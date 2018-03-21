Оралманы и келинки. Казахстанское кино уходит к партизанам, - О.Малышева

10:50 22.03.2018 В Алма-Ате 20 марта была вручена ежегодная независимая премия "Выбор критиков", присуждаемая Ассоциацией кинокритиков Казахстана. Ассоциация была основана в 2014-м году. В лонг-лист премии попадают все казахстанские фильмы, которые в течение календарного года были в прокате или демонстрировались на общественных показах внутри страны. За 2017 год таких фильмов набралось общим счетом 31, из них 13 были представлены в номинациях премии.



Ангел грязи не боится



Из трех с лишним десятков картин в главные номинации за лучший фильм – драму и жанровый – попали восемь, по четыре в каждой. В номинации "Лучший фильм – драма", где традиционно доминирует авторское кино, два фильма: "Звонок отцу" и "На грани" – посвящены подросткам.



"Звонок отцу" Серика Апрымова (победитель "Выбора критиков"-2018 в номинации "Лучший режиссер") – рассказ о мальчике, имеющем проблемы с обучаемостью. История взаимоотношений ребенка, а затем и подростка с отцом – это почти очерк. Там нет какой-то особенной фабулы, однако фильм получился атмосферным, трогательным и по-хорошему назидательным.



Кстати сказать, в начале марта стало известно, что "Звонок отцу" попал в список номинаций на российскую кинопремию "Ника" в категории "Лучший фильм стран СНГ и Балтии". Таким образом, награды Ассоциации кинокритиков Казахстана (фильм, помимо премии за режиссуру, получил статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана, исполненную Ерболатом Оспанкуловым) могут положить начало целому ряду фестивальных премий этой ленты.



Еще одну историю о жизни подростков, которая проходит на фоне серьезных экономических проблем и социальных нестроений, рассказали создатели фильма "На грани". Судьбы ровесников, один из которых отличник в престижной школе, другой – разнорабочий на рынке, пересекаются совершенно случайно, но для них обоих эта встреча оказывается роковой.



Разруха и упадок – вот лейтмотив всех фильмов-драм 2017 года. Речь идет не только о разрушающейся инфраструктуре общества, но и о падении нравов. Показательно, что остросоциальные проблемы теперь поднимают режиссеры как авторского, так и коммерческого кино.



В номинации за лучший фильм-драму также была представлена "Грязь большого города" мэтра казахского арт-хауса Наримана Туребаева, а в категории жанрового кино – "Когда ангелы спят" режиссера Рашида Сулейменова, широко известного своими сериалами. Первый фильм был спродюсирован движением независимых кинематографистов "Партизанское кино", второй – звездой шоу-бизнеса певцом Кайратом Нуртасом. При всей своей очевидной несхожести оба фильма говорят об одной проблеме – прогнившей судебной системе, которая провоцирует появление так называемых "народных мстителей".



Кадр из фильма "Когда ангелы спят"



Фильм "Когда ангелы спят" – явление в казахском кино нетипичное. Впервые продюсер от шоу-бизнеса завел разговор о социальных проблемах, вместо того, чтобы снять привычную комедию о народных традициях. Очевидно, именно за эту смелость критики и признали "Ангелов" лучшей картиной в категории жанровых фильмов.



Впрочем, попсового кино о праздниках и традициях за прошедший год тоже хватало. Однако среди подобных фильмов встречались и весьма качественные. К таковым можно отнести еще одного номинанта в категории "Комедия, боевик, экшн" – фильм "Келинка тоже человек" Аскара Узабаева. По сюжету картины келинка (невестка) и енешка (свекровь) волшебным образом меняются телами и пытаются жить в "шкуре" друг друга. Казалось бы, подобная "родственная" тема давно уже стала источником набивших оскомину гэгов в казахстанских комедиях. Однако именно эту работу отличает особая свежесть: профессиональная команда сделала из "Келинки" кино внятное, ироничное и тонкое (момент с разделением супружеского ложа создатели фильма легко обходят: по сюжету молодая пара в ссоре и спит в разных кроватях, а отец на время действия не ночует дома).



