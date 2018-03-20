Зачем казахстанские актеры снялись в идиотской рос-кино-клюкве "Золотая орда"?

23:08 21.03.2018 Русичи или ордынцы: чья возьмет?



Впервые сразу восемь казахстанских актеров - Санжар МАДИ, Даулет АБДЫГАПАРОВ, Аружан ДЖАЗИЛЬБЕКОВА, Дина ТАСБУЛАТОВА, Аскар ИЛЬЯСОВ, Еркебулан ДАЙЫРОВ, Алтынай НОГЕРБЕК и Азамат НИГМАНОВ - сыграли в российском сериале Первого канала. Премьера "Золотой Орды" стала в эти дни самым обсуждаемым телесобытием. Ярые сериальные поклонники разделились на два непримиримых лагеря.



Не любите, девки, русичей



Пока одни восхищаются фильмом и гордятся игрой казахстанских актеров, другие выискивают исторические неточности и вовсю обвиняют создателей картины. Им неважно, что это произведение художественное и что в начале каждой серии зрителей предупреждают: "Создатели сериала не ставили перед собой задачи реконструкции исторических событий... Сюжет и герои являются плодом авторской фантазии".



- Это не реальная история, фэнтези, но наши критики, как всегда, на высоте! - делится впечатлениями после просмотра комментариев в соцсетях Даулет Абдыгапаров, исполнитель роли Тулая, сотника хана Берке. - Какой-то умник где-то выискал массу подробностей и исторических фактов вплоть до того, что в тот момент, когда разворачиваются события сериала, хану Берке должно быть 36-40 лет, а ему по фильму 56. "Это неправда, несоответствие!" - пишет он и несет дальше такую чушь! Но это еще ничего по сравнению с тем, что "русские нас опозорили".



И действительно, самым популярным и абсолютно ожидаемым для наших артистов стало обвинение: "Как вам не стыдно сниматься в таких фильмах? Вы же казахи!"



- Читаю, что "Золотая Орда" - фильм, позорящий и принижающий всех тюрков, и мне смешно, - делится Абдыгапаров. - Ведь перед съемками мы все прочитали сценарий, и если бы в нем было что-то принижающее, оскорбляющее нас, то никто из наших не стал бы работать в такой картине. В "Орде", на мой взгляд, обе стороны - и русичи, и ордынцы - показаны абсолютно одинаково, по-человечески, и нет в этом фильме ни победителей, ни побежденных. Помню, когда я снимался в фильме "Поддубный", то вплоть до наших депутатов все возмущались: почему Хаджи Мукан проиграл Поддубному? Но мой персонаж вовсе не Хаджи Мукан, а совсем другой борец, и он никому не проигрывал… В общем, мы уже битые и ждем новых неадекватных рецензий на тему того, что нас оскорбляют и унижают, а мы все играем!



Равнодушен к таким нападкам и Санжар Мади, которому в сериале досталась одна из главных ролей - хана Менгу-Темира. Зато его просто умиляют претензии: "Откуда тюрки так хорошо знали русский язык?", "Почему они говорят без акцента?" и "Почему без переводчика?"



- Но если сделать все, как было на самом деле, по-настоящему, то, наверное, серий сорок уйдет только на переводчиков. И будет все очень долго и нудно, - говорит Мади. - Это же кино! Но нашим людям все равно, лишь бы придраться.



А больше всего переживает Санжар за Аружан Джазильбекову и Дину Тасбулатову, которым никуда не скрыться от наших уятменов, потому что их героини, Наргиз и Айжан, полюбили совсем не тех парней - князя Ярослава и художника Николку.



- Я ожидал неадекватной критики в этом плане и больше всего боялся за девчонок. Ладно, мой герой влюбился в княгиню Устинью, но он все-таки мужчина. А вот им нелегко от того, что по фильму приходится быть в отношениях с русичами. Ведь наши очень не любят такие отношения и постоянно нападают за это на казахских девушек! А если учесть, что наши зрители не делают различий между ролью и актером, думая, что актер и в жизни делает то, что в кино, то Аружан и Дине и дальше придется нелегко, - смеется Санжар.



Но Аружан Джазильбекова утверждает, что к критике относится абсолютно спокойно и уважает мнение каждого, каким бы оно ни было:



- Мы для того и снимаем кино, чтобы была реакция, чтобы были затронуты чувства. И я хочу, чтобы наши зрители правильно поняли, что "Золотая Орда" - это история о вечном, о том, что каждый человек стремится к двум вещам - к любви и власти. Где власть на самом деле - это стремление к любви. То есть в итоге каждый человек нуждается только в одном - в любви. И поэтому каждая сюжетная линия в нашем сериале говорит именно о любви!



И это чувство актеры играют очень правдоподобно. По крайней мере, сразу после первой откровенной сцены, когда Устинья в исполнении белокурой красавицы Юлии Пересильд и Менгу-Темир встречаются на ложе любви в ханском шатре, на личной странице Санжара Мади в Инстаграме появились комментарии: "Ничего себе!", "Ужас! И как ваша супруга разрешает вам такое играть?", "Я бы своему мужу за такое голову оторвала!"



Казахстанский шоколад для князя Ярослава



Отдельной темой у зрителей является сравнение "Золотой Орды" с всемирно известными сериалами "Игра престолов" и "Великолепный век". Кто-то считает новый российский сериал своеобразным ответом этим фильмам, а кто-то называет российскую "Орду" плохой подделкой. Но сами создатели, по словам артистов, не нацеливали их играть что-то подобное и кому-то подражать.



- Никто не хотел ни за кем следовать, никому ничего доказывать, ни за кем гнаться, - поделился Даулет Абдыгапаров. - Режиссер сериала Тимур АЛПАТОВ - очень талантливый парень, и он просто решил снять хорошее историческое фэнтези.



