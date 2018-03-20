Скончался от рака известный казахстанский политик и политолог Нурлан Еримбетов

23:02 21.03.2018 Бывший президент Гражданского альянса Казахстана, общественный деятель и телеведущий Нурлан Еримбетов ушел из

жизни в Национальном научном центре онкологии и трансплантологии.



Информацию об этом корреспонденту МИА "Казинформ" подтвердил его коллега.



В медицинском центре уточнили, что пациент скончался сегодня ночью.



Нурлан Еримбетов родился в 1960 году в Кызылорде. Окончил Московский государственный институт культуры. В разное время работал заместителем акима Кызылординской области, секретарем политсовета партии "Отан", советником исполняющего обязанности председателя партии "Отан",



вице-президентом АО "Арна", советником председателя ДПК "Ак жол", председатель правления организации "Культурный фронт". Был автором и ведущим общественно-политического ток-шоу "Открытая студия" на ТРК "Астана".



С апреля 2013-го до сентября 2017 года был президентом объединения юридических лиц "Гражданский Альянс Казахстана". С 31 марта 2017 года являлся омбудсменом АО "Самрук-Қазына".



Женат, имеет двух детей. Награжден орденом "Құрмет".



Дамир Байманов См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - МИА "Казинформ"

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