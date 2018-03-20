В Узбе ничего не меняется... Хокимият Каттакургана не отправлял погибшую учительницу Еникееву на уборку дороги

08:56 22.03.2018 Главу Управления народного образования уволили после случая с учительницей



В хокимияте сообщили, что учительницу Диану Еникееву не могли отправить белить бордюр, поскольку для этого была закуплена специальная техника



Глава Управления народного образования Каттакурганского района Самаркандской области Алишер Джуманазаров снят с должности после инцидента со смертью учительницы Дианы Еникеевой.



Об этом сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в хокимияте Самаркандской области.



В пресс-службе хокимията также отметили, что коллектив школы №42, где работала Еникеева, как и все другие организации в республике принимал добровольное участие в месячнике благоустройства и озеленения, который продолжится с марта по апрель.



Как выяснилось, глава Управления народного образования Каттакурганского района Джуманазаров не мог отправить учительницу Диану Еникееву белить бордюр, поскольку для это была закуплена специальная техника.



Джуманазаров и ранее получал выговор от начальства по другому вопросу, поэтому сейчас его ошибка закончилась увольнением.



Диана Еникеева была сбита грузовиком КамАЗ под управлением Акрамжона Элмуродова, когда переходила дорогу. Инцидент произошел 14 марта в 13:00 на 66-м километре дороги М-37. У водителя не было документов, дающих право на управление автомобилем.



По информации СМИ, погибшая учительница была направлена туда в составе других педагогов белить тротуарные бордюры. Однако в ведомстве отметили, что это невозможно, поскольку для данного мероприятия была закуплена специальная техника. Новое назначение комментировать отказались. Источник - ru.sputniknews-uz.com

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