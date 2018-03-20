Пес попутал. Почему и как Кыргызстан из "островка демократии" превращается в "остров невезения"

09:40 21.03.2018 Когда-то на заре суверенизации первый президент Аскар Акаев назвал Кыргызстан "островком демократии", несколько озадачив тем самым своих соседей, но сильно польстив самому себе и своему народу. Но так уж получилось, что пока соседи строили экономику, Кыргызстан строил демократию. Вот и получилось весьма интересное образование. Ученые затрудняются дать развернутое объяснение этому феномену, журналисты уже не решаются, а политики просто не могут. Ну как и чем объяснить, что при всем богатстве и уникальности страна продолжает испытывать серьезные затруднения?



Вот даже статуи на центральной площади поменяли, а улучшения как-то не видно. Думали, что это наследие коммунистической эпохи не дает развиваться и убрали статую вождя мирового пролетариата на старую площадь, а на постамент водрузили статую Свободы, которая простояла почти 12 лет. Но после двух революций было решено со Свободой кончать и это произведение, созданное Тургунбаем Садыковым в 1999 году в ознаменование 8-й годовщины независимости Киргизии, было ликвидировано. Мол, монумент не соответствует историческим корням и является символом проклятья: женщина, которая держит в руках тундук, означает, что в роду не осталось ни одного мужчины. Так как тундук юрты для турко-монгольских народов является святыней, и только мужчины имеют право поднимать его. Нынче на этом месте воздвигли монумент Манасу Великодушному.



Кыргызстан обладает не только уникальной природой и богатством недр, но еще более удивительным человеческим потенциалом, богатым на фантазии. В этом человеческом материале переплелись непредсказуемая современность с отголосками далекого прошлого, революционные новации с милым сердцу патриархальным укладом жизни. Европейцам, да и представителям восточных культур порой нелегко понять скрытые мотивы тех или иных нововведений и инициатив. А недопонимание всегда чревато недоразумениями и конфликтами.



Пес попутал



Отношение к животным у разных народов бывает диаметрально противоположным. Если европейцы любят собачек и кошечек, то у кочевых народов отношение к этим животным чисто прагматическое, не допускающее сантиментов. Не будем впадать в крайности и комментировать традиционную корейскую кухню, в которой любовь к собачкам содержит откровенно гастрономический аспект. В Кыргызстане, к слову, с пониманием относятся к чужим национальным традициям и проявляют завидную толерантность к корейской кухне. Но общественность страны была не на шутку взволнована, когда несколько лет назад разнеслась весть о том, что в бишкекских ресторанах якобы под видом конины подавали блюда из ослятины. Вот и собаку здесь никогда не назовут "меньшим братом", а то и вовсе сочтут такое панибратство за оскорбление. Многие в республиках Средней Азии вообще считают собаку грязным животным со всеми вытекающими последствиями. При этом кыргызы гордятся своим тайганом – очень своеобразной породой борзых собак, которых почти не нужно дрессировать и даже кормить. Тайганы сами находят пропитание в горах и становятся незаменимыми помощниками охотников в этих сложных условиях. Но этот пример скорее исключение.



