|"Россия и Узбекистан: новые возможности экономического и гуманитарного сотрудничества" - конференция в Новосибирске, 27/03 (анонс)
08:45 22.03.2018
Перспективы сотрудничества России и Узбекистана рассмотрят в Новосибирске ученые, дипломаты и бизнесмены
27 марта в Сибирском институте управления будет работать Международная экспертная площадка "Россия и Узбекистан: новые возможности экономического и гуманитарного сотрудничества".
Актуальность обсуждения перспектив взаимодействия двух стран вызвана усилением делового, образовательного и культурного обмена между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан. Особенно важно это для регионов России и Узбекистана; в этой сфере уже накоплен немалый опыт, но есть потребность в активизации таких контактов.
В рамках Международной экспертной площадки "Россия и Узбекистан: новые возможности экономического и гуманитарного сотрудничества" будут рассматриваться темы экономического взаимодействия, а также межкультурной и социальной коммуникации двух стран.
Участие в международной экспертной площадке примут:
- Эргашев Бахтиер Исмаилович, директор Центра исследовательских инициатив "Ma"no" (Ташкент, Узбекистан);
- Халлыев Зафар Камилжанович, докторант факультета социальных наук Национального университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека (Ташкент, Узбекистан)
- Санников Сергей Викторович, начальник управления международных связей администрации губернатора и правительства Новосибирской области;
- Сверчков Сергей Робертович, директор Сибирского института управления – филиала РАНХиГС при Президенте РФ;
а также представители вузов, научных и общественных организаций, предприниматели, дипломаты, журналисты.
Организаторы мероприятия: Экспертный клуб "Сибирь-Евразия", СИУ – филиал РАНХиГС при Президенте РФ.
Время и место проведения мероприятия: 27 марта, 14:00, конференц-зал Сибирского института управления – филиала РАНХиГС при Президенте РФ (Новосибирск, ул. Нижегородская, 6, ауд. 365).
получено от
Экспертный клуб "Сибирь-Евразия" sibir-eurazia@yandex.ru