 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 22.03.2018
13:05  Осадок политтехнологий. Как семь предвыборных кампаний сформировали Россию, - Глеб Павловский
13:02  "С дырочкой в левом боку...". Fitch опубликовал рейтинг недораззорившихся казахстанских банков
12:58  "Пусть мир и согласие царят на древней благодатной кыргызской земле!". Президент Жээнбеков поздравил земляков с Ноорузом
12:39  Кредитуй, не кредитуй... ЕвразБанк выделил на "инвест-проекты" (прокорм трайбо-элиты) Киргизии еще $50 млн
12:12  Пенсия для кыр-мигранта в России, - "ВБ"
12:09  Израиль признал уничтожение ядерного реактора в Сирии в 2007 году
11:54  Китайские фермеры расширяют свои владения в Таджикистане, - "РО"
11:48  Альянс с троллями. Европа нашла с кем бороться, - А.Бартош
11:40  Россия тайно помогла Венесуэле запустить криптовалюту, чтобы уклониться от санкций США, - Саймон Шустер
11:07  "Русские немцы". И там чужие, и тут не свои, - Sueddeutsche Zeitung
11:01  Газопроводные войны, - Джонатан Стерн
10:58  Боевые роботы, или как одолеть Россию и Китай на поле боя, - Джефф Беккер
10:50  Оралманы и келинки. Казахстанское кино уходит к партизанам, - О.Малышева
10:47  Что мешает НАТО победить в войне с Россией, - А.Халдей
10:20  Скорее, родной! Геологи обнаружили мощнейший плюм – вертикальный поток магмы под Йеллоустоном
09:57  Волоколамский бунт в Подмосковье. Доведенные экологией жители отпинали главу района Гаврилова и обматерили губернатора Воробьева
09:56  Экс-кыр-депутата Осмоналиева обвиняют в коррупционном зачислении студентов
08:59  В Узбекистане сконалась Народная артистка СССР первая на Востоке женщина-дирижер Дильбар Абдурахманова
08:56  В Узбе ничего не меняется... Хокимият Каттакургана не отправлял погибшую учительницу Еникееву на уборку дороги
08:45  "Россия и Узбекистан: новые возможности экономического и гуманитарного сотрудничества" - конференция в Новосибирске, 27/03 (анонс)
08:35  Россия хаво йуллари. Почему авиакомпании Центральной Азии боятся "Аэрофлота" и Ко
08:23  Китай стягивает свои ВМС к Тайваню. Зачем? - В.Скосырев
06:49  РосУченые создали прибор, который управляет желаниями человека
00:48  Укр-олигархи заканчивают доедать свою страну, - А.Цуканова
00:41  К эвакуации готовы. Потоп добрался до Северо-Казахстанской области
00:37  Судьба человека. Как чех Маречек руководил Семиреченскими коммунистами (история)
00:12  В Таджикистане придумали, что носить женщинам. Нет мини-юбкам и галошам!
Среда, 21.03.2018
23:08  Зачем казахстанские актеры снялись в идиотской рос-кино-клюкве "Золотая орда"?
23:02  Скончался от рака известный казахстанский политик и политолог Нурлан Еримбетов
20:56  Судьба Восточной Гуты решена, - Е.Крутиков
20:45  Аркадаг поручил военным и медикам разводить верблюдов
20:03  Российские ракеты атаковали цели в Турции. Во что грозят перерасти события в Сирии, - З.Караев
18:36  Казахстанский БТА-банк К.Ракишева пытается реанимировать свои Московские проекты
15:16  Трагедия русскоязычных детей Латвии, - К.Боярс
15:12  Скрипаля отравили английские спецслужбы, - расследование Д.Асламовой
15:11  Буров бьют! Черные дни для белого меньшинства в ЮАР, - И.Титов
15:07  Красота страшная сила - 5 самых известных топ-моделей из Узбекистана
15:05  24 медали! Даже ослабленная сборная России едва не выиграла Паралимпиаду
09:40  Пес попутал. Почему и как Кыргызстан из "островка демократии" превращается в "остров невезения"
09:36  Кыргызкам разрешили самостоятельно хаджировать в Мекку
09:34  Елбасы совершил наурыз-блиц-визит в Самарканд
09:33  Диссернет обвинил в плагиате пятерых матерых таджикских ученых
08:59  Президент Мьянмы У Тхин Чжо подал в отставку. Старика подвело здоровье
08:24  17 кг "Слез Аллаха". Жидко-героиновую ОПГ разгромили в Киргизии, - "ВБ"
08:13  Ядовитый Солсбери. Скрипаль был не первым..., - А.Соколов
07:50  Сирийский капкан. С чем предстоит столкнуться Турции в курдском Африне, - Т.Ахметов
07:32  Мутное дело. КазСуд засекретил процесс по обвинению казачьего атамана из Уральска в педофилии
07:17  Развал Сирии – лишь вопрос времени, - А.Шарковский
07:14  Россия и Китай не станут копировать ракету Маска, - А.Комраков
01:29  Китай кредитует белорусские агропроекты беглого экс-президента Киргизии Бакиева
00:51  Британская Cambridge Analytica избрала Трампа при помощи... украинских проституток, - Daily Beast
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   |   Таджикистан   | 
Китайские фермеры расширяют свои владения в Таджикистане, - "РО"
11:54 22.03.2018