В канун нового года в Кыргызстане разразился скандал, связанный с, казалось бы, безобидным конкурсом собак (в преддверии Года собаки по восточному календарю в Бишкеке 22 декабря прошел модный показ собак в новогодних костюмах Dog’s fashion show.), на котором одна девушка, из самых лучших побуждений пожелавшая продемонстрировать свою любовь к Кыргызстану и кыргызской культуре, нарядила свою собачку в стилизованный костюм и шапочку, похожую на кыргызский Ак-Калпак (головной убор из белого войлока, исторически считающийся национальной визитной карточкой кыргызов). Фотографии этой собачки попали в сеть, и вроде ничего не предвещало такой бури, какая разразилась в комментариях, а позже выплеснулась даже в стены республиканского парламента. Сразу несколько депутатов парламента потребовали наказать владелицу собаки, надевшую на животное ак-калпак. Об этом заявили на заседании Жогорку Кенеша Тазабек Икрамов, Абтандил Кулбараков, Улугбек Ормонов и Рыскелди Момбеков. Хозяйку собачки требовали судить за оскорбление чести и достоинства кыргызского народа! Депутат Рыскелди Момбеков выразил свое возмущение, по-своему трактуя такой вопиющий факт: "Мы надели на собаку наш символ. То есть сделали собаку кыргызом, а кыргыза - собакой. Когда же кыргызы, которые переживают за ворон, будут переживать за свою гордость? Почему ГКНБ молчит, а Генпрокуратура не может дать оценку? Это сегодня самый важный вопрос. Гордость республики должна защищать прокуратура и ГКНБ. "Занозу" (интернет-портал) и других журналистов мы оштрафовали на миллионы сомов за то, что они оскорбили президента. А почему мы не можем свою гордость защитить? Завтра на свинью наденут калпак, а флаг сделают подстилкой для кошек!".



Общественность и депутаты требовали возбудить уголовное дело. Но слава Аллаху, среди правоохранителей нашлись здравомыслящие люди, которые не нашли в действиях девушки и ее собачки криминала. А то ведь даже страшно представить, во что могла перерасти эта антисобачья кампания.



К примеру, в традицию любые неосторожные высказывания журналистов строго наказывать, о чем говорил депутат. Не социально-экономические проблемы современного Кыргызстана, а именно сохранение чести и достоинства является самым важным вопросом. Честь и достоинство первых лиц страны суды оценивают очень высоко.



В Кыргызстане и при прежних президентах с журналистами обходились очень сурово. Можно было даже поплатиться жизнью за принципиальность или неосторожность. Так, во времена президентства Курманбека Бакиева был убит редактор "Комсомольской правды" в Кыргызстане" Геннадий Павлюк. Так что нынешним оппонирующим власти журналистам и правозащитникам еще очень повезло: генеральный прокурор Индира Джолдубаева подала в апреле прошлого года иск к правозащитнице Чолпон Джакуповой, журналистам Нарыну Айыпу и Дине Масловой, потребовав взыскать в пользу президента Алмазбека Атамбаева 12 миллионов сомов. Кто бы сомневался, что суд примет правильное решение? Вопрос теперь в другом: как исполнить решение суда, если с ответчиков взять нечего? Разве что заставить их продать свои внутренние органы, но до этого еще не додумались…



Конечно, как утверждают в высоких кабинетах, эти наказания журналистов не имеют никакого отношения к свободе слова. Критике всегда очень рады, но она должна быть конструктивной и объективной. А лучше ее вообще не должно быть. Договорились до того, что это не чиновники подрывают авторитет страны своими неправомерными действиями, а журналисты, которые пишут о коррупции и прочих негативных вещах. Теперь каждый журналист сто раз подумает, стоит ли писать о негативных явлениях современной жизни в стране, если любое высказывание можно истолковать как угодно!? Вон экс-кандидата в президенты Омурбека Бабанова за использование фразеологизма "встать с колен", что можно толковать очень широко, который он употребил на митинге, обращаясь к узбекской диаспоре, соответствующие службы признали как призыв к противозаконным действиям…



По одежке встречают…



Об этом в Кыргызстане хорошо знают, а потому внешнему облику своих чиновников придают большое значение. Уже не первый год с переменным успехом идет полемика в стенах парламента о том, что необходимо разработать и законодательно закрепить национальный колорит в костюме чиновников, представляющих Кыргызстан. Еще в 2015 году при обсуждении поправок в Закон КР "О государственном протоколе" депутат парламента Дамира Ниязалиева выразила мнение, что участники официальных мероприятий должны носить одежду, содержащую национальные элементы: "Сначала предлагалось полностью ввести одежду в национальном стиле. Но потом, после встречи с дизайнерами, решено просто предусмотреть некоторые элементы. Мы должны с гордостью показывать свою культуру, национальный колорит".



