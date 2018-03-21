Пенсия для кыр-мигранта в России, - "ВБ"

12:12 22.03.2018 У наших мигрантов, работающих в России, наконец появилась надежда, что их труд здесь будет учитываться при последующем уходе на заслуженный отдых. Это предусмотрено Договором о пенсионном обеспечении трудящихся государств - членов ЕАЭС, проект которого подготовлен Евразийской экономической комиссией.

- Одним из наиболее важных результатов экономической интеграции в рамках ЕАЭС стало функционирование с 2015 года единого рынка трудовых ресурсов, - отмечает в комментарии "Вечернему Бишкеку" член коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Жаксылыков. - Гарантированный договором о союзе доступ трудящихся к системам социального обеспечения государств– партнеров (кроме пенсионного) обеспечил реализацию их равных прав с гражданами государства трудоустройства. И позволил беспрепятственно трудиться в любой точке ЕАЭС, минимизируя социальные риски. Однако пенсионное обеспечение их и членов их семей сегодня регулируется законодательством государства постоянного проживания. В связи с этим проблемными остаются вопросы, связанные с формированием, сохранением и реализацией пенсионных прав этих людей при осуществлении трудовой деятельности на территории другой страны союза. Ведь взносы, уплаченные в ее пенсионную систему, не учитываются при определении размера пенсии после возвращения мигранта на родину.

- В этой связи ЕЭК совместно с государствами–союзниками по поручению их президентов и был разработан проект договора о пенсионном обеспечении трудящихся ЕАЭС, - продолжил Жаксылыков. - Документом предусмотрено, что государство трудоустройства гарантирует гражданам других стран одинаковый со своими объем прав на пенсионное обеспечение при аналогичных условиях. И будет выплачивать трудящемуся часть пенсии за периоды стажа работы на своей территории. Но при обязательном условии официально оформленных трудовых отношений и уплаты взносов в ее пенсионную систему.

Таким образом, человек сможет получать пенсию в стране проживания или в стране трудоустройства, которая должна будет назначить и выплачивать пропорциональную часть пенсии за время работы на ее территории. Предусмотрены равный объем и одинаковый порядок уплаты взносов, а также право трудового мигранта на получение пенсии в том же возрасте, что и граждан данной страны.

- Например, гражданин Кыргызстана, отработавший некоторое время в России, будет иметь право на назначение и получение российской пенсии за этот период работы, а также пенсии от Кыргызстана за кыргызский стаж, - поясняет министр. - То есть для этого человека полная пенсия будет состоять из кыргызской и российской частей. Также, имея российский стаж работы, он сможет претендовать на пенсию в соответствии с законодательством России в 55 (женщины) и 60 лет (мужчины), а вот на кыргызскую пенсию, согласно законодательству республики, соответственно в 58 лет и 63 года.

- На первом в нынешнем году заседании Евразийского межправительственного совета, которое состоялось 2 февраля в Алматы, премьер–министры стран союза отметили высокое значение Договора о пенсионном обеспечении трудящихся ЕАЭС и необходимость его подписания в 2018 году. Это станет следующим этапом евразийской интеграции и создаст условия для устойчивого развития единого рынка трудовых ресурсов в рамках ЕАЭС. Но, повторюсь, необходимо, чтобы граждане работали в странах ЕАЭС на законном основании, так как при нелегальном трудоустройстве не осуществляются платежи в пенсионную систему и не формируются пенсионные права, - подчеркнул Тимур Жаксылыков.



Евгений ДЕНИСЕНКО,

Москва

21 марта 2018 года. №33 (11365) Источник - Вечерний Бишкек

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