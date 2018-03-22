 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Китай стягивает свои ВМС к Тайваню. Зачем? - В.Скосырев
08:23 22.03.2018

"Кормчий" предупредил, что тайваньских сепаратистов ждет кара

В пролив между материком и островом вошла китайская авианосная группа

Председатель КНР Си Цзиньпин, подводя итог сессии парламента, предупредил, что все маневры с целью расколоть Китай провалятся. "Ни один дюйм территории невозможно отрезать от Китая", – сказал он. Этот сигнал был адресован лидерам Тайваня, которые называют остров независимой страной. Свое послание Пекин подкрепил военной демонстрацией. В Тайваньский пролив вошла группа кораблей во главе с первым китайским авианосцем "Ляонин". Опасность военного конфликта усугубляет политика Белого дома, который сделал Тайвань козырем в торге с Китаем.

Месседж Си был направлен Тайваню, демократическим политикам в Гонконге, которые требуют равноправных и честных выборов, но прежде всего Вашингтону. Председатель КНР подтвердил, что принцип "одного Китая", который включает и Тайвань, незыблем и не может быть предметом переговоров.

Значение предупреждения, прозвучавшего как заключительный аккорд заседаний Всекитайского собрания народных представителей, состоит в том, что оно исходило от лидера, чей срок пребывания у власти неограничен и которого, как прежде Мао Цзэдуна, именуют "кормчим", который ведет гигантский корабль государства по бурному морю.

Как утверждает New York Times, китайцы и иностранные наблюдатели обеспокоены тем, что раздутые полномочия Си, не ограниченные сдержками и противовесами, могут побудить его к более жестким действиям по освобождению Тайваня. "Раз у тебя в руках вся власть, а в команде все твои доверенные люди, тебе необходимо сотворить чудо. Си Цзиньпину нужно предоставить стране что-то большое, а Тайвань – это и есть что-то очень, очень большое", – говорит Дин Сюэлян, профессор Университета науки и технологий в Гонконге.

В беседе с "НГ" ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин отметил: "Для китайских вооруженных сил Тайвань – это один из важнейших приоритетов военного строительства. Тем не менее в течение длительного времени главная ставка делается на мирное освобождение Тайваня путем его экономической привязки к материку, установления тесных связей и предложения тайваньцам выгодных условий для ведения бизнеса и работы в КНР".

Но после того как президентом Тайваня стала Цай Инвэнь, представительница Демократической прогрессивной партии, и особенно после избрания Дональда Трампа президентом США для Китая ситуация в тайваньском вопросе ухудшилась. "Трамп и его окружение являются сторонниками разыгрывания тайваньской карты. Сейчас Конгресс принял закон о поездках чиновников на Тайвань, готовится законопроект о военном сотрудничестве с Тайванем. Поэтому Китай, как это бывало и раньше, сделал ряд демонстративных шагов", – сказал эксперт.

"Авианосец "Ляонин" готов действовать в боевых условиях. Но это маленькая часть сил, которые могут быть использованы. Главное – это группировка на материке, включая мощные ракетные силы. Авианосец – это скорее демонстративный элемент. Он должен показать решительность намерений. Он не хуже, чем российский авианосец "Адмирал Кузнецов", а может быть, и в лучшем состоянии. Это однотипные корабли", – пояснил Кашин.

Касаясь предположений, что Си Цзиньпин может воспользоваться своими исключительными полномочиями и "освободить" Тайвань, эксперт отметил, что "никто не знает, есть ли в Пекине дедлайн для воссоединения Тайваня. Возможно, есть какой-то крайний срок, к которому они это намерены сделать. Но в Пекине никогда об этом не говорили, хотя и намекали, что не будут ждать бесконечно".

Тем временем на Тайвань прибыл Алекс Вонг, заместитель помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана. Посольство Китая в Вашингтоне заявило, что крайне не удовлетворено законом о поездках на Тайвань. Он беспардонно нарушает принцип "одного Китая" и политическую основу китайско-американских отношений.

Владимир Скосырев
22.03.2018

Источник - ng.ru
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