Идея многим понравилась, но были и противники околпачивания даже уважаемых людей. Депутат парламента КР Кожобек Рыспаев предложил не раздаривать ак-калпаки всем подряд. По его словам, на многих мероприятиях "и русским, и узбекам" дарят кыргызский головной убор. "В результате кто-то в них ходит в баню, а кто-то копает огород", - резюмировал нардеп. И в этом есть большая доля правды: этот головной убор прекрасно защищает голову в жару, и весьма удобен в бане, в поле, на даче. Только что в этом-то предосудительного?



И вот совсем недавно, после истории с собакой в ак-калпаке, член фракции "Республика - Ата Журт" Экмат Байбакпаев выступил с инициативой придать национальному головному убору кыргызов ак-калпаку статус культурного символа. Автор инициативы предлагает обязать президента, торага Жогорку Кенеша, вице-спикеров, депутатов, премьер-министра, глав министерств, а также членов официальных делегаций носить ак-калпак во время официальных приемов, визитов на всех уровнях в зарубежные страны. "В целях популяризации и сохранения традиций и культурного фонда кыргызского народа", - отметил Экмат Байбакпаев. Получит ли на сей раз эта идея законодательное закрепление?



Конечно, никто не против популяризации и сохранения традиций кыргызского народа, но как далеко могут зайти эти инициативы? Тем более в стране, где проживают представители порядка ста этносов! А у каждого народа есть свои традиции и национальные костюмы, которыми их представители дорожат ничуть не меньше титульного этноса. Скорее всего депутаты парламента все-таки предпочтут привычный деловой стиль светского костюма.



Борьба за сохранение и развитие лучших национальный традиций может принимать самые неожиданные формы. Так депутат Кожобек Рыспаев на заседании парламента при обсуждении поправок в Закон "О рекламе" возмутился, что в Кыргызстане выпускается коньяк с именами героев народного эпоса и потребовал остановить производство марочного коньяка "Манас", "Семетей", "Сейтек" и запретить их продажу. "Это глумление над эпосом. Эта трилогия - национальное наследие. А у нас спиртное названо в честь Манаса", - заявил депутат. Чиновники ответили, что это просто бренд и никакого оскорбления национального достояния нет. Коньяк "Манас" выпускается на протяжении последних десяти лет. Компания "Кыргыз Коньягы" правопреемница Шампанвинкомбината, который ранее имел коньячное производство. Компания также выпускает коньяки под названиями "Манас-1000", "Кыргызстан", КВВК "Манас", "Бишкек", "Энесай", "Эпос" и другие.



Инициатива по спиртным напиткам совсем не кажется странной, если вспомнить, как в Кыргызстане совсем недавно захоронили мумию, хранившуюся с 1970 года в Государственном историческом музее. Мумию молодой женщины обнаружили ленинградские археологи в ходе раскопок в местности Карамык Баткенской области в 1956 году. Исследователи считают, что находка датируется I-V веком нашей эры. Министр культуры Туголбай Казаков так прокомментировал это решение: "Мы - мусульмане, и, согласно нашему шариату, нельзя умершего человека хранить долго, и надо мумию захоронить".



15 октября 2017 года на встрече с журналистами экс-президент страны Алмазбек Атамбаев заявил, что захоронение мумии из исторического музея было ошибкой.



"Я считаю, что это большая ошибка. К сожалению, я узнал это из Интернета, когда был в машине, в дороге. Очень сильно расстроился. Это неправильно. Будут те, кого привлекут к ответственности за это. Конечно, не стоит уже выкапывать ее обратно. Нельзя было упускать такую возможность и стоило использовать такую находку в научных целях. Ведь другие страны не могут найти такое. Надо будет - похоронили бы позже, пришло бы время хоронить экспонат после его исследования".



Министра культуры отправили в отставку. Мумию откапывать не стали…



В Кыргызстане бытие определяет сознание!



