 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 22.03.2018
13:05  Осадок политтехнологий. Как семь предвыборных кампаний сформировали Россию, - Глеб Павловский
13:02  "С дырочкой в левом боку...". Fitch опубликовал рейтинг недораззорившихся казахстанских банков
12:58  "Пусть мир и согласие царят на древней благодатной кыргызской земле!". Президент Жээнбеков поздравил земляков с Ноорузом
12:39  Кредитуй, не кредитуй... ЕвразБанк выделил на "инвест-проекты" (прокорм трайбо-элиты) Киргизии еще $50 млн
12:12  Пенсия для кыр-мигранта в России, - "ВБ"
12:09  Израиль признал уничтожение ядерного реактора в Сирии в 2007 году
11:54  Китайские фермеры расширяют свои владения в Таджикистане, - "РО"
11:48  Альянс с троллями. Европа нашла с кем бороться, - А.Бартош
11:40  Россия тайно помогла Венесуэле запустить криптовалюту, чтобы уклониться от санкций США, - Саймон Шустер
11:07  "Русские немцы". И там чужие, и тут не свои, - Sueddeutsche Zeitung
11:01  Газопроводные войны, - Джонатан Стерн
10:58  Боевые роботы, или как одолеть Россию и Китай на поле боя, - Джефф Беккер
10:50  Оралманы и келинки. Казахстанское кино уходит к партизанам, - О.Малышева
10:47  Что мешает НАТО победить в войне с Россией, - А.Халдей
10:20  Скорее, родной! Геологи обнаружили мощнейший плюм – вертикальный поток магмы под Йеллоустоном
09:57  Волоколамский бунт в Подмосковье. Доведенные экологией жители отпинали главу района Гаврилова и обматерили губернатора Воробьева
09:56  Экс-кыр-депутата Осмоналиева обвиняют в коррупционном зачислении студентов
08:59  В Узбекистане сконалась Народная артистка СССР первая на Востоке женщина-дирижер Дильбар Абдурахманова
08:56  В Узбе ничего не меняется... Хокимият Каттакургана не отправлял погибшую учительницу Еникееву на уборку дороги
08:45  "Россия и Узбекистан: новые возможности экономического и гуманитарного сотрудничества" - конференция в Новосибирске, 27/03 (анонс)
08:35  Россия хаво йуллари. Почему авиакомпании Центральной Азии боятся "Аэрофлота" и Ко
08:23  Китай стягивает свои ВМС к Тайваню. Зачем? - В.Скосырев
06:49  РосУченые создали прибор, который управляет желаниями человека
00:48  Укр-олигархи заканчивают доедать свою страну, - А.Цуканова
00:41  К эвакуации готовы. Потоп добрался до Северо-Казахстанской области
00:37  Судьба человека. Как чех Маречек руководил Семиреченскими коммунистами (история)
00:12  В Таджикистане придумали, что носить женщинам. Нет мини-юбкам и галошам!
Среда, 21.03.2018
23:08  Зачем казахстанские актеры снялись в идиотской рос-кино-клюкве "Золотая орда"?
23:02  Скончался от рака известный казахстанский политик и политолог Нурлан Еримбетов
20:56  Судьба Восточной Гуты решена, - Е.Крутиков
20:45  Аркадаг поручил военным и медикам разводить верблюдов
20:03  Российские ракеты атаковали цели в Турции. Во что грозят перерасти события в Сирии, - З.Караев
18:36  Казахстанский БТА-банк К.Ракишева пытается реанимировать свои Московские проекты
15:16  Трагедия русскоязычных детей Латвии, - К.Боярс
15:12  Скрипаля отравили английские спецслужбы, - расследование Д.Асламовой
15:11  Буров бьют! Черные дни для белого меньшинства в ЮАР, - И.Титов
15:07  Красота страшная сила - 5 самых известных топ-моделей из Узбекистана
15:05  24 медали! Даже ослабленная сборная России едва не выиграла Паралимпиаду
09:40  Пес попутал. Почему и как Кыргызстан из "островка демократии" превращается в "остров невезения"
09:36  Кыргызкам разрешили самостоятельно хаджировать в Мекку
09:34  Елбасы совершил наурыз-блиц-визит в Самарканд
09:33  Диссернет обвинил в плагиате пятерых матерых таджикских ученых
08:59  Президент Мьянмы У Тхин Чжо подал в отставку. Старика подвело здоровье
08:24  17 кг "Слез Аллаха". Жидко-героиновую ОПГ разгромили в Киргизии, - "ВБ"
08:13  Ядовитый Солсбери. Скрипаль был не первым..., - А.Соколов
07:50  Сирийский капкан. С чем предстоит столкнуться Турции в курдском Африне, - Т.Ахметов
07:32  Мутное дело. КазСуд засекретил процесс по обвинению казачьего атамана из Уральска в педофилии
07:17  Развал Сирии – лишь вопрос времени, - А.Шарковский
07:14  Россия и Китай не станут копировать ракету Маска, - А.Комраков
01:29  Китай кредитует белорусские агропроекты беглого экс-президента Киргизии Бакиева
00:51  Британская Cambridge Analytica избрала Трампа при помощи... украинских проституток, - Daily Beast
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
"Русские немцы". И там чужие, и тут не свои, - Sueddeutsche Zeitung
11:07 22.03.2018

В 1990-е в Германию, на родину своих предков, приехали сотни тысяч немецких переселенцев из бывшего СССР. И только здесь многим из них стало ясно: оказывается, они еще и русские, пишет Sueddeutsche Zeitung.