- В нашем фильме нет ни мифических персонажей, ни драконов, как в "Игре престолов". Просто схоже время, когда происходят события, - добавляет Санжар Мади. - От "Престолов" у нас только то, что люди бьются за престол. Поэтому это ни в коем случае не ответ "Игре престолов" и "Великолепному веку". Даже речи об этом на съемочной площадке не было. Сейчас мы вообще узнаем о себе и нашей картине много чего интересного!



Вся съемочная группа, включая техперсонал, ночи напролет обсуждает зрительскую реакцию после каждой новой серии - сидят в Фейсбуке и не могут наговориться, как когда-то во время съемок. По словам Санжара, они кайфуют от того, что видят, потому что громадная работа проделана очень качественно.



- Нам вообще было очень тяжело расставаться. Атмосфера во время работы была такая теплая, что мы все стали одной большой семьей, - вспоминает Мади. - Я даже не ожидал. Ведь только одних актеров было огромное количество - со стороны Руси, со стороны Золотой Орды, Монголии, Персии. Для этого собрали людей не только из России и Казахстана, но и из Израиля, Узбекистана, Таджикистана, Татарстана, Башкортостана, Якутии, Калмыкии, Бурятии - вот такой винегрет! И все мы подружились и общаемся до сих пор, постоянно ждем встречи друг с другом.



Начинались съемки в Москве в лесопарке Лосиный Остров, а осенью 2016-го группа перебралась в Крым, где вплоть до нового года проходила основная работа. В начале 2017-го снова была Москва, где в войсковой части и на студиях компании "А-Медиа" был возведен город Владимир.



- Самое интересное было, конечно, в Крыму. После съемок мы собирались на базе отдыха в поселке Золотое, где жили на самом берегу моря, играли на гитаре, слушали музыку, рассказывали истории, устраивали капустники. Это была одна большая актерская орда, особенно в выходные и на дни рождения. И никто, даже самые топовые артисты, никогда не строили из себя звезд, - вспоминает Даулет Абдыгапаров. - Когда мы ездили домой, в Казахстан, то привозили коллегам подарки. Всем очень нравились наш казахстанский шоколад, кумыс и шубат.



Крымские съемки все казахстанские артисты вспоминают как праздник. А вот для Санжара Мади то время было нелегким испытанием: параллельно он снимался в Риге, где играл главного героя - казахского самородка Амре Кашаубаева в фильме "Амре", и между съемками ему приходилось жить в самолетах. А еще Амре был подстрижен буквально под машинку, и, чтобы перевоплотиться в Менгу-Темира, артисту приходилось по два часа гримироваться.



- Для меня сшили какой-то супердорогой парик, но его надо было прикреплять волосок к волоску по всему черепу, потом борода, усы, - рассказывает Мади. - Надо сказать, что на этих съемках все было абсолютно натуральное. Например, кольчуги были не бутафорские, а самые настоящие - над ними работали специальные мастера по металлу. Еще мой корсет тоже был настоящий ханский - металлический с позолотой. И когда это надевал и стоял часами, то было очень тяжело!



Нашим девушкам, исполняющим главные роли, с одеждой было полегче, но зато у них были очень серьезные сьемки, связанные с различными трюками - что-то, конечно, делали каскадеры и дублерши, но это не уберегло Джазильбекову и Тасбулатову от травм.



- Когда моя героиня Айжан укрывается за холмом от хана Берке и его свиты, то она дает своей лошади команду лежать и ждать, пока скроются из вида ее преследователи, - рассказывает Тасбулатова. - Повалить лошадь на землю мне помогали специалисты, также за кадром сидел постановщик, который придерживал ее, чтобы она не встала. Но в какой-то момент она все же вскочила и наступила мне на ногу. Слава богу, я отделалась огромным синяком.



"Меня душили, душили, но недодушили!"



Всех сейчас, конечно, интересует, сколько получили наши артисты за свою работу в столь дорогом и масштабном проекте, если на роли после многочисленных проб их утверждал сам генеральный директор Первого канала Константин ЭРНСТ. Назвать конкретные цифры, ссылаясь на контракты, артисты отказались.



- Гонорары хорошие, - немного прояснил ситуацию Даулет Абдыгапаров. - Конечно, кто как договорился, но, однозначно, проект денежный, никого не обидели. Хотя я получил намного меньше, чем когда работал в Голливуде. Меньше раз в десять. Ну а если сравнивать с нашими казахстанскими гонорарами, то раз в десять больше, чем у нас.



Теперь, когда сериал подходит к концу, у всех возникает вопрос: будет ли продолжение?



- Насколько я знаю, уже готов сценарий второго сезона. Сейчас руководство Первого канала будет смотреть на рейтинги и критику. Так что, возможно, осенью нам вновь посчастливится собраться всем на съемочной площадке, - рассказал Мади.



Как стало известно, именно Санжару Мади, точнее, его хану Менгу-Темиру придется возглавить орду во втором сезоне, если он выйдет на экраны. Ведь его дядя, великий Берке-хан, в конце первого сезона умирает.



- Я тоже поначалу был очень расстроен, что моего героя задушили в первом сезоне, - поделился Даулет Абдыгапаров. - Но вдруг режиссер сообщил мне радостную весть: во втором сезоне выяснится, что меня недодушили, и я вновь появлюсь в картине, хотя другие персонажи, кто погиб или умер в первых шестнадцати сериях, - это безвозвратно. И теперь я, можно сказать, счастлив, ведь сниматься в таком суперпрофессиональном проекте - большая удача для любого актера!



Оксана ВАСИЛЕНКО Источник - Время

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