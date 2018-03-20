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|Кыргызкам разрешили самостоятельное хаджировать в Мекку
09:36 21.03.2018
В КР женщинам разрешили самостоятельное совершение хаджа в Мекку
В этом году впервые незамужним, бездетным женщинам и вдовам дали право совершать хадж самостоятельно. Об этом сообщил глава отдела хаджа Духовного управления мусульман КР Жолдош Абдылдаев.
"По просьбе матерей в этом году дали разрешение на совершение самостоятельного хаджа 20 незамужним, вдовам и бездетным женщинам, совершающим паломничество впервые. Не отвечающим этим требованиям не дали "добро", - сказал Абдылдаев.
В последние годы в Кыргызстане растет число желающих совершить хадж женщин. В основном это гражданки в возрасте от 35 до 60 лет. Ранее они совершали паломничество только в сопровождении мужей, детей или близких родственников.
В этом году Саудовская Аравия выделила Кыргызстану 5400 мест на хадж. Это на 640 больше прошлогоднего. Хадж-2018 приходится на август. Отправка паломников начнется в июле. Стоимость хаджа составляет 2850 долларов.