В Узбекистане сконалась Народная артистка СССР первая на Востоке женщина-дирижер Дильбар Абдурахманова

08:59 22.03.2018 В Узбекистане умерла известная женщина-дирижер Дильбар Абдурахманова





В Узбекистане на 82-м году жизни умерла народная артистка СССР, первая на Востоке женщина-дирижер Дильбар Абдурахманова. Некролог опубликован на официальной странице Государственного академического Большого театр (ГАБТ) имени Алишера Навои в Facebook, где она была дирижером симфонического оркестра. В узбекских СМИ ее называли "огненным дирижером", "поэтессой дирижерской палочки" из-за "страстной" манеры дирижировать.



Она была легендарной фигурой в музыкальной культуре Узбекистана и, как пишут Вести.uz, еще в декабре 2017 года стояла за дирижерским пультом.



Дильбар Абдурахманова родилась 1 мая 1936 года в Москве. Ее родители, Гулям Абдурахманов и Зухра Файзиева, окончив узбекскую оперную студию при Московской консерватории, в 1939 году вернулись в Ташкент. Отец был ведущим солистом ГАБТ имени А.Навои, единственным из узбекских артистов получившим Сталинскую премию, мать работала в фольклорном ансамбле радиокомитета. Дильбар закончила музыкальную школу, поступила в 1955 году в консерваторию, в 1957 году дебютировала как дирижер. В 1964 году поставила первый балет "Коппелия" в Ташкентском хореографическом училище, ездила вместе с ГАБТ с гастролями по СССР. В 1966 году состоялся ее первый зарубежный дебют: в Египте она управляла каирским оркестром. Позже она гастролировала с оркестром по городам Германии, Румынии, Таиланда, Сингапура, в Малайзии участвовала в открытии первого оперного театра.



В 1969 году Дильбар Абдурахмановой было присуждено звание Народной артистки УзССР. В 1974 году она стала главным дирижером ГАБТа и поставила ряд спектаклей: "Анна Каренина", "Испанские миниатюры", "Сотворение мира", "Тановар". В 1977 году ей присвоили звание Народной артистки СССР.



Дильбар Абдурахманова поставила 64 оперных и балетных спектакля. Среди ее знаменитых постановок выделяют оперы "Фауст", "Отелло", "Огненный ангел", "Бал-маскарад", "Трубадур" и "Травиата" Верди, "Самсон и Далила" Сен-Санса, "Севильский цирюльник" Россини, "Пиковая дама" Чайковского, "Кармен" Бизе, "Любовный напиток" Доницетти, а также балеты "Шопениана", "Бахчисарайский фонтан", "Франческа да Римини", "Лебединое озеро", "Щелкунчик", "Корсар", "Дон Кихот", "Золушка".



В последние годы профессор Дильбар Абдурахманова преподавала оперное исполнительство в Государственной консерватории Узбекистана. Ее дочь - Лола Муталипова, ташкентская предпринимательница, владелица бутика свадебной одежды. Источник - fergananews.com

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