"Россия и Узбекистан: новые возможности экономического и гуманитарного сотрудничества" - конференция в Новосибирске, 27/03 (анонс)

08:45 22.03.2018 Перспективы сотрудничества России и Узбекистана рассмотрят в Новосибирске ученые, дипломаты и бизнесмены



27 марта в Сибирском институте управления будет работать Международная экспертная площадка "Россия и Узбекистан: новые возможности экономического и гуманитарного сотрудничества".



Актуальность обсуждения перспектив взаимодействия двух стран вызвана усилением делового, образовательного и культурного обмена между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан. Особенно важно это для регионов России и Узбекистана; в этой сфере уже накоплен немалый опыт, но есть потребность в активизации таких контактов.



В рамках Международной экспертной площадки "Россия и Узбекистан: новые возможности экономического и гуманитарного сотрудничества" будут рассматриваться темы экономического взаимодействия, а также межкультурной и социальной коммуникации двух стран.



Участие в международной экспертной площадке примут:



- Эргашев Бахтиер Исмаилович, директор Центра исследовательских инициатив "Ma"no" (Ташкент, Узбекистан);



- Халлыев Зафар Камилжанович, докторант факультета социальных наук Национального университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека (Ташкент, Узбекистан)



- Санников Сергей Викторович, начальник управления международных связей администрации губернатора и правительства Новосибирской области;



- Сверчков Сергей Робертович, директор Сибирского института управления – филиала РАНХиГС при Президенте РФ;



а также представители вузов, научных и общественных организаций, предприниматели, дипломаты, журналисты.



Организаторы мероприятия: Экспертный клуб "Сибирь-Евразия", СИУ – филиал РАНХиГС при Президенте РФ.



Время и место проведения мероприятия: 27 марта, 14:00, конференц-зал Сибирского института управления – филиала РАНХиГС при Президенте РФ (Новосибирск, ул. Нижегородская, 6, ауд. 365).



получено от

Экспертный клуб "Сибирь-Евразия" sibir-eurazia@yandex.ru Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1521697500

Новости Казахстана

