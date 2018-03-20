В Таджикистане придумали, что носить женщинам. Нет мини-юбкам и галошам!

00:12 22.03.2018 Минкультуры придумало, что должны носить женщины: Нет мини-юбкам, черным платкам и галошам



Мавзуна Абдуллоева, Asia-Plus



В Таджикистане издана книга-рекомендации по женской одежде, есть даже примеры того, что, когда и как лучше надевать.



В Таджикистане вышла в свет книга эскизов моделей одежды для женщин в национальном стиле под названием "Инструкция по рекомендованной одежде для девушек и женщин в РТ".



Книга вышла тиражом 300 экземпляров на таджикском языке на 368 страницах в столичном издательстве "ЭР - граф". Стоимость - 110 сомони.



В книге описаны рекомендации Министерства культуры страны по одежде таджикских женщин для любого мероприятия и повседневной жизни, сообщили "АП" в Комитете по делам женщин и семьи.



В издании несколько разделов – есть рекомендации о том, как должна одеваться женщина, работающая в госструктурах, есть эскизы женских нарядов для национальных и государственных праздников, например, Навруза и Мехргон, а также наряды для невест на свадьбах и семейных торжествах.



"Помимо этого, в книге есть рекомендации по стилю одежды жительницы Таджикистана в выходные дни. Все эскизы подготовлены для девочек и женщин в возрасте от 7 до 70 лет", - сообщил источник.



В разделе 11 книги описана одежда, которая не рекомендуется для ношения девушкам и женщинам Таджикистана.



"Это одежда и платок черного цвета, черный хиджаб. Не рекомендуется также слишком открытая европейская одежда - мини-юбки, декольте, топики, одежда из прозрачной ткани. Также не рекомендуется в общественных местах находиться в галошах или тапочках, в домашней одежде, обтягивающих брюках, выделяющих определенные части тела, одежде из синтетических тканей, вредных для здоровья", - приводится в инструкции.



Напомним, один из пунктов поправок в закон об упорядочении традиций и обрядов касался обязательной защиты национальной одежды. Это дополнение было внесено в виде статьи 14 прим 1 в главу 4 "Обязанности физических и юридических лиц при проведении свадеб и мероприятий".



Что касается свадеб, то уже сейчас в приглашениях для брачующихся указывается, что женщинам и девушкам в хиджабах запрещено входить в ЗАГС. "Женщинам и девушкам в хиджабах и сатрах запрещено входить в здание Душанбинского ЗАГСа в соответствии с частью 5 статьи 10 закона "Об упорядочении традиций и обрядов". В ЗАГС молодожены должны приехать на четырех машинах, не более", - говорится во всех приглашениях, которые получают молодые пары перед регистрацией брака. Источник - ASIA-Plus

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