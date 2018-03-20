Елбасы совершил блиц-визит в Самарканд

09:34 21.03.2018 Нурсултан Назарбаев встретился с Шавкатом Мирзиеевым в Самарканде



Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил Самарканд, где провел переговоры со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым, передает собственный корреспондент МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу Президента Узбекистана.



В ходе переговоров в Комплексе форумов Самарканда лидеры двух стран провели беседу, где высоко оценили достигнутый уровень сотрудничества двух государств и обсудили пути его дальнейшего развития.



"На встрече также отмечалось улучшение отношений между странами региона, в частности, между Казахстаном и Узбекистаном. Упрощение процедур пересечения границы еще более сблизило народы стран и открыло новые возможности", - сообщили в пресс-службе.



По окончанию переговоров президенты посетили мемориальный комплекс Хазрати Хизр, где похоронен первый Президент Узбекистана Ислам Каримов, и отдали дань уважения его памяти. Также Нурсултан Назарбаев в сопровождении Шавката Мирзиеева осмотрел достопримечательности Самарканда. Источник - МИА "Казинформ"

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