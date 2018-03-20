 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Буров бьют! Черные дни для белого меньшинства в ЮАР, - И.Титов
15:11 21.03.2018

Буров бьют!
Черные дни для белого меньшинства в ЮАР

Илья Титов

Кратчайшее расстояние между Россией и Южной Африкой составляет примерно семь с половиной тысяч километров. Нас разделяют воды Черного и Средиземного морей, засушливые равнины Магриба, пески Сахары, прерии Центральной Африки и леса Конго. Тем не менее, происходящее там стало близко и доступно настолько, что кажется, будто события эти имеют место на соседней улице. Причиной тому современные технологии, сближающие нас с незнакомцами на другом конце света и отдаляющие нас от родных и близких друзей.

В начале 1990-х годов, параллельно краху СССР, сотрясшему Евразию, в ЮАР пал режим апартеида, с которым боролся весь "цивилизованный" мир. После этого в страну хлынули миллионы нелегалов из Анголы, Мозамбика, Судана и Зимбабве, находящейся в состоянии перманентного экономического краха с конца 1990-х. В самой Зимбабве в качестве пути выхода из кризиса, а также в порядке обогащения приближенных президента Мугабе была предложена радикальная мера – насильно изымать землю у белых фермеров, чьи хозяйства составляли основу экономики африканской страны. Изъятия сопровождались грабежами и убийствами, на которые государство закрывало глаза. Несложно догадаться, какой эффект это оказало на богатство и без того нищей Зимбабве. Пару лет назад Мугабе призвал белых фермеров возвращаться в Зимбабве и пообещал вернуть им отнятую землю, но те почему-то не ответили на это предложение энтузиазмом. Многие из них еще в 1990-х годах бежали в ЮАР, где государственная политика хоть и была далека от идеала, все же не потворствовала истреблению и массовому грабежу белых. Так продолжалось до недавнего времени. Причины, вызвавшие текущие события, до конца не ясны, однако действительность такова, что по мнению властей ЮАР, в стране, тонущей в преступности, ВИЧ, бедности и безработице, нет проблем значительней, чем слишком большая концентрация сельскохозяйственных предприятий в руках белых. Еще осенью участившиеся убийства представителей белого меньшинства стали причиной ряда акций протеста по всей стране. Участники этих акций оперировали статистикой, согласно которой белый фермер имеет в три раза больше шансов быть убитым, чем полицейский. Интересна в данном случае не сама тенденция, а реакция на ее проявления. Государство, как и подавляющее большинство крупных СМИ по всему миру, уделило внимание самим протестам, совершенно проигнорировав их посыл. Уделившие же внимание посылу западные медиа, состоящие в основном из людей, которым с детства вдалбливали в голову истории о злых белых колониалистах, описали убийства по всей стране как завершающий этап процесса деколонизации и еще один шаг к построению успешной Южной Африки без участия белых. Те же организации, газеты и даже люди, что так громко отстаивали права населения бантустанов в борьбе с кровавым режимом апартеида, молча и не без одобрения наблюдают за массовым убийством, осуществляемым в рамках государственной политики.

Слово "бур" в контексте ЮАР имеет два значения. Первое, принятое по всему миру, относится к этнической группе потомков голландцев – африканеров. Второе же, специфически южноафриканское, значение относится к роду занятий этих самых африканеров – фермерству. С 2011 года в рядах правящего в ЮАР Национального Африканского Конгресса набирает все большую популярность песня времен апартеида – "Убей бура". Несмотря на неоднократное осуждение этой песни государственными органами, члены партии продолжают исполнять ее как во время заседаний, так и в ходе встреч с избирателями. Руководство другой партии, EFF, леворадикальные "Борцы за экономическую свободу", выдвинувшие законопроект об изъятии земель у белых фермеров без какой-либо компенсации, вообще не стесняются намерений сделать из и без того не самой процветающей ЮАР вторую Зимбабве. Новый президент, Сирил Рамафоса, занявший место ушедшего в отставку в середине февраля Джейкоба Зумы, многоженца и коррупционера, был раньше вице-президентом, тщетно пытавшимся расшевелить угасшие из-за пассивности Зумы общественные процессы. Как только вся полнота президентской власти оказалась сконцентрирована в руках Рамафосы, начало полномасштабной резни было лишь вопросом времени. Оперативно принятый закон, отменявший компенсации за изъятие земель, послужил сигналом фермерам по всей стране о том, что пора переезжать. Тем не менее, в таком деле, как фермерское хозяйство, человек тесно привязан к своей земле, а стало быть, переезд, тем более, такой спешный, сопряжен с огромными трудностями и риском. Однако зачастую оставаться – куда больший риск.

С начала марта по сети гуляет фотография, на которой изображен фермер Робби – побитый, порезанный, но живой. Недавно на его ферму в 2 часа ночи ворвались четверо убийц. Ответом на вторжение стали квалифицированные действия фермера – один из непрошенных гостей остался лежать со сломанной шеей, а второй был застрелен из собственного оружия. Двое оставшихся, услышав запоздалый зов разума, поспешно ретировались. Учитывая вялую реакцию на громкий случай, а также ряд подобных ситуаций, произошедших за последние полгода, можно сделать вывод о том, что ограбления и убийства фермеров – явление в высшей степени обыденное и чаще всего внезапные вторжения заканчиваются совсем не торжеством умелого хозяина.

Все больше случаев вроде произошедшего несколько лет назад страшного убийства семьи Подгьетер, чьего двухлетнего ребенка утопили в крови его собственных родителей, замучанных пытками до смерти. Случай этот выбивается из большинства подобных не первобытной жестокостью, но тем, что подонки, совершившие это, предстали перед судом и должны будут отбывать наказание до конца своих жизней.

Катастрофа масштаба целой нации, столь же форсируемая, сколь и тщательно замалчиваемая, с каждым днем все больше набирает обороты. Тем не менее, даже несмотря на тотальное игнорирование темы в мировых СМИ, внезапная надежда на помощь пришла откуда не ждали. МИД Австралии объявил об упрощении процедуры получения иммиграционной визы для южноафриканских фермеров. Несмотря на то, что в инициативе нигде не упоминалась ни национальность субъектов этой меры, ни, тем более, цвет их кожи, подтекст моментально стал очевиден и парламент ЮАР обвинил авторов затеи в расизме и призвал не лезть в дела суверенного государства. Остается только надеяться на то, что австралийцы, известные жесткой позицией в вопросах иммиграции, не пойдут на попятную и не примут требования правительства, потворствующего истреблению собственных граждан.

Южная Африка, со своим постоянным нахождением на грани коллапса и суицидальными порывами пересечь эту грань, а также с ее ужасающим неравенством, где дома местных богачей и роскошные стадионы, построенные к футбольному мундиалю, соседствуют с грязными трущобами, преподает всему миру важный урок. Бандитское меньшинство нельзя терпеть и игнорировать, ведь как только это меньшинство станет большинством, они не станут терпеть и игнорировать остальных. Разговоры о недавнем апартеиде и давней колонизации – туман, призванный затмить тот факт, что в авангарде движения за перераспределение благ в ЮАР, как и во главе многих влиятельных сегодня движений, стоят бешеные безумцы и кровожадные бандиты.

Источник - Завтра
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