Кадр из фильма "Келинка тоже человек"



Образ мощный, но нетипичный



В обеих главных номинациях были представлены работы режиссеров-дебютантов: криминальную комедию "Неделимое" снял Олжас Ахметов, драму "На грани" – Алдияр Байракимов. Их обоих знают как авторов короткометражного кино: Байракимов номинировался на "Выбор критиков" за короткий метр в прошлые годы, Ахметов – в этом. И хотя их фильмы попали в номинации, но сами они за лучшую режиссерскую работу на премию пока не выдвигались.



Кадр из фильма "Неделимое"



Надо сказать, что из всех представленных режиссеров наибольшим интересом критиков пользуется Аскар Узабаев: за свои коммерческие работы он номинируется на "Выбор критиков" регулярно. Тем любопытнее, что премию в 2016-м году режиссер получил не за коммерческий фильм, а за независимую драму "Жол".



В этом году фильм Узабаева "Келинка тоже человек" взял только одну награду, хотя был представлен в рекордных шести номинациях. Приз команде принесла исполнительница роли второго плана, актриса Данагуль Темирсултанова, сыгравшая роль свекрови.



Продюсер и актриса фильма "Келинка тоже человек" Асель Садвакасова и продюсер фильма "Когда ангелы спят" Кулзира Айдарбекова. Фото Марины Константиновой



Коллега Темирсултановой по Казахскому театру драмы имени Ауэзова, актер Дулыга Акмолда был признан лучшим исполнителем главной мужской роли за работу в фильме "Оралман". "Оралман", кстати, стал самым титулованным фильмом, у него три статуэтки: за лучший фильм, лучшую работу художника-постановщика и лучшую мужскую роль.



Лучшей исполнительницей главной женской роли назвали Жулдыз Айдарбекову – это ее героиня в фильме "Когда ангелы спят" вступает в битву с преступниками из числа "золотой молодежи". У Айдарбековой не совсем обычная актерская судьба: в Казахстане она получила известность как жена популярного певца Кайрата Нуртаса. (Нуртас, кстати сказать, в "Ангелах" сыграл главную мужскую роль). Будучи профессиональной актрисой, на экране Айдарбекова появилась впервые. Но очевидно, что успех ее неслучаен: ей удалось создать образ мощный и в то же время нетипичный для казахстанского кино.



Нариман Туребаев и Талгат Шагамбаев в фильме "Грязь большого города" обратились к теме "народных мстителей". Обратились, похоже, удачно: картина получила приз за лучший сценарий. "Грязь" была снята в формате движения "Партизанское кино", основанного самым прославленным из молодых независимых режиссеров Казахстана Адильханом Ержановым. "Партизаны" снимают кино, основываясь на трех принципах: безбюджетность, соцреализм (социальный, а не социалистический. - Прим. "Ферганы"), новая форма. Именно "партизанские" фильмы (два из них – самого Ержанова: "Хозяева" и "Чума в ауле Каратас") три предыдущих года признавались на "Выборе критиков" лучшими в категории "драма".



Лучшая драма 2017 года – "Оралман". Это единственный в шорт-листе фильм производства государственной киностудии "Казахфильм". Съемки "Оралмана" начались еще в 2015 году. В 2016 картину показали журналистам, но только год спустя она добралась до кинопроката, параллельно собрав несколько крупных наград на международных фестивалях. Оралманами в Казахстане называют этнических казахов, которые жили за пределами республики и по программе переселения вернулись на историческую родину. Историю одного из таких оралманов и его семьи, бежавшей от ближневосточного конфликта, рассказывает фильм Сабита Курманбекова.



Режиссер фильма "Оралман" Сабит Курманбеков и актер Дулыга Акмолда. Фото Марины Константиновой



Дочь художника, сама художник



Главный приз за работу художника-постановщика получил "Оралман", где за визуальную часть отвечал Рустем Одинаев. Интересно, что режиссер картины Сабит Курманбеков и сам в кино больше известен как художник-постановщик. Неудивительно, что картинка у двух классных профессионалов получилась соответствующая.



Нельзя не отметить забавную деталь. В этой же номинации была представлена Алия Одинаева – художник-постановщик фильма "91" и по совместительству – дочь Рустема Одинаева.



