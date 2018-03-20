 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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К эвакуации готовы. Потоп добрался до Северо-Казахстанской области
00:41 22.03.2018

Со вчерашнего дня Северо-Казахстанская область перешла на режим повышенной готовности к паводку.

- В Петропавловске готовы эвакуировать дачников и жителей окраин в случае паводка. Определены три эвакопункта - школы № 12, 13 и 14, - доложил аким города Марат ТАСМАГАНБЕТОВ на внеочередном заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

- На фоне ожидаемых осадков главную угрозу представляет промерзший грунт. Глубина промерзания по области достигает полутора метров, - отметила директор североказахстанского филиала РГП "Казгидромет" Кымбат МЕРГАЛИМОВА.

На заседании все ответственные лица заявили о прак­тически полной готовности: инертные материалы, мотопомпы и техника проверены, с полей вывозят снег. Однако нет уверенности в том, что не повторится прошлогодняя ситуация с нехваткой лодок.

Как выяснилось на заседании, дамба, защищающая от паводка подгорную часть Петропавловска, так и не отремонтирована, деньги на эти работы будут выделены из республиканского бюджета, вероятно, только в 2019 году. Хотя прошлой весной была большая угроза, что частный сектор микрорайона "Подгора" окажется под водой.

Не успели начать и строительство ливневой канализации по двум улицам в Рабочем поселке. Так что частный сектор на окраинах областного центра, кроме Кожзавода, где построили дамбу, по-прежнему находится в зоне риска.

Сейчас в зонах возможного подтопления проводится по­дворовой обход с уточнением количества детей до года и беременных женщин. Также проводится обход садоводческих товариществ, где на сегодняшний день проживает 61 человек.

Екатерина НАЗАРЕНКО

Источник - Время
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