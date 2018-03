Красота страшная сила - 5 самых известных топ-моделей из Узбекистана

15:07 21.03.2018 В регион, похоже, окончательно пришла весна. Женщины стали чуточку красивее, чем обычно. "Открытая Азия онлайн" решила, что сейчас – самое подходящее настроение, чтобы рассказывать о красоте и нежности. И представляет материал о самых знаменитых моделях из… Узбекистана. Да, из Узбекистана. Считается, что это довольно консервативная страна. Но на самом деле здесь тоже есть модельный бизнес. Кроме того, республика регулярно "поставляет" красавиц и на международные конкурсы…



Ирина Шарипова: просто гуляла с подругами (фото)



Ирина Шарипова, пожалуй, - самая успешная и знаменитая модель родом из Узбекистана. Сегодня, глядя на эту красавицу, которая блистает на модных мировых показах, трудно поверить, что выросла она в маленькой Бухаре. У Ирины было тяжелое детство – отца она совсем не знала, да и рядом с мамой жила только до семи лет.



После этого девочку на воспитание забрала бабушка – в Татарстан. Несмотря на все испытания, которые выпали ей в детстве, Ирина росла целеустремленной. Всегда улыбчивая, выносливая, она шла наперекор тяготам судьбы и верила в лучшее. Еще будучи школьницей, она всегда с замиранием сердца следила за конкурсами красоты, которые показывали по телевизору, но рискнуть не решалась, да и впереди было много хлопот – окончание школы, поступление в университет на специальность "художник-модельер"...



В модельный бизнес Ирину привел случай. Когда она гуляла с подругами по торговому центру, ее приметил один из организаторов конкурса "Мисс Татарстан" и предложил попробовать себя на подиуме. В итоге Ирина не только стала участницей, но и завоевала корону.



Сегодня на ее счету - участие во многих конкурсах: "Мисс Татарстан-2010", "Первая вице-мисс Россия-2010" и даже "Мисс мира-2010", где Ирина попала в топ лучших участниц. После участия в мировом дефиле на Ирину посыпались предложения от самых именитых дизайнеров: она сотрудничала с Giorgio Armani, John Galliano, Dolce & Gabbana, стала одной из ведущих моделей на показе дома Chanel. А в 2014 году приняла участие в шоу бренда Victoria"s Secret вместе с Адрианой Лимой, Алессандрой Амбросио и другими мировыми знаменитостями.



Зара Кинг: красота – способ рассказать о проблемах



В 2015 году на Мальте состоялся финал одного из самых зрелищных конкурсов мира – "World Bikini Model-2015". За титул самой спортивной девушки боролись 32 конкурсантки со всех уголков земного шара. Узбекистан представляла Зара.



Настоящее имя девушки – Зарина. Родилась она в Бухаре, в консервативной восточной семье. В то время, как родители ее сверстниц мечтали поудачнее выдать их замуж, в семье Зарины большое внимание уделяли образованию и спорту. Оно и неудивительно, ведь все их родственники были врачами, учителями и спортсменами.



Сегодня девушка с благодарностью вспоминает все то, что вложили в нее родители: любовь к искусству от ласковой матери и "гладиаторская подготовка" от выносливого отца.



Трудно было представить, что после окончания бизнес-школы во Флориде девушка решилась на участие в конкурсах красоты, но, как утверждает Зарина, для нее это – прежде всего отличная возможность широко представлять интересы волонтерской организации, с которой она сотрудничает, и распространять информацию о многих важных проблемах.



Стоит отметить, что на счету девушки уже немало побед. А на вопрос, кто же становится королевами красоты, девушка без сомнения отвечает: "По своему опыту могу сказать, что все страны делегируют действительно самых красивых и талантливых девушек, но члены жюри выбирают человека, у которого есть какой-то посыл обществу".



Сейчас девушка живет в Москве. Кроме блестящих внешних данных, Зара имеет спортивный разряд в спринте. Она заявила, что победу в "World Bikini Model" посвятила родному Узбекистану.



Дарья Масальская: в традиционном наряде на Олимпиаду-2018



Сегодня Дарья Масальская – манекенщица, телеведущая, дизайнер одежды и руководитель модельного агентства Parade Allez. Первые шаги в этом бизнесе начала делать еще в 2004 году. Тогда она была выбрана на кастинге в телепроект и попробовала себя в качестве ведущей.



В 2008-м Дарью пригласил один из узбекских телеканалов уже в качестве ведущей и стилиста. Она проработала там пять лет и хорошо освоила работу в эфире.



На счету Дарьи множество побед в различных конкурсах, не так давно она стала финалисткой "Face of Central Asia" (Казахстан, Алматы) и "Face of Asia-2016" (Южная Корея, Сеул и Сувон).



После чего девушке предложили стать официальным представителем этого конкурса в Узбекистане. А буквально пару недель назад Дарья вернулась из Кореи, где была участницей показа традиционных нарядов Азии в городах Гванжу и Пхенчхане на Зимних Олимпийских Играх-2018.



В начале 2017 года она решила попробовать себя в качестве руководителя модельного агентства, а уже в сентябре открыла собственное. Сегодня Дарья проводит мастер-классы для начинающих моделей любого типажа и возраста.



Рахима Ганиева: попала на "Мисс мира" не как все



Про эту восточную красавицу все узнали в 2013 году, когда на топовом конкурсе "Мисс мира" впервые прозвучало имя участницы из Узбекистана. Тогда там дебютировали 5 стран: Гвинея, Камерун, Гвинея-Бисау, Косово и Узбекистан. При этом вокруг участницы из Узбекистана разгорелся настоящий скандал.



Как известно, на конкурсы мирового масштаба отправляются те девушки, которые становятся победительницами национальных "чемпионатов красоты" у себя на родине. Однако учитывая тот факт, что "Мисс Узбекистан" проводили лишь однажды, в 2007 году, попасть традиционным способом в международный финал Рахима никак не могла.



Пока СМИ гадали, каким же образом девушка там оказалась, выяснилось, что представители "Мисс мира" связались с директором одного из модельных агентств республики и попросили провести кастинг – чтобы среди участниц мирового конкурса появилась и узбекская модель.



Несмотря на то, что главного титула Рахима не завоевала, Узбекистан она представила очень достойно. Девушка также рассказала, что в свободное от показов время она предпочитает слушать музыку, играет на фортепиано и занимается теннисом. Рахима Ганиева - выпускница Университета мировой экономики и дипломатии в Ташкенте, планирует стать юристом.



Саера Сагиндикова: с чувством юмора все в порядке



Умница, выпускница Ташкентского экономического университета Саера Сагиндикова была названа самой красивой девушкой страны в 2007 году. Тогда в Ташкенте прошел первый и пока единственный конкурс красоты "Miss Model of the World – Uzbekistan", в котором приняли участие 23 девушки – представительницы модельных агентств республики.



Саера одержала в нем безоговорочную победу не только из-за блестящих внешних данных, но и из-за отличного чувства юмора и эрудиции.



На нее тут же посыпались предложения от рекламодателей, и, казалось бы, карьера пошла вверх. Вскоре Саера завоевала титул "Model of the World – Asia 2007", став практически первой топ-моделью в истории модельного бизнеса Узбекистана.



А несколько месяцев спустя из штаб-квартиры оргкомитета Model of the World девушке пришло предложение стать официальным представителем этого конкурса в республике. И несмотря на то, что конкурс в Узбекистане не получил развития, Саера успешно продолжила модельную карьеру в родной стране. Источник - CA-NEWS

