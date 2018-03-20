Диссернет обвинил в плагиате пятерых матерых таджикских ученых

09:33 21.03.2018 Двое таджикских исследователей лишены своих ученых степеней в связи с выявлением фактов плагиата в кандидатских диссертациях.



Плагиат таджикских ученых выявил "Диссернет" (полное название Вольное сетевое сообщество "Диссернет") - организованное на добровольных началах сетевое сообщество, деятельность которого в основном заключается в проведении общественных экспертиз кандидатских и докторских диссертаций, защищенных в российских научных и образовательных учреждениях.



Диссернет, активная работа которого началась с января 2013 года, обвиняет в плагиате или массовых недобросовестных заимствований текста из чужих аттестационных работ и иных публикаций, пять таджикских ученых, которые защитили свои диссертации в период с 2010 по 2017 года и получили в российском ВАКе ученые степени.



​После обращения общества Диссернет в Министерство образования Российской Федерации работы двух таджикских ученых - Зафара Тайфурова, кандидата юридических наук и Назрулло Амирова, доктора экономических наук, народного депутата маджлиса города Душанбе - были проверены повторно и на основании заключения диссертационных советов они были лишены своих ученых степеней.



Активисты общества Диссернет на своем сайте указали, что Амиров заимствовал текст диссертации Гончаровой Н.З. "Развитие рынка мясной продукции скотоводства в Российской Федерации : теория, методология, практика" 2008 года, не указывая автора и источник заимствования. Диссернет отмечает, что при заимствовании материалов Амиров заменял слова "Россия" - на "Таджикистан" и т.д. Сам Назрулло Амиров 19 марта заявил, что его лишение докторской степени произошло в результате недопонимания, однако российская сторона не стала выслушивать его мнение. Источник - centralasian.org

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