Китайские фермеры активно получают земли для выращивания сельскохозяйственных культур в Таджикистане.

Государственное китайское агентство "Синьхуа" опубликовало 20 марта материал о китайском фермере Дуан Ли, компания которого приобрела в аренду в Таджикистане 670 гектаров земли.

Свыше 6 тыс 600 гектаров земель компании "Хунфанк" в провинции Хэнань, стали загрязненными и негодными для возделывания. Нехватка плодородных земель и разрастание мегаполисов заставляет китайских крестьян искать свободные сельхозугодья в других странах. Дуану Ли пришлось объездить в поисках земли Уганду, Намибию, Камбоджу, Мьянмар, в итоге выбор пал на Таджикистан и Украину.

По словам Дуана Ли, компания инвестировала в аграрную сферу в Таджикистане свыше 31 млн долларов США. По его словам, китайские фермеры повысили урожайность хлопка до 3,5 тонн с одного гектара, что на 50% больше урожайности, достигнутой местными фермерами.

Агентство "Синьхуа" пишет, что Китай стимулирует отечественные компании развивать свою деятельность за рубежом посредством проекта "Один пояс - один путь". Так, за последние два года количество китайских аграрных компаний в Таджикистане увеличилось с 2 до 5.

По данным министерства сельского хозяйства Таджикистана, среди них такие компании как "Синзян инхай" и "Хай Ли", которые работают на юге Таджикистана. Они взяли в аренду свыше 300 гектаров земли сроком на 49 лет. В южной Хатлонской области действует также совместное предприятие "Развитие сельского хозяйства Таджикистана и Китая", которое ежегодно берет в аренду у местных крестьян до 15 тыс гектаров земель и выращивает на них хлопок, кукурузу и пшеницу.

Каримбек Боев, таджикский фермер из Хатлона, который несколько лет проработал трактористом в китайской компании, сказал 22 марта, что китайцы получают за сезон два урожая, что увеличивает их доходность от 40 до 50% по сравнению с местными фермерами.

По его словам, большинство работ проводится китайцами не вручную, а с помощью техники, о чем местным фермерам приходится только мечтать.

Между тем Таджикистан не так богат орошаемыми землями. 93% территории страны составляют горы, а площадь орошаемых земель составляет чуть больше 700 тыс гектаров.

Курбонали Партоев, ученый-аграрий, сказал в беседе с Радио Озоди, что таджикские фермеры не могут получать такую урожайность, как китайцы, с собственных земель по двум причинам. "У таджикских фермеров нет высококачественных семен, нет доступа к новым технологиям. Если бы они были обеспечены и тем, и другим, уверен, что показатели урожайности у них были бы не ниже, чем у китайцев", - отметил он.

По его словам, тот факт, что китайским крестьянам отдают в аренду земли, - в интересах Таджикистана. "Я несколько раз был в Китае и знаю, что эта страна может похвастаться большими достижениями в аграрной сфере, поэтому Таджикистану выгодно привлекать китайских фермеров. Они привозят с собой новую технику и технологии, что также в интересах таджикских дехкан", - говорит Партоев.

Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1521708840
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  