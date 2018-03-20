 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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24 медали! Даже ослабленная сборная России едва не выиграла Паралимпиаду
15:05 21.03.2018

Паралимпиада: русским понадобилось девять дней, чтобы потрясти мир

В Пхенчхане завершились Паралимпийские игры. Наша сборная, состоявшая из тридцати атлетов, завоевала 24 медали, из них 8 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых. За первую неделю Игр у тридцати отечественных спортсменов взяли 42 допинг-пробы. Все они были чистыми.

Когда отправляли этих ребят на Паралимпийские игры в Корее, планов не строили. Практически на две трети команда была ослаблена. В Пхенчхан не пригласили основных добытчиков медалей - мужчин-лыжников и биатлонистов. Девочкам была одна установка - сделать все, что сможешь.

Они и смогли вытащить, пролетев победным ветром. Аж на второе место, которого никто не ждал. Это мы сейчас тут восхищаемся. А Международный паралимпийский комитет никакого уважения к русским не проявляет - приехали сюда нейтральными, нейтральными и уедете. Будь вы хоть сто раз паралимпийскими чемпионами.

И шли Екатерина Румянцева, трехкратная паралимпийская чемпионка, Михалина Лысова, семикратная паралимпийская чемпионка, и другие многократные паралимпийские чемпионы и их тренеры на церемонии закрытия под флагом МПК.

- А как вы думаете, - задал вопрос вице-президент Паралимпийского комитета России, профессор Сергей Евсеев, - зачем говорят о государственной системе допинга? У нас государственной системы допинга не было. Были отдельные зарвавшиеся специалисты, которых упустили. Но государственной системы допинга никогда не было.

А вот государственная система подготовки команд была. И вот наш результат - самое яркое свидетельство эффективности такой подготовки. Паралимпийцев подключили к этой системе после Турина, в 2006 году. И уже в Ванкувере все увидели первые результаты такой подготовки. Рост результатов был постоянным, и с этим мы подошли к Пхенчхану.

А вот то, что показали наши ребята здесь, - это фантастика! Других слов нет - это фантастика! И это признак того, как работает наша система подготовки. Посмотрите, ребята поехали в очень урезанном составе, под психологическим гнетом, и стали вторыми!

Конечно, за второе место пришлось очень бороться, нас могли обойти канадцы, если бы они не проиграли США в следж-хоккее. Но ребята завоевали второе место вопреки всему!

А знаете, почему нам устроили этот скандал? В спорте бывают разные методы конкуренции. Выбить сильного соперника - один из них. Поэтому надо было провозгласить нашу систему подготовки, которую полностью обеспечивает государство - и с научно-методической точки зрения, и с медицинской, допинговой. Задача была уничтожить нас как спортивную державу. И наши спортсмены доказали - нет и не было допинга в России. Вот они - чистые, побеждают всех.

Итак, Игры в Пхенчхане завершены. Эстафету принял Пекин. А эстафета паралимпийцев России никогда не заканчивается. Берет Катя Румянцева пример с Романа Петушкова, даже его имя на шапочке написала, и бежит-бежит-бежит эстафета побед. Побед чистых, искренних, непрерывных.

Восстановительный цикл, тренировочный, подготовительный, соревнования. А на каких соревнованиях проигрывали наши паралимпийцы? Теперь уже никто и не вспомнит.

Калугина Наталья

Источник - Русская весна
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1521633900
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