Китайские фермеры расширяют свои владения в Таджикистане, - "РО"

11:54 22.03.2018 Китайские фермеры активно получают земли для выращивания сельскохозяйственных культур в Таджикистане.



Государственное китайское агентство "Синьхуа" опубликовало 20 марта материал о китайском фермере Дуан Ли, компания которого приобрела в аренду в Таджикистане 670 гектаров земли.



Свыше 6 тыс 600 гектаров земель компании "Хунфанк" в провинции Хэнань, стали загрязненными и негодными для возделывания. Нехватка плодородных земель и разрастание мегаполисов заставляет китайских крестьян искать свободные сельхозугодья в других странах. Дуану Ли пришлось объездить в поисках земли Уганду, Намибию, Камбоджу, Мьянмар, в итоге выбор пал на Таджикистан и Украину.



По словам Дуана Ли, компания инвестировала в аграрную сферу в Таджикистане свыше 31 млн долларов США. По его словам, китайские фермеры повысили урожайность хлопка до 3,5 тонн с одного гектара, что на 50% больше урожайности, достигнутой местными фермерами.



Агентство "Синьхуа" пишет, что Китай стимулирует отечественные компании развивать свою деятельность за рубежом посредством проекта "Один пояс - один путь". Так, за последние два года количество китайских аграрных компаний в Таджикистане увеличилось с 2 до 5.



По данным министерства сельского хозяйства Таджикистана, среди них такие компании как "Синзян инхай" и "Хай Ли", которые работают на юге Таджикистана. Они взяли в аренду свыше 300 гектаров земли сроком на 49 лет. В южной Хатлонской области действует также совместное предприятие "Развитие сельского хозяйства Таджикистана и Китая", которое ежегодно берет в аренду у местных крестьян до 15 тыс гектаров земель и выращивает на них хлопок, кукурузу и пшеницу.



Каримбек Боев, таджикский фермер из Хатлона, который несколько лет проработал трактористом в китайской компании, сказал 22 марта, что китайцы получают за сезон два урожая, что увеличивает их доходность от 40 до 50% по сравнению с местными фермерами.



По его словам, большинство работ проводится китайцами не вручную, а с помощью техники, о чем местным фермерам приходится только мечтать.



Между тем Таджикистан не так богат орошаемыми землями. 93% территории страны составляют горы, а площадь орошаемых земель составляет чуть больше 700 тыс гектаров.



Курбонали Партоев, ученый-аграрий, сказал в беседе с Радио Озоди, что таджикские фермеры не могут получать такую урожайность, как китайцы, с собственных земель по двум причинам. "У таджикских фермеров нет высококачественных семен, нет доступа к новым технологиям. Если бы они были обеспечены и тем, и другим, уверен, что показатели урожайности у них были бы не ниже, чем у китайцев", - отметил он.



По его словам, тот факт, что китайским крестьянам отдают в аренду земли, - в интересах Таджикистана. "Я несколько раз был в Китае и знаю, что эта страна может похвастаться большими достижениями в аграрной сфере, поэтому Таджикистану выгодно привлекать китайских фермеров. Они привозят с собой новую технику и технологии, что также в интересах таджикских дехкан", - говорит Партоев. Источник - rus.ozodi.org

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1521708840

Новости Казахстана