Этот марксистский постулат здесь срабатывает на все 100 процентов. Кыргызские парламентарии и общественность очень скрупулезно обсуждают гуманитарные проблемы. Некоторые аналитики даже выявили закономерность: чем сложнее положение в экономике страны и социальной сфере, тем активнее идет полемика на всех уровнях по самому широкому спектру языковых, национальных, культурных и прочих вопросов. С позиций политических технологий это вполне грамотный ход, который позволяет успокоить общество в тех сферах, которые не поддаются корректировке (экономика, социальный блок) и перенести центр тяжести обсуждений на те сферы, которые более понятны широким народным массам и где принятие решений может дать скорый эффект, или видимость эффекта. К примеру, чем и как объяснить отсутствие ощутимого прогресса в повышении ВВП на душу населения за последние годы? Но обществу надо же подкинуть тему для обсуждения более интересную, чем рост доходов населения. И такая тема тут же появляется: общество вдруг обеспокоено проблемой многоженства! Журналист Назира Бегим обратилась к президенту страны Сооронбаю Жээнбекову с просьбой разрешить в Кыргызстане многоженство. Об этом она написала на своей странице в Facebook. По ее мнению, многоженство решит многие проблемы общества, в том числе моральную деградацию и проституцию. По мнению Назиры Бегим, только таким образом мы сохраним институт семьи.



"Статья 153 Уголовного кодекса КР не работает. В обществе много примеров, когда мужчины в мире и согласии одновременно живут с несколькими женщинами. Я не вижу здесь никакого преступления. Почему нельзя состоятельному мужчине завести несколько семьей? Токол - это наша традиция, от них рождались кыргызские баатыры. Мы только так можем спасти кыргызских женщин от унижения", - написала Назира Бегим.



Это советская власть боролась за раскрепощение женщин Востока, видя в повышении их культурного и образовательного уровня спасение от семейного гнета. Это советский период истории страны спасал женщин от унижения и рабского положения путем их профессионального роста и социально-политической активности. А ныне достаточно быть второй, третьей или даже четвертой женой состоятельного мужчины! А зная ментальность состоятельных граждан страны, не трудно спрогнозировать их состязательность в многоженстве, если таковое будет законодательно разрешено.



Трудно однозначно ответить, что пошло не так с этой инициативой, но депутаты многоженство, как способ решения социальных и сугубо женских проблем отвергли. Других проблем хватает. Еще не забылся транспортный коллапс на кыргызско-казахской границе, который оставил существенную брешь в экономике страны, как нагрянули новые беды.



Авария на Бишкекской ТЭЦ в самые лютые морозы, когда столица осталась практически без тепла, а многие районы и без электричества, стала поводом для серьезного разбирательства. И вот результат разбирательства: "По итогам Межведомственной комиссии установлено, что в работе ТЭЦ города Бишкек были допущены грубейшие нарушения требования Правил, руководящих документов и функциональных обязанностей должностными лицами ОАО "Электрические станции", приведшие к аварийным отключениям оборудования, отвечающего за подачу тепла на ТЭЦ города Бишкек. Предварительной причиной технологического нарушения в работе ТЭЦ города Бишкек послужило несогласованное действие оперативного персонала при снижении уровня в баках химобессоленной воды, что привело к усугублению аварийной ситуации. По предварительным результатам расследования выявлено, что персонал и оборудование ТЭЦ города Бишкек не было подготовлено к понижению температуры до -30 градусов…"



Уже звучат и выводы из этой кризисной ситуации: надо повышать тарифы на тепловую и электроэнергию. Мол, не хватает средств на все необходимые ремонты и реконструкцию. Но это тема другого, не менее интересного расследования. А нынче республика озабочена очередной борьбой с коррупцией, которой новый президент Жээнбеков объявил войну. Чем закончится эта схватка и кто кого победит – покажет время. Нам же остается только беспристрастно следить за событиями. Источник - sm-news.ru

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