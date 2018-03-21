 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Россия тайно помогла Венесуэле запустить криптовалюту, чтобы уклониться от санкций США, - Саймон Шустер
11:40 22.03.2018

"Президент Дональд Трамп, возможно, не понял в понедельник, что его приказ перейдет дорогу России. Официально он относился к Венесуэле, а именно, к плану страны по созданию первой в мире поддерживаемой государством криптовалюты, петро, которая поступила в продажу во вторник", - пишет корреспондент Time Саймон Шустер.

Однако на самом деле петро - плод закулисного сотрудничества - полускрытого совместного предприятия венесуэльских и российских чиновников и бизнесменов, целью которых было уменьшить эффективность санкций США, как сообщили Time ознакомленные источники.

"Новая криптовалюта, вид электронных денег, якобы обеспеченных нефтяными запасами Венесуэлы, запущена в оборот 20 февраля, во время церемонии в президентском дворце в Каракасе", - говорится в статье. В первом ряду на этой церемонии сидели два российских советника президента Николаса Мадуро, Денис Дружков и Федор Богородский, которых тот поблагодарил за помощь в его борьбе с американским "империализмом", пишет издание.

"У них обоих есть связи с крупными российскими банками и близкими к Кремлю миллиардерами. Но не они были самыми высокопоставленными причастными к этому россиянами", - отмечает Шустер. Согласно руководящему лицу в одном из российских государственных банков, который имеет дело с криптовалютами, венесуэльский проект курировали высшие советники в Кремле, и президент Владимир Путин дал на него согласие в прошлом году. "Люди, близкие к Путину, сказали ему, что так можно уклоняться от санкций, - сообщил этот руководитель, говоривший на условиях анонимности. - Так все и началось".

"Хотя и не такое амбициозный, как попытка России повлиять на президентские выборы в США в 2016 году, проект Кремля с криптовалютами открывает еще одну грань его изобретательности в борьбе с тем, что советники Путина назвали "гегемонией" США в мировой политике. Использование криптовалют может - по крайней мере, теоретически - уменьшить возможности США контролировать исходящие и входящие потоки денег в подвергшиеся санкциям страны и таким образом нанести урон одному из самых мощных инструментов влияния США в мире", - говорится в статье.

По словам одного из ведущих экономических советников Путина, Игоря Шувалова, президент "загорелся" этой технологией, обсудив ее в июне с рядом экспертов и советников.

Одной из их самых амбициозных идей было создание цифровой версии рубля, которая бы имитировала основные элементы биткойна. Впрочем, ЦБ России воспротивился этой идее, потому что это могло дестабилизировать настоящую российскую валюту, говорит сотрудник российского банка.

Так что вместо того, чтобы подвергать риску рубль, Россия поддержала союзника в Латинской Америке в проведении собственного эксперимента, говорит банкир. "Венесуэле нечего терять. Для них это единственный шанс", - сказал он.

"Работа по организации этого эксперимента в деталях досталась двум российским предпринимателям, Дружкову и Богородскому, которые встретились с Мадуро 20 февраля, чтобы обсудить его подготовку", - пишет Шустер.

"Связь России с этим экспериментом стала еще более очевидной на следующий день, 21 февраля, когда Мадуро отправил своего министра финансов Симона Зерпу в Россию, чтобы проинформировать ее правительство о результатах", - говорится в статье.

"Пока неясно, извлекла ли Россия уроки из опыта Венесуэлы. Но в последние недели власти в Москве, похоже, охладели к идее официального крипторубля", - отмечает Шустер.

По крайней мере, некоторые из связанных с использованием криптовалют рисков имеют отношение к реакции администрации США, которая заняла по этому вопросу жесткую линию при президенте Трампе.

Дружков, младший из российских участников венесуэльского эксперимента, кажется относительным новичком в мире криптовалюты. Он основал свой стартап в этой области только осенью прошлого года - торговая онлайн-платформа под названием Zeus Exchange, отмечает автор. Его партнер в этом предприятии, богатый российский промышленник и коллекционер произведений искусства Сергей Литвин, также, похоже, не имеет опыта работы с криптовалютой. Но Литвин входит в совет директоров конгломерата "Стройтрансгаз", оказавшегося под американскими санкциями, который контролируется Геннадием Тимченко, также попавшим в санкционный список, говорится в статье.

По словам Литвина, Россия, как и другие страны, внимательно следит за венесуэльским экспериментом. "Нам интересно, как это будет развиваться. Мы хотим увидеть слабые места в таком проекте", - отметил он. Однако Литвин настаивает на том, что они с Дружковым исключительно проводили "технический анализ" петро и не участвовали в его создании.

Другой его российский партнер в этом проекте оказался более откровенным. Бывший руководитель нескольких крупных российских банков, Богородский переехал в Уругвай около 2009 года и стал неофициальным послом русской культуры в Латинской Америке, пишет Шустер.

"Россия уже какое-то время продвигается в этом направлении, пытаясь разработать законы, регулирующие криптовалюты", - сказал Богородский. Однако этот процесс увяз в бюрократических деталях, в то время как Венесуэла "хотела продвигаться быстрее". "Мы были готовы помочь", - сказал Богородский.

По его словам, его компания Aerotrading была "техническим партнером" Венесуэлы в этом проекте, но не имела отношения к официальным переговорам между российским и венесуэльским правительствами.

21 марта 2018 г.

Саймон Шустер | Time

Источник - inopressa.ru
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