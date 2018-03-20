Аркадаг поручил военным и медикам разводить верблюдов

20:45 21.03.2018 Президент Туркмении Гурбангул Бердымухамедов поручил разработать предложения по организации верблюжьих ферм и предприятий по производству верблюжьего чала, сообщает 19 марта "Туркменистан сегодня".



Глава государства дал поручение министру здравоохранения и медицинской промышленности Нурмухаммеду Аманнепесову, главе Ахалского велаята Тангрыкули Атахаллыеву и министру обороны Яйлыму Бердиеву.



Отметим, верблюжий чал - это кисломолочный продукт, который получается в результате естественного брожения молока верблюда.



Бердымухамедов аргументировал свое решение полезными свойствами данного напитка. По его словам, чал содержит микроэлементы и витамины, которые полезны для профилактики заболеваний. Президент считает, что напиток необходимо включить в рацион пациентов.



Отметим, Гурбангул Бердымухамедов в 1979 году окончил стоматологический факультет Туркменского государственного медицинского института и работал по профессии, в том числе на руководящих должностях, до 1997 года, пока не был назначен министром здравоохранения.



Президент написал книгу "Туркменистан - страна здоровых людей", которая считается в республике "уникальным научным трудом". Источник - regnum.ru

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