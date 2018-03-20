РосУченые создали прибор, который управляет желаниями человека

06:49 22.03.2018 Сверхслабые магнитные поля мозга обнаруживаются специальным устройством, называемым магнитоэнцефалографом



Специалисты предприятия госкорпорации "Росатом" Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики разработали комплекс для регистрации сверхслабых биомагнитных полей, который поможет выявлять "центр желаний" в мозгу живых организмов.



Комплекс, работающий на основе метода сверхпроводящей магнитометрии, неинвазивно (то есть без прямого проникновения внутрь организма) регистрирует сверхслабые магнитные поля.



"Эта разработка даст возможность выявлять центры желаний и даже управлять ими", - пишет РИА Новости со ссылкой на создателей комплекса.



Сверхслабые магнитные поля мозга обнаруживаются специальным устройством, называемым магнитоэнцефалографом. Биомагнитные поля, излучаемые головным мозгом, в миллионы раз слабее магнитного поля Земли, и потому могут быть зарегистрированы только с помощью специальных магнитометров на основе сверхпроводников, обладающих достаточной чувствительностью для регистрации очень малых магнитных полей.



Результатом проведения магнитоэнцефалографии (МЭГ) являются большие массивы данных, несущие информацию о процессах, происходящих в головном мозге. В ходе обработки этих данных перед исследователем ставится обратная задача, заключающаяся в пространственной реконструкции источников различных МЭГ-сигналов в коре головного мозга. Таким образом можно отследить и работу центра желаний. Источник - ru.sputniknews-uz.com

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