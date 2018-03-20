Казахстанский БТА-банк К.Ракишева пытается реанимировать свои Московские проекты

18:36 21.03.2018 БТА добрался до Поклонной горы



Казахстанский банк вернул проекты экс-владельца

20.03.2018



Казахстанский БТА-банк, принадлежащий сейчас Кенесу Ракишеву, объединил девелоперские активы компании в Москве: две площадки в районе Поклонной горы и проект на Павелецкой площади отошли дочерней структуре - компании "Лэджи". Реализация всех проектов обойдется в $700 млн.



ООО "Лэджи", которое входит в группу "БТА-банк" Кенеса Ракишева, завершило консолидацию московских девелоперских проектов, которые начинал реализовывать еще предыдущий собственник банка Мухтар Аблязов. Об этом нынешний собственник БТА рассказал "Ъ". По его словам, БТА очистил активы, завершив судебные разбирательства или договорившись с кредиторами. Так, восстановить права на бизнес-центр "1812" на Поклонной улице удалось, выкупив права требований у Агентства по страхованию вкладов за 1,26 млрд руб. Похожая схема была применена при возврате проекта строительства океанариума на улице Братьев Фонченко: одна из структур БТА-банка получила требования кредитора к инвестору океанариума - ООО "Марин гарденс", таким образом замкнув на себя самые крупные долги на общую сумму 8,5 млрд руб. В портфеле у "Лэджи" еще один крупный недострой в Москве - торгцентр "Матрешка молл" (73 тыс. кв. м) на площади Павелецкого вокзала.



"Вместо бизнес-центра на Поклонной улице планируется построить многофункциональный комплекс общей площадью 100 тыс. кв. м, в составе которого будут офисы, гостиница, апартаменты и торгцентр,- говорит господин Ракишев.- На улице Братьев Фонченко планируется строительство премиального жилого комплекса и небольшого торгового центра с аквариумом общей площадью 120 тыс. кв. м". Площадь будущих объектов на Поклонной улице незначительно изменилась относительно первоначального варианта застройки: до кризиса 2008 года здесь планировалось построить 98 тыс. кв. м. Комплекс с океанариумом мог быть 180 тыс. кв. м, но был уменьшен. В Москомстройинвесте сообщили "Ъ", что этот проект одобрен градостроительно-земельной комиссией с учетом необходимой социальной нагрузки при строительстве жилья - детским садом и школой. "Океанариум тоже должен быть построен, его площадь определится на этапе проектирования",- подчеркнули в Москомстройинвесте. По оценкам Кенеса Ракишева, объем инвестиций в реализацию всех трех проектов составит около $700 млн (40,2 млрд руб. по курсу ЦБ).



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Обе площадки на Поклонной горе могут стать инвестиционно успешными проектами, считают опрошенные "Ъ" эксперты. "Объединение бизнес-центра и гостиницы дает хороший синергетический эффект",- рассуждает руководитель гостиничного направления CBRE Татьяна Белова. По ее словам, это удачная локация для гостиницы - рядом "Москва-Сити", станции метро и Московского центрального кольца. По оценке эксперта, объем инвестиций в строительство гостиницы может варьироваться в пределах $90–110 тыс. на номер (5,1–6,3 млн по курсу ЦБ). Торговая часть может обойтись в 30–60 тыс. руб. за 1 кв. м в зависимости от строительных материалов и объемов застройки, оценили в CBRE.



Потенциал жилой застройки на улице Братьев Фонченко ограничивает железная дорога. "Она проходит рядом с участком и может создавать негативный фон для реализации проекта",- говорит руководитель департамента аналитики и консалтинга "Бест-Новострой" Сергей Лобжанидзе. Он оценивает инвестиции в строительство в 11,4–15,3 млрд руб. в зависимости от того, как новый собственник поступит с существующими на участке постройками (возведено 16,2 тыс. кв. м океанариума). Эксперт считает, что выручка от продаж площадей может составлять 15,8–18,9 млрд руб.



Екатерина Геращенко



Газета "Коммерсантъ" №46 от 20.03.2018, стр. 9 Источник - kommersant.ru

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