Что мешает НАТО победить в войне с Россией, - А.Халдей

10:47 22.03.2018 По сумме вооружений НАТО намного превосходит Россию. Но есть одна проблема, которая сводит на нет все превосходство







Как известно, по количеству войск и материальным возможностям страны НАТО намного превосходят Россию. Особенно в области обычных вооружений – здесь только наличие у России ядерных сил сдерживания уравнивает шансы сторон. Однако мало иметь много войск. Главное – надо быть в состоянии их быстро перебрасывать в нужное место. Возможность маневрировать и быстро перебрасывать войска на большие расстояния – вот главное условие победы в любой войне. Если такая возможность затруднена или отсутствует – армия, как бы велика она ни была, уязвима и слаба перед мобильным и подвижным противником. Именно подвижность во все времена решала исход спряжений в условиях отсутствия паритета сил сторон.



Именно проблема мобильности войск всю историю существования НАТО решается их объединенным командованием и никак не может быть решена. НАТО – это конгломерат разных государств, где разные по стандартам и устройству транспортные коммуникации, построенные для перемещений автомобилей, с учетом военной специфики обладают слабой транспортной связностью. Да, сеть дорог в Европе густая, но войска движутся не только по автомобильным дорогам. Они используют сочетание автомобильных, проселочных, железных дорог и способов воздушной и водной доставки.



Поскольку в разных странах свои органы управления коммуникациями и свои нормы их эксплуатации, в НАТО естественным образом возникает проблема совместимости огромного количества технических и эксплуатационных норм и стандартов. Европа никогда не строилась изначально как единый театр военных действий, и поэтому транспортные коммуникации там возникали стихийно, исторически ориентируясь на торговые, а не на военные цели и нужды.



Все помнят проблему американских танков, которых перебрасывали по Польше. Без всякой войны они увязли в польских дорогах и мостах. В Польше дороги никак не напоминают дороги России или Украины, но и они стали непроходимым препятствием для группы Абрамсов, своим ходом идущих по заданному маршруту от места доставки в место дислокации. Дело не в бездорожье. Танки США увязли на асфальте. Дороги не подходили по размерам, требованиям к покрытию, по ширине, грузоподъемности и проходимости мостов.



Танки двигались так медленно, с таким последующим нарастающим замедлением, что в случае войны много раз были бы уничтожены на марше любыми средствами поражения. И такая проблема существует не только в отношении Польши. Во всей Западной Европе несогласованность технических и юридических аспектов в области разных параметров транспортных систем и правил их эксплуатации является реальной проблемой. Именно на наработку согласованных перебросок войск направлено подавляющее большинство учений НАТО в Европе. И так как органы военного и гражданского руководства в Европе не совпадают, как бы европейская интеграция и единое командование НАТО ни старались их интегрировать в единую систему, этого никогда не удастся сделать так, как это было бы в едином государстве.



Именно в силу политической раздробленности стран НАТО им в военном деле всегда придется тратить массу времени и сил на преодоление того, что в России было решено в начале ее исторического существования.



В России, благодаря единому руководству огромной территорией, все дороги, мосты и порты строились как единая транспортная система, прежде всего, для целей переброски армии. Размеры и вес техники заложены в нормах дорог и мостов. И только во вторую очередь дороги строили для мирных транспортных перевозок. Именно отсутствием военной необходимости вызвано традиционное российское бездорожье – если нет венной цели, дорогу не строили. А наша армия заранее обучена преодолевать бездорожье.



В Новороссийске вон десантная дивизия спокойно по нескольку раз в год по автомобильным дорогам перебрасывается на разные полигоны – и никаких проблем не возникает. Гусеничная техника БМД своим ходом идет по асфальту и асфальт цел. Если предполагается более активное движение – технику грузят на колесные платформы. Дороги целы, техника не вязнет. Мосты не создают проблем. Все оргвопросы давно решены, все взаимодействия отработаны.



В случае объявления войны в мобилизационных планах все давно знают, что кому делать, и не требуется никаких согласований между территориями. Есть единое руководство, и оно давно все решило и отработало на учениях. Система охраны и снабжения в пути, наличие главных и резервных коммуникаций – все это решается мгновенно единым военным командованием, к которому в случае войны переходит вся власть в стране.



Во время военных учений Россия решает совсем другие вопросы, по сравнению с проблемой согласования и доставки партии вооружения из пункта А в пункт Б у руководства НАТО в Европе. Там требуется масса согласований военных и местных гражданских правовых и административных систем. И даже в случае войны, когда военные станут руководить всеми процессами, уже построенные дороги, где не закладывались единые строительные стандарты под определенную технику, переброска войск на большие расстояния по-прежнему является трудной проблемой НАТО.



По скорости развертывания Россия по-прежнему превосходит НАТО. И это самый серьезный аргумент в споре двух военных систем. Преодолению российского бездорожья учатся военные США на Украине и в Прибалтике. Они в грязи воевать никогда не пробовали. Да и в Европе такой опыт имела лишь Германия – и этот опыт оказался для нее печальным. В этом специфика Европы как театра военных действий. Их танки грязи боятся. Они, едва сойдя с дороги, вязнут в местных берегах рек и канавах дорог. Темп переброски войск останавливается, превращая их в мишень.



Разумеется, об этой специфике прекрасно знают в Москве, Вашингтоне и Брюсселе. Именно этим объясняется озабоченность командования НАТО, когда они видят, что Россия способна перебросить за несколько часов 120 тысяч войск со штабами, танками, десантом, бронетранспортерами и ракетами почти на тысячу километров, а у них танковая рота вязнет в польских деревнях и не может преодолеть дистанцию между портом и частью за три дня.



Именно преодоление транспортной нескоординированности в Европе и есть цель учений НАТО в Европе в целом и Прибалтике в частности. Задача, в России давно решенная. Это рождает понятный ужас в НАТО и понятный сарказм в России. Дескать, ну тренируйтесь, тренируйтесь. Главное, всерьез воевать не начните.



Александр Халдей

21.3.18 Источник - iarex.ru

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