Скорее, родной! Геологи обнаружили мощнейший плюм – вертикальный поток магмы под Йеллоустоном

10:20 22.03.2018 Геологи обнаружили сильнейший поток магмы под Йеллоустоном



Геологи обнаружили сильнейший поток магмы под Йеллоустоном



Геологи провели сейсмический анализ недр Йеллоустонского вулкана. В результате они выяснили, что под ним скрывается мощнейший плюм – вертикальный поток магмы, быстро поднимающийся из глубин мантии Земли. Об этом сообщил журнал Nature Geoscience.



Ученые долгое время спорили об истории рождения этого супервулкана. Он представляет собой гигантскую воронку длиной в 72 и шириной в 55 километров. Йеллоустон находится в штате Вайоминг на территории одноименного национального парка.



Часть коллег считает, что причиной его появления является плюм, а их оппоненты говорят о том, что его он возник в результате пока неизвестных нам процессов в верхних слоях мантии. Мы нашли однозначные свидетельства в пользу первой гипотезы



- геологи из университета Техаса в Остине (США).



Супервулкан неоднократно извергался, вызывая катастрофы, способные поменять климат планеты.



Геологи Питер Нельсон и Стивен Гранд обнаружили новые свидетельства, что причиной тому служит своеобразный "фонтан" из огненной и жидкой магмы, который устремляется к поверхности Земли из самых глубинных слоев, расположенных на границе между ядром и мантией планеты.



Ученые провели исследования при помощи сейсмографов USArray. Они составили трехмерную карту недр в окрестностях вулкана и выяснили, что под Йеллоустоном находится магматическая "трубка", которая уходит внутрь Земли на 2,7–3 тысячи километров.



Сделанное открытие в дальнейшем может помочь ученым заблаговременно понять, когда вулкан может проснуться.



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В октябре ученые Университета штата Аризона заявляли о том, что у человечества осталось гораздо меньше времени до извержения супервулкана Йеллоустон, чем казалось ранее. К таким выводам специалисты пришли , проанализировав окаменевший пепел последнего мега‐извержения Источник - mirtesen.ru

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