Одна из особенностей "Выбора критиков", да и всего казахстанского кинематографа состоит в том, что в так называемых "технических" номинациях здесь год за годом возникают одни и те же фамилии. Например, самый востребованный в республике оператор-постановщик Азамат Дулатов номинируется практически ежегодно, иной раз – за несколько фильмов сразу. Так, в этом году его выдвинули за фильмы "91" и "Она". За вторую работу – триллер в постановке Акана Сатаева – оператор получил уже свою вторую награду. (Первый раз "Выбор критиков" Дулатов получил за фильм "Жол" в 2016 году).



Еще один постоянный фаворит кинопремии – дуэт композиторов Алима Заирова и Романа Вишневского. Номинация за лучшую музыку к фильму была учреждена в 2016 году. И в 2016-м, и на следующий год Заиров и Вишневский стали обладателями призов (за фильмы "Шлагбаум" и "Дорога к матери"). В 2018 году Заиров и Вишневский в своей номинации были представлены дважды. Однако на этот раз критики признали лучшей работу молодого композитора Абулхаира Жараскана в фильме "Неделимое".



Фильмов больше, денег меньше



На сегодняшний день членами Ассоциации кинокритиков Казахстана являются 13 человек – это киноведы, кинокритики и журналисты, пишущие о кино. По их мнению, 2017 год вряд ли можно назвать удачным или хотя бы успешным. Несмотря на то, что фильмов в Казахстане было снято ощутимо больше, чем в предыдущие годы, заметных среди них оказалось немного.



Однако нынешний, 2018 год может выровнять ситуацию: уже сейчас понятно, что в этом году в прокат выйдет не менее пятидесяти казахстанских фильмов. Только за первые три месяца 2018 года публике показали столько же картин, сколько было снято за весь 2015-й.



Увеличение количества казахстанских фильмов увеличивает и их долю в прокате. За последние несколько лет она выросла почти в десять раз. Казалось бы, серьезный повод порадоваться. Но тут внезапно стало ясно, что нет добра без худа. Все дело в том, что количество фильмов увеличилось, а количество походов в кинотеатры осталось примерно на том же уровне. Это значит, что объем денег, которые казахстанцы приносят кинопрокату, остается неизменным. Однако теперь делить его приходится уже на большее количество фильмов. Иными словами, каждому конкретному фильму достается меньше, чем раньше, и окупить расходы на производство становится все труднее.



Тем не менее, в этом году ожидается выход нескольких значимых независимых картин, в том числе от получивших международное признание молодых режиссеров Адильхана Ержанова и Эмира Байгазина. Так или иначе, следующий, пятый, "Выбор критиков" обещает быть не менее интересным, чем нынешний.



Победители "Выбора критиков"-2018 по номинациям



Лучший фильм – драма



"Оралман". Продюсеры: Таниберген Хажиев, Ержан Ахметов



Лучший фильм – комедия, боевик, экшн



"Когда ангелы спят". Продюсеры: Кулзира Айдарбекова, Рая Адыганова



Лучший режиссер



"Звонок отцу" – Серик Апрымов



Лучший сценарий



"Грязь большого города" – Нариман Туребаев, Талгат Шагамбаев



Лучшая операторская работа



"Она" – Азамат Дулатов



Лучшая работа художника-постановщика



"Оралман" – Рустем Одинаев



Лучшая мужская роль



"Оралман" – Дулыга Акмолда



Лучшая женская роль



"Когда ангелы спят" – Жулдыз Айдарбекова



Лучшая мужская роль второго плана



"Звонок отцу" – Ерболат Оспанкулов



Лучшая женская роль второго плана



"Келинка тоже человек" – Данагуль Темирсултанова



Лучшая песня



91 "Mooz" – оригинальный саундтрек к фильму "91"



Лучшая музыка к фильму



"Неделимое" – Абулхаир Жараскан



Лучший короткометражный фильм



"Самал" – Шугыла Сержан.



Автор:

Ольга Малышева, специально для "Ферганы"

21.03.2018 , Источник - fergananews.com

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