Экс-кыр-депутата Осмоналиева обвиняют в коррупционном зачислении студентов

09:56 22.03.2018 Экс-депутат парламента допрошен в ГКНБ. Он под подпиской о невыезде



Бывший депутат парламента от фракции "Ар-Намыс" Каныбек Осмоналиев был допрошен следователями ГКНБ по уголовному делу, закрытому три года назад и теперь возобновленному в связи с открывшимися обстоятельствами. Об этом он сообщил журналистам.



По словам Каныбека Осмоналиева, он допрошен сотрудниками Антикоррупционной службы ГКНБ.



Уголовное дело в отношении чиновников Министерства образования и науки и Кыргызско-Российского Славянского университета по факту незаконного зачисления 24 абитуриентов на медицинский факультет в сентябре 2013 года было возбуждено Генеральной прокуратурой КР. По данным главного надзорного органа страны, в ходе расследования установлено, что 24 абитуриента КРСУ были зачислены по письму депутата Каныбека Осмоналиева.



12 мая 2014 года следственным управлением ГКНБ КР в отношении должностных лиц Министерства образования и науки КР и КРСУ по факту незаконного зачисления вышеуказанных абитуриентов на медицинский факультет в сентябре 2013 года возбуждено уголовное дело по статье 304 часть 2 УК КР.



Сам Каныбек Осмоналиев тогда опроверг обвинения в свой адрес. Он сообщал, что направил в образовательное ведомство лишь письмо с просьбой обратить внимание на 27 абитуриентов.



"Кроме этого письма, которое имеет официальный характер и зарегистрировано в ЖК, никакого разговора с чиновниками министерства или руководством вуза не было. Такие письма мы часто пишем во все инстанции как депутаты по просьбе избирателей", - говорил Каныбек Осмоналиев журналистам.



Каныбек Осмоналиев был депутатом Жогорку Кенеша V созыва.

22 марта 2018, Бишкек - Источник - ИА "24.kg"

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1521701760

Новости Казахстана

