Кыргызкам разрешили самостоятельное хаджировать в Мекку

09:36 21.03.2018 В КР женщинам разрешили самостоятельное совершение хаджа в Мекку



В этом году впервые незамужним, бездетным женщинам и вдовам дали право совершать хадж самостоятельно. Об этом сообщил глава отдела хаджа Духовного управления мусульман КР Жолдош Абдылдаев.



"По просьбе матерей в этом году дали разрешение на совершение самостоятельного хаджа 20 незамужним, вдовам и бездетным женщинам, совершающим паломничество впервые. Не отвечающим этим требованиям не дали "​добро", - сказал Абдылдаев.



В последние годы в Кыргызстане растет число желающих совершить хадж женщин. В основном это гражданки в возрасте от 35 до 60 лет. Ранее они совершали паломничество только в сопровождении мужей, детей или близких родственников.



В этом году Саудовская Аравия выделила Кыргызстану 5400 мест на хадж. Это на 640 больше прошлогоднего. Хадж-2018 приходится на август. Отправка паломников начнется в июле. Стоимость хаджа составляет 2850 долларов. Источник - centralasian.org

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