"Все вечеринки, о которых сообщается на сайте rusound.de, похожи по двум признакам: на них говорят по-русски, и самый частый вопрос, который там можно услышать, звучит так: как ты оказался в Германии?" - замечает автор публикации. Этот вопрос не из тех, что задается в подпитии для поддержания разговора. "Он совсем не тривиален: задающий его хочет узнать, из какой страны ты приехал в Германию, сколько тебе было лет и как тебе живется после переселения? Гости этих вечеринок делят одну судьбу на всех: они не из Германии, но уже давно живут здесь, хотя говорить предпочитают по-русски".

Журналистка рассказывает об одной из таких вечеринок, которая проходила в мюнхенском клубе Mint Club. "На танцполе гремит (...) российская попса. Игорь, мужчина за 40, эдакая клубная версия Владимира Путина - черная облегающая футболка из полиэстера, огромная серебряная цепочка на шее, почти лысый, сдвинутые брови - рассказывает на чистом русском, что в Германию он приехал, когда ему было 19 лет".

"Неважно, русский ты, украинец или казах - мы все советские", - говорит Игорь. "У нас общие темы", с немцами такого нет, констатирует он. Что же он тогда тут делает? "Ну, я же все-таки немец ".

"Игорь - один из тех, кого специалисты, изучающие вопросы миграции, называют "полуторным поколением". Многие из них приехали в 1990-е как немецкие переселенцы с просторов бывшего СССР. Они были подростками - слишком молоды для того, чтобы их можно было отнести к первому поколению переселенцев, и слишком "стары", чтобы принадлежать к поколению тех, кто, как правило, родился уже в Германии. Им было от 13 до 19 лет, и они находились не только в сложном подростковом возрасте, их к тому же нельзя было определить ни в одно из поколений мигрантов", - отмечает Кель.

Действующий на территории ФРГ закон "Об изгнанных и беженцах" признавал немцами их родителей и, соответственно, их самих. После того как в 1987 году Горбачев смягчил правила выезда из СССР, количество запросов от переселенцев стало неуклонно расти. "Если в период с 1970 по 1989 год в Германию приехали 233 тыс. переселенцев из СССР, то за один только 1994 год их количество составило 214 тыс. человек", - говорится в статье.

"С 1990 по 1999 год быть "немцами среди немцев" решили 1,5 млн человек: они получили немецкое гражданство, ведь они возвращались на родину. (...) После более чем 200 лет квазиссылки в Российской империи и Советском Союзе".

Во время Второй мировой войны живущих в СССР немцев стали считать шпионами; они были депортированы в Сибирь и Среднюю Азию, многие оказались в трудовых лагерях. После войны, повествует автор, они стали селиться по всему Союзу, кто-то остался в Сибири, а кто-то уехал в Казахстан. В графе "национальность" в их советских паспортах значилось "немец".

По мнению профессора Яниса Панагиотидиса, исследующего в Оснабрюкском университете вопросы интеграции русских немцев, "культурные различия, то чувство, будто пытаешься усидеть на двух стульях, могут быть ярко выражены даже у тех, кто родился уже в Германии".

"Мой сын говорит, что он русский", - рассказывает Светлана Юнгкинд из Нового Ульма. Она приехала в Германию в 1992 году - ей на тот момент было 15; сына она родила уже здесь. Двое ее младших детей по-русски не говорят, хотя и понимают. "Светлану привезли в страну, о которой она знала лишь то, что она якобы является ее родиной. Она росла в России, зная, что на самом деле является немкой, однако была слишком юна для того, чтобы самой решать, где ее место. Это характерно для многих "русских немцев" того поколения", в том числе для Игоря с русской дискотеки, отмечает SZ. Две родины, по-настоящему родными не ставшие, замечает журналистка.

"Мы называем это чувство "двойная отчужденность", - говорит изучающий вопросы миграции Панагиотидис. - Когда ты ощущаешь себя чужим там, а потом понимаешь, что и здесь не стал своим". По словам эксперта, среди "русских немцев" существует широкий спектр судеб и биографий. "В то время, когда в Германию хлынули сотни тысяч переселенцев, они были теми, кто до конца не ощущал себя ни немцами, ни русскими. На пространстве бывшего СССР они считались немцами, а когда приехали в Германию, (...) то оказались русскими, вписывающимися в расхожие клише", - говорится в статье. По словам Панагиотидиса, из-за этого многие молодые "русские немцы" обрусели именно в Германии.

"Я навсегда останусь русской", - говорит 41-летняя Светлана Юнгкинд. Но ее это не печалит: почти каждый год она организует празднование Нового года в русском стиле - приглашает из России музыкантов и сама лепит пельмени, пишет автор.

Йоханнес Хернер, немец из Казахстана, говорит о том, что "всегда знал, кто я". "Его родословная уходит корнями в XVII век, его предки уехали по зову императрицы Екатерины II в Россию. В 1987 году его семья решила, что пора возвращаться". "Мы хотели жить там, где нас не будут дискриминировать, и там, где наше место", - говорит Хернер, который сегодня работает психотерапевтом и помогает детям и молодежи.

И несмотря ни на что, истории "русских немцев" - это в первую очередь истории успеха в том, что касается интеграции, считает Панагиотидис. Он указывает на успешную интеграцию выходцев из бывших республик СССР на рынке труда. Те, кто приехал в детском возрасте, полностью ассимилировались. "Сомневаюсь, что здесь скрывается кризис самоидентификации", - говорит эксперт.

21 марта 2018 г.

Екатерина Кель | Süddeutsche Zeitung

Источник - inopressa.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1521706020
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  