФР подписали рамочное соглашение о сотрудничестве, которое предполагает совместное финансирование ряда инвестиционных проектов.



•прогноз

По данным ЕАБР, в КР в 2018 году ожидаются дальнейший экономический рост и увеличение ВВП на 4,2 процента. А прогнозируемый размер инфляции (прирост в декабре 2018–го по сравнению с декабрем 2017 года) составит 4,7 процента. Аналитики ЕАБР считают, что, несмотря на все трудности сегодняшнего времени, единый рынок товаров и услуг в Евразийском экономическом союзе начинает давать экономические дивиденды. При этом взаимное сотрудничество сосредоточено среди прочего и на развитии внутриотраслевой торговли, что позволит ей стать одним из драйверов экономического роста в странах–партнерах.



Евгений ДЕНИСЕНКО,

Москва Источник - members.vb.kg

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