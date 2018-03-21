Российские ракеты атаковали цели в Турции. Во что грозят перерасти события в Сирии, - З.Караев

20:03 21.03.2018 Российские ракеты атаковали цели в Турции



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Керам Йылдырым



Турция практически завершила операцию "Оливковая ветвь". Целью турецкой армии был город Африн и все прилегающие к нему районы, до недавнего времени находившиеся под контролем курдских вооруженных формирований.



Когда Реджеп Тайип Эрдоган только анонсировал операцию, ее итог уже был известен. Мало кто мог сомневаться в способности профессиональной армии сражаться с плохо вооруженными и слабо подготовленными полупартизанскими отрядами. Плюс ко всему, на стороне Анкары выступили тысячи бойцов Сирийской свободной армии и некоторых других формирований. Участие последних помогло организовать наступление сразу с нескольких сторон, что значительно усложняло задачу Отрядам народной самообороны. Если говорить о потерях, то тут разница просто огромна. Турция потеряла несколько десятков солдат, тогда как со стороны курдов погибло, по меньшей мере, полторы тысячи человек, а турецкие источники и вовсе сообщают о трех тысячах и даже больше.



Наступление еще не закончено, но в ближайшие дни операция "Оливковая ветвь" будет окончательно завершена. Дело в том, что на северо-западе провинции Алеппо Отряды народной самообороны теперь контролируют всего один небольшой город и несколько малонаселенных деревень. Судя по последним сообщениям, заканчивать зачистку территории будут в основном бойцы Сирийской свободной армии при несущественной поддержке турецких вооруженных сил.



В общем, Анкара добилась своего, но, похоже, на этом она не собирается останавливаться. Еще до того, как турецкие солдаты пересекли сирийскую границу, Эрдоган заявлял о необходимости изгнать Отряды народной самообороны из Манбиджа, который находится восточнее Африна. По его словам, ничто не может помешать Турции сделать это, даже присутствующие там американские военные. Им он посоветовал покинуть территорию будущей операции, в противном случае, за их безопасность никто не ручается.



Но пока до Манбиджа турецкие военные не дошли, тем не менее, никакого спада военной активности в Алеппо почему-то нет. Турки настолько увлеклись своей войной, что теперь их жертвами в больших количествах становятся солдаты Сирийской арабской армии. Среди правительственных сил уже насчитывается более сотни павших от турецких бомб и пуль (это если считать только тех, кто погиб после начала операции "Оливковая ветвь" - авт.). И по всей видимости, жертв будет становиться все больше и больше. Но это не значит, что Дамаск на все закрывает глаза. Нет, сирийцы отвечают, периодически пуская в сторону турок и их союзников ракеты.



До недавнего времени зона обстрела ограничивалась теми территориями, где развивалась операция "Оливковая ветвь", но на днях что-то пошло не так, во всяком случае, вряд ли кто-то мог ожидать такого ответа со стороны Дамаска. Дело в том, что на территории Турции взорвалась ракета, выпущенная со стороны Сирии. Приземлилась она в районе Яйладагы, что в провинции Хатай. О жертвах точно неизвестно, но, по всей видимости, их нет.



Турецкие журналисты и военные уверены, что ракета выпущена из зоны контроля Сирийской арабской армии, а именно из сирийской провинции Латакия, более того, есть предположения, что место запуска располагается где-то в районе российской военной авиабазы Хмеймим. Так же весьма интересен тот факт, что ракета была как раз российского происхождения, хотя, наверное, будет правильнее сказать, советского. Речь о ракетном комплексе "Точка" (данных о модификации нет - авт.). Несмотря на то, что обошлось без жертв, этот инцидент очень обеспокоил турецкую сторону. Возникло много вопросов. Главный из них - как связана Россия с этим запуском?



Об этом мы поговорили с турецким военным экспертом Керамом Йылдырымом.



"СП": - Кто мог произвести подобную атаку?



- Если бы эта ракета оказалась в каком-нибудь другом районе, то не было бы никаких сомнений, что это сделали курдские террористические группы. Но после того, как Африн был освобожден, у них нет возможности атаковать такие отдаленные районы. У них нет такого оружия. Поэтому ситуация сильно запутана. Есть две версии, которые можно рассматривать. Одна из них наиболее подходящая. После того, как сирийский режим дал согласие на сотрудничество с YPG (аббревиатура Отрядов народной самообороны с курманджи - авт.), турецкая армия была вынуждена вести боевые действия против Сирийской арабской армии. Известны несколько случаев, когда в боях вместе с YPG участвовали именно правительственные солдаты, а не просто добровольческие формирования. Многие из них погибли, и это повлекло за собой множество неверных действий со стороны режима. Было много артиллерийских обстрелов позиций турецкой армии. Это неправильно. Действия Турции не направлены против Башара Асада или против самой Сирии. Турция не собирается забирать себе часть Сирии, эти территории отданы таким же сирийцам, они их контролируют, потому что это их земля. После того, как YPG изгнали многих сирийцев из их домов, они наконец могут вернуться и продолжить жить на своей земле. Но военные Асада зачем-то стали защищать террористов, разрушающих Сирию. И это продолжается до сих пор.



"СП": - То есть ракету в сторону Турции отправили правительственные силы?



- Такая вероятность высока. Это могли быть правительственные формирования или их союзники. В пользу этого говорит много аргументов. Я уже упомянул, что небольшие силы сирийской армии регулярно атакуют турецкую армию. Возможно, это случайность, все предстоит выяснить. Но пока все в Турции думают, что это сделали люди Башара Асада.



"СП": - А какая вторая версия?



- Вторая версия сложнее и менее правдоподобная. Но я думаю, что так могло случиться. Очень подозрительно то обстоятельство, что ракета из России. Все знают, что Сирия располагает некоторым количество этих ракетных комплексов. То есть никто не усомнится, что это сделали правительственные войска. Но это слишком очевидно. Для Асада очень опасно так действовать. Такие ситуации могут привести к конфликту Турции с Россией, чего никто не хочет, но если это произойдет, то русские будут очень злы на Асада. Так что очень странно, зачем это было сделано. Высока вероятность, что это обман. Сирийское оружие в ходе войны частично было разделено между режимом, террористами и оппозицией. Возможно, ракетные комплексы оказались у какой-нибудь группы в Идлибе. Из Идлиба можно легко поразить эту территорию. Так что это может быть провокация в попытке нанести ущерб отношениям России и Турции.



"СП": - В Идлибе много протурецких группировок. Зачем им идти на такой шаг?



- Там есть еще и террористы и те, кто настроены проамерикански, а США уже несколько раз демонстрировали свое желание не допустить союз России и Турции в Сирии. США могли спровоцировать это действие со стороны оппозиции. Но это одна из версий. В этой истории может быть много участников. И пока надо разобраться.



Заур Караев

21 марта 18 Источник - svpressa